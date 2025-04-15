https://ukraina.ru/20250415/sadisty-iz-eskadronov-smerti-na-zapade-vnezapno-zametili-kolumbiyskikh-boevikov-v-vsu-1062529885.html

Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ

Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ - 15.04.2025 Украина.ру

Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ

Популярная ежедневная газета Der Tagesspiegel опубликовала статью о колумбийских наемниках, которые за деньги воюют на стороне вооруженных сил Украины.

2025-04-15T14:33

2025-04-15T14:33

2025-04-15T14:33

эксклюзив

украина

сша

пентагон

наркогруппировки

латинская америка

колумбия

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"По текущим оценкам, число военнослужащих из Колумбии на Украине исчисляется сотнями, а, возможно, и тысячами. В феврале колумбийские власти заявили, что им известно о 186 случаях наемничества, и 64 случаях гибели колумбийцев. Большинство из них едут за деньгами. Ведь украинская армия заманивает их зарплатой от 3000 до 4800 долларов США в месяц", – пишет ее автор Лаура Далмер.Данный материал стал в Германии чем-то вроде информационной сенсации – поскольку вплоть до недавнего времени западные масс-медиа старались обходить эту неудобную тему далеко стороной.Рассказы об иностранных боевиках, которые с оружием в руках защищают режим Зеленского, являются для европейских журналистов настоящим табу. А если они все-таки решаются написать о воющих на стороне Киева иностранцах, то в обязательном порядке представляют их бескорыстными гуманистами, приехавшими сражаться за идеалы свободы и торжество демократии.Однако колумбийские наемники меньше всего соответствуют этому пропагандистскому образу. Потому что большинство из них являются выходцами из печально известных ультраправых "эскадронов смерти", которые наживались на наркоторговле и прославились жестокими убийствами своих оппонентов.Говоря простыми словами, это уголовные преступники, профессиональные убийцы – так называемые парамилитарес или сикариос, практически поголовно замешанные в кровавых преступлениях на своей родине.Многие из них проходили военную подготовку у инструкторов из Соединенных Штатов Америки, Израиля и Европы, которые готовили эти банды для борьбы против коммунистических партизан. Ведь Колумбия – единственное государство Латинской Америки со статусом ассоциированного члена Североатлантического альянса. И руководство Пентагона обустроило на ее земле крупные военные базы.Во время гражданской войны, которая бушевала в этой стране более полувека, ультраправые боевики массово казнили левых политиков, профсоюзных активистов, университетских преподавателей и сельских учителей, священников и врачей. А также сжигали и вырезали в джунглях целые крестьянские поселения, не останавливаясь перед убийствами женщин, стариков и несовершеннолетних детей."Колумбийские парамилитарес – исторический прототип украинских "активистов", созданные олигархией, колониальной властью, наркотрафиком и спецслужбами США преступные группы, цель который содержание в ужасе населения собственной страны. Это специалисты по медленному разрубанию на части живых людей и сдиранию с них кожи "за сотрудничество с коммунистами". Партизаны говорили мне, что старались не попадаться им в руки живыми и в плен их тоже не брали.В основном именно эта публика отправилась сейчас зарабатывать деньги на Украину. Ее основной талант заключается в расправах над безоружными людьми. Парамилитарес – самый большой кошмар гражданской войны в Колумбии. На их совести больше 70% всех ее жертв", – рассказывает публицист Олег Ясинский, продюсер документального фильма о колумбийских реалиях.Действительно, после избрания левого президента Густаво Петро для парамилитарес настали не самые лучшие времена, и многие из них предпочитают покинуть Колумбию – присоединяясь к преступным мексиканским наркокартелям или вступая в ряды украинской армии, где им обещали щедро платить в валюте.Газета Der Tagesspiegel побеседовала с одним из колумбийских наемников, который воевал на территории Украины в составе так называемого "международного легиона" и представился журналистам под именем Карлос Моралес. Этот комбатант признался: "стрельба и убийства были для него не в новинку", потому что "война была частью жизни Колумбии на протяжении многих десятилетий".Несложно понять, что во время вторжения на территорию Курской области такие люди занимались тем же, что они привыкли делать у себя дома – то есть, убивали и пытали мирное население."По словам Карлоса Моралеса, он предпочел бы забыть многие вещи (которые случились во время его пребывания в ВСУ)", – многозначительно пишут в немецкой газете.Вдобавок к этому, киевские власти часто обманывают иностранных наемников, постоянно задерживая выплаты обещанных денег."Многие вскоре снова уехали домой. Это связано с тем, что "международному легиону" не платят с самого начала службы", – признался в этом Моралес, который тоже предпочел вернуться назад в Колумбию.В результате обманутым боевикам приходится существовать на подножном корму, занимаясь грабежом местных жителей. Украинское командование, которое не жалеет своих собственных граждан, относится к латиноамериканским "солдатам удачи" как к расходному материалу. И в случае гибели колумбийцев оно не платит даже за то, чтобы вернуть их мертвые тела родственникам.Лаура Далмер приводит в своей статье поучительную историю Вильмера Васкеса из колумбийского города Барранкабермеха. Он отправился на Украину летом 2023-го, по линии западной частной военной фирмы – чтобы заработать денег, участвуя в разрекламированном контрнаступлении ВСУ.А через некоторое время его мать Сиомара получила снимок полностью обгоревших останков своего сына, погибшего в результате удара ракеты.С тех пор прошло больше года, но тело наемника до сих пор лежит в холодильной камере. Ни один представитель украинской власти ни разу не связался с его семьей, а убитая горем мать пытается найти средства на дорогу до Киева – и даже обратилась за помощью к президенту Петро."Сейчас она объединяет усилия с другими родственниками, потерявшими на Украине своих сыновей, братьев и мужей. Они хотят собрать деньги, чтобы Васкес смогла поехать на Украину и вернуть своего сына, погибшего в ходе конфликта, который идет в десяти тысячах километрах от Колумбии", – пишет Der Tagesspiegel.Статья в немецкой газете представляет собой определенную и весьма знаковую веху. Она помогает преодолеть заговор молчания вокруг преступлений ультраправых боевиков, которые нанимаются на службу к Зеленскому.А прочитавшим этот текст немцам впору задуматься о том, что на стороне Украины сражаются не только колумбийские "наркос", но и потенциальные нацистские террористы из различных стран Европейского союза и США, которые получают на Украине оружие и боевой опыт – чтобы потом вернуться с этим к себе на родину.Читайте материал Сергея Котвицкого: Как изменился мир. Трамп вступил в резкий конфликт с Колумбией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240419/1054602138.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, сша, пентагон, наркогруппировки, латинская америка, колумбия