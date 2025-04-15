https://ukraina.ru/20250415/chto-obschego-u-rossii-i-ssha-i-kogo-krome-ukrainy-vystavyat-edoy-na-stol-peregovorov--kazakov-1062530127.html

Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков

Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков - 15.04.2025 Украина.ру

Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков

Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру разобрал военный и дипломатический контекст украинского конфликта, а также... Украина.ру, 15.04.2025

2025-04-15T14:11

2025-04-15T14:11

2025-04-15T14:11

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украина

александр казаков

дональд трамп

сво

дипломатические отношения

дипломатия

международная политика

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Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру разобрал военный и дипломатический контекст украинского конфликта, а также рассказал о двух возможных сценариях завершения СВО. 00:24 - Военный и дипломатический контекст СВО; 07:39 - Почему Трамп занял роль посредника и кто противостоит президенту США? 20:13 - О большой стратегии Трампа; 27:00 - Главный страх Европы;28:23 - Почему Париж, а не Берлин? 32:51 - Прогнозы по завершению украинского конфликта. ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov

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франция

германия

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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