Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков - 15.04.2025 Украина.ру
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Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков
Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков - 15.04.2025 Украина.ру
Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру разобрал военный и дипломатический контекст украинского конфликта, а также... Украина.ру, 15.04.2025
2025-04-15T14:11
2025-04-15T14:11
видео
сша
россия
украина
александр казаков
дональд трамп
сво
дипломатические отношения
дипломатия
международная политика
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Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру разобрал военный и дипломатический контекст украинского конфликта, а также рассказал о двух возможных сценариях завершения СВО. 00:24 - Военный и дипломатический контекст СВО; 07:39 - Почему Трамп занял роль посредника и кто противостоит президенту США? 20:13 - О большой стратегии Трампа; 27:00 - Главный страх Европы;28:23 - Почему Париж, а не Берлин? 32:51 - Прогнозы по завершению украинского конфликта. ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
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видео, сша, россия, украина, александр казаков, дональд трамп, сво, дипломатические отношения, дипломатия, международная политика, посредник, ес, британия, франция, германия, война, завершение сво, когда завершится сво, видео
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Что общего у России и США и кого, кроме Украины, выставят едой на стол переговоров — Казаков

14:11 15.04.2025
 
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Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру разобрал военный и дипломатический контекст украинского конфликта, а также рассказал о двух возможных сценариях завершения СВО.
00:24 - Военный и дипломатический контекст СВО;
07:39 - Почему Трамп занял роль посредника и кто противостоит президенту США?
20:13 - О большой стратегии Трампа;
27:00 - Главный страх Европы;
28:23 - Почему Париж, а не Берлин?
32:51 - Прогнозы по завершению украинского конфликта.
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
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