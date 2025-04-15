"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
14:45 15.04.2025 (обновлено: 15:59 15.04.2025)
День Победы очень важен сейчас, когда в Европе снова наблюдается распространение нацизма и, несмотря на это, десятки государств и правительств мира прибудут в Москву на Парад Победы. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Более 20 лидеров государств примут участие в московском Параде Победы 9 мая, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля.
"Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник", - заявил Песков.
"Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на её весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными, и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику ", - сказал Песков.
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