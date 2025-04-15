Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ - 15.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250415/sadisty-iz-eskadronov-smerti-na-zapade-vnezapno-zametili-kolumbiyskikh-boevikov-v-vsu-1062529885.html
Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ
Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ - 15.04.2025 Украина.ру
Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ
Популярная ежедневная газета Der Tagesspiegel опубликовала статью о колумбийских наемниках, которые за деньги воюют на стороне вооруженных сил Украины.
2025-04-15T14:33
2025-04-15T14:33
эксклюзив
украина
сша
пентагон
наркогруппировки
латинская америка
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062530316_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_7ac5b68a2be86b2a0f772ec8a0021534.jpg
"По текущим оценкам, число военнослужащих из Колумбии на Украине исчисляется сотнями, а, возможно, и тысячами. В феврале колумбийские власти заявили, что им известно о 186 случаях наемничества, и 64 случаях гибели колумбийцев. Большинство из них едут за деньгами. Ведь украинская армия заманивает их зарплатой от 3000 до 4800 долларов США в месяц", – пишет ее автор Лаура Далмер.Данный материал стал в Германии чем-то вроде информационной сенсации – поскольку вплоть до недавнего времени западные масс-медиа старались обходить эту неудобную тему далеко стороной.Рассказы об иностранных боевиках, которые с оружием в руках защищают режим Зеленского, являются для европейских журналистов настоящим табу. А если они все-таки решаются написать о воющих на стороне Киева иностранцах, то в обязательном порядке представляют их бескорыстными гуманистами, приехавшими сражаться за идеалы свободы и торжество демократии.Однако колумбийские наемники меньше всего соответствуют этому пропагандистскому образу. Потому что большинство из них являются выходцами из печально известных ультраправых "эскадронов смерти", которые наживались на наркоторговле и прославились жестокими убийствами своих оппонентов.Говоря простыми словами, это уголовные преступники, профессиональные убийцы – так называемые парамилитарес или сикариос, практически поголовно замешанные в кровавых преступлениях на своей родине.Многие из них проходили военную подготовку у инструкторов из Соединенных Штатов Америки, Израиля и Европы, которые готовили эти банды для борьбы против коммунистических партизан. Ведь Колумбия – единственное государство Латинской Америки со статусом ассоциированного члена Североатлантического альянса. И руководство Пентагона обустроило на ее земле крупные военные базы.Во время гражданской войны, которая бушевала в этой стране более полувека, ультраправые боевики массово казнили левых политиков, профсоюзных активистов, университетских преподавателей и сельских учителей, священников и врачей. А также сжигали и вырезали в джунглях целые крестьянские поселения, не останавливаясь перед убийствами женщин, стариков и несовершеннолетних детей."Колумбийские парамилитарес – исторический прототип украинских "активистов", созданные олигархией, колониальной властью, наркотрафиком и спецслужбами США преступные группы, цель который содержание в ужасе населения собственной страны. Это специалисты по медленному разрубанию на части живых людей и сдиранию с них кожи "за сотрудничество с коммунистами". Партизаны говорили мне, что старались не попадаться им в руки живыми и в плен их тоже не брали.В основном именно эта публика отправилась сейчас зарабатывать деньги на Украину. Ее основной талант заключается в расправах над безоружными людьми. Парамилитарес – самый большой кошмар гражданской войны в Колумбии. На их совести больше 70% всех ее жертв", – рассказывает публицист Олег Ясинский, продюсер документального фильма о колумбийских реалиях.Действительно, после избрания левого президента Густаво Петро для парамилитарес настали не самые лучшие времена, и многие из них предпочитают покинуть Колумбию – присоединяясь к преступным мексиканским наркокартелям или вступая в ряды украинской армии, где им обещали щедро платить в валюте.Газета Der Tagesspiegel побеседовала с одним из колумбийских наемников, который воевал на территории Украины в составе так называемого "международного легиона" и представился журналистам под именем Карлос Моралес. Этот комбатант признался: "стрельба и убийства были для него не в новинку", потому что "война была частью жизни Колумбии на протяжении многих десятилетий".Несложно понять, что во время вторжения на территорию Курской области такие люди занимались тем же, что они привыкли делать у себя дома – то есть, убивали и пытали мирное население."По словам Карлоса Моралеса, он предпочел бы забыть многие вещи (которые случились во время его пребывания в ВСУ)", – многозначительно пишут в немецкой газете.Вдобавок к этому, киевские власти часто обманывают иностранных наемников, постоянно задерживая выплаты обещанных денег."Многие вскоре снова уехали домой. Это связано с тем, что "международному легиону" не платят с самого начала службы", – признался в этом Моралес, который тоже предпочел вернуться назад в Колумбию.В результате обманутым боевикам приходится существовать на подножном корму, занимаясь грабежом местных жителей. Украинское командование, которое не жалеет своих собственных граждан, относится к латиноамериканским "солдатам удачи" как к расходному материалу. И в случае гибели колумбийцев оно не платит даже за то, чтобы вернуть их мертвые тела родственникам.Лаура Далмер приводит в своей статье поучительную историю Вильмера Васкеса из колумбийского города Барранкабермеха. Он отправился на Украину летом 2023-го, по линии западной частной военной фирмы – чтобы заработать денег, участвуя в разрекламированном контрнаступлении ВСУ.А через некоторое время его мать Сиомара получила снимок полностью обгоревших останков своего сына, погибшего в результате удара ракеты.С тех пор прошло больше года, но тело наемника до сих пор лежит в холодильной камере. Ни один представитель украинской власти ни разу не связался с его семьей, а убитая горем мать пытается найти средства на дорогу до Киева – и даже обратилась за помощью к президенту Петро."Сейчас она объединяет усилия с другими родственниками, потерявшими на Украине своих сыновей, братьев и мужей. Они хотят собрать деньги, чтобы Васкес смогла поехать на Украину и вернуть своего сына, погибшего в ходе конфликта, который идет в десяти тысячах километрах от Колумбии", – пишет Der Tagesspiegel.Статья в немецкой газете представляет собой определенную и весьма знаковую веху. Она помогает преодолеть заговор молчания вокруг преступлений ультраправых боевиков, которые нанимаются на службу к Зеленскому.А прочитавшим этот текст немцам впору задуматься о том, что на стороне Украины сражаются не только колумбийские "наркос", но и потенциальные нацистские террористы из различных стран Европейского союза и США, которые получают на Украине оружие и боевой опыт – чтобы потом вернуться с этим к себе на родину.Читайте материал Сергея Котвицкого: Как изменился мир. Трамп вступил в резкий конфликт с Колумбией на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240419/1054602138.html
украина
сша
латинская америка
колумбия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062530316_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_60a5c483efe799c7a2439c9e1e5f72e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, пентагон, наркогруппировки, латинская америка, колумбия
Эксклюзив, Украина, США, Пентагон, наркогруппировки, Латинская Америка, Колумбия

Садисты из "эскадронов смерти". На Западе внезапно заметили колумбийских боевиков в ВСУ

14:33 15.04.2025
 
Наёмники. Сгенерировано нейросетью
Наёмники. Сгенерировано нейросетью
Читать в
ДзенTelegram
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Популярная ежедневная газета Der Tagesspiegel опубликовала статью о колумбийских наемниках, которые за деньги воюют на стороне вооруженных сил Украины.
"По текущим оценкам, число военнослужащих из Колумбии на Украине исчисляется сотнями, а, возможно, и тысячами. В феврале колумбийские власти заявили, что им известно о 186 случаях наемничества, и 64 случаях гибели колумбийцев. Большинство из них едут за деньгами. Ведь украинская армия заманивает их зарплатой от 3000 до 4800 долларов США в месяц", – пишет ее автор Лаура Далмер.
Данный материал стал в Германии чем-то вроде информационной сенсации – поскольку вплоть до недавнего времени западные масс-медиа старались обходить эту неудобную тему далеко стороной.
Рассказы об иностранных боевиках, которые с оружием в руках защищают режим Зеленского, являются для европейских журналистов настоящим табу. А если они все-таки решаются написать о воющих на стороне Киева иностранцах, то в обязательном порядке представляют их бескорыстными гуманистами, приехавшими сражаться за идеалы свободы и торжество демократии.
Однако колумбийские наемники меньше всего соответствуют этому пропагандистскому образу. Потому что большинство из них являются выходцами из печально известных ультраправых "эскадронов смерти", которые наживались на наркоторговле и прославились жестокими убийствами своих оппонентов.
Говоря простыми словами, это уголовные преступники, профессиональные убийцы – так называемые парамилитарес или сикариос, практически поголовно замешанные в кровавых преступлениях на своей родине.
Многие из них проходили военную подготовку у инструкторов из Соединенных Штатов Америки, Израиля и Европы, которые готовили эти банды для борьбы против коммунистических партизан. Ведь Колумбия – единственное государство Латинской Америки со статусом ассоциированного члена Североатлантического альянса. И руководство Пентагона обустроило на ее земле крупные военные базы.
Во время гражданской войны, которая бушевала в этой стране более полувека, ультраправые боевики массово казнили левых политиков, профсоюзных активистов, университетских преподавателей и сельских учителей, священников и врачей.
А также сжигали и вырезали в джунглях целые крестьянские поселения, не останавливаясь перед убийствами женщин, стариков и несовершеннолетних детей.
"Колумбийские парамилитарес – исторический прототип украинских "активистов", созданные олигархией, колониальной властью, наркотрафиком и спецслужбами США преступные группы, цель который содержание в ужасе населения собственной страны. Это специалисты по медленному разрубанию на части живых людей и сдиранию с них кожи "за сотрудничество с коммунистами". Партизаны говорили мне, что старались не попадаться им в руки живыми и в плен их тоже не брали.
В основном именно эта публика отправилась сейчас зарабатывать деньги на Украину. Ее основной талант заключается в расправах над безоружными людьми. Парамилитарес – самый большой кошмар гражданской войны в Колумбии. На их совести больше 70% всех ее жертв", – рассказывает публицист Олег Ясинский, продюсер документального фильма о колумбийских реалиях.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля 2024, 13:26
Венесуэла и Колумбия идут в БРИКС, а Аргентина ─ в НАТО. Что происходит в Латинской АмерикеСоединенные Штаты Америки США возобновили санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы
Действительно, после избрания левого президента Густаво Петро для парамилитарес настали не самые лучшие времена, и многие из них предпочитают покинуть Колумбию – присоединяясь к преступным мексиканским наркокартелям или вступая в ряды украинской армии, где им обещали щедро платить в валюте.
Газета Der Tagesspiegel побеседовала с одним из колумбийских наемников, который воевал на территории Украины в составе так называемого "международного легиона" и представился журналистам под именем Карлос Моралес. Этот комбатант признался: "стрельба и убийства были для него не в новинку", потому что "война была частью жизни Колумбии на протяжении многих десятилетий".
Несложно понять, что во время вторжения на территорию Курской области такие люди занимались тем же, что они привыкли делать у себя дома – то есть, убивали и пытали мирное население.
"По словам Карлоса Моралеса, он предпочел бы забыть многие вещи (которые случились во время его пребывания в ВСУ)", – многозначительно пишут в немецкой газете.
Вдобавок к этому, киевские власти часто обманывают иностранных наемников, постоянно задерживая выплаты обещанных денег.
"Многие вскоре снова уехали домой. Это связано с тем, что "международному легиону" не платят с самого начала службы", – признался в этом Моралес, который тоже предпочел вернуться назад в Колумбию.
В результате обманутым боевикам приходится существовать на подножном корму, занимаясь грабежом местных жителей. Украинское командование, которое не жалеет своих собственных граждан, относится к латиноамериканским "солдатам удачи" как к расходному материалу. И в случае гибели колумбийцев оно не платит даже за то, чтобы вернуть их мертвые тела родственникам.
Лаура Далмер приводит в своей статье поучительную историю Вильмера Васкеса из колумбийского города Барранкабермеха. Он отправился на Украину летом 2023-го, по линии западной частной военной фирмы – чтобы заработать денег, участвуя в разрекламированном контрнаступлении ВСУ.
А через некоторое время его мать Сиомара получила снимок полностью обгоревших останков своего сына, погибшего в результате удара ракеты.
С тех пор прошло больше года, но тело наемника до сих пор лежит в холодильной камере. Ни один представитель украинской власти ни разу не связался с его семьей, а убитая горем мать пытается найти средства на дорогу до Киева – и даже обратилась за помощью к президенту Петро.
"Сейчас она объединяет усилия с другими родственниками, потерявшими на Украине своих сыновей, братьев и мужей. Они хотят собрать деньги, чтобы Васкес смогла поехать на Украину и вернуть своего сына, погибшего в ходе конфликта, который идет в десяти тысячах километрах от Колумбии", – пишет Der Tagesspiegel.
Статья в немецкой газете представляет собой определенную и весьма знаковую веху. Она помогает преодолеть заговор молчания вокруг преступлений ультраправых боевиков, которые нанимаются на службу к Зеленскому.
А прочитавшим этот текст немцам впору задуматься о том, что на стороне Украины сражаются не только колумбийские "наркос", но и потенциальные нацистские террористы из различных стран Европейского союза и США, которые получают на Украине оружие и боевой опыт – чтобы потом вернуться с этим к себе на родину.
Читайте материал Сергея Котвицкого: Как изменился мир. Трамп вступил в резкий конфликт с Колумбией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаСШАПентагоннаркогруппировкиЛатинская АмерикаКолумбия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
20:47Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
20:20Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС
20:15"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
20:00"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
19:45ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников
19:31"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
19:30На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа
19:30Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском
19:30Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
18:51Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
18:38ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля
18:01Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа
17:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
17:07Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах
17:06Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов
16:00Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:07Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск
14:45"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
14:40Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области
Лента новостейМолния