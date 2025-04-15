"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве - 15.04.2025 Украина.ру
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"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве - 15.04.2025 Украина.ру
"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
День Победы очень важен сейчас, когда в Европе снова наблюдается распространение нацизма и, несмотря на это, десятки государств и правительств мира прибудут в Москву на Парад Победы. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-04-15T14:45
2025-04-15T15:59
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дмитрий песков
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бессмертный полк
великая отечественная война
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Более 20 лидеров государств примут участие в московском Параде Победы 9 мая, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля."Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник", - заявил Песков.Он также ответил на вопрос журналистов о заявлениях главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, высказавшейся против присутствия на праздновании Дня Победы 9 мая в России представителей стран Евросоюза и желающих вступить в ЕС."Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на её весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными, и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику ", - сказал Песков.Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 9 мая 2025 года. Своё намерение прибыть в Москву и принять участие в мероприятиях, приуроченных к юбилейному Дню Победы, подтвердили лидеры ближнего и дальнего зарубежья.Также известно, что в городах Союзного государства пройдут шествия участников международной акции памяти "Бессмертный полк". Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин Ранее в новостях: "Болезненно воспринимает": Песков о нежелании Зеленского праздновать День Победы
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новости, европа, москва, россия, дмитрий песков, владимир путин, ес, бессмертный полк, великая отечественная война, 9 мая, день победы, международные отношения, 80 лет победы
Новости, Европа, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС, Бессмертный полк, Великая Отечественная война, 9 мая, День Победы, международные отношения, 80 лет Победы

"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве

14:45 15.04.2025 (обновлено: 15:59 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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День Победы очень важен сейчас, когда в Европе снова наблюдается распространение нацизма и, несмотря на это, десятки государств и правительств мира прибудут в Москву на Парад Победы. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Более 20 лидеров государств примут участие в московском Параде Победы 9 мая, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля.
"Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник", - заявил Песков.
Он также ответил на вопрос журналистов о заявлениях главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, высказавшейся против присутствия на праздновании Дня Победы 9 мая в России представителей стран Евросоюза и желающих вступить в ЕС.
"Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на её весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными, и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику ", - сказал Песков.
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 11:45
"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – ПутинСплочённость и верность правде участников "Бессмертного полка" приобретают особое значение сейчас, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе. Об этом 7 апреля заявил Владимир Путин.
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 9 мая 2025 года. Своё намерение прибыть в Москву и принять участие в мероприятиях, приуроченных к юбилейному Дню Победы, подтвердили лидеры ближнего и дальнего зарубежья.
Также известно, что в городах Союзного государства пройдут шествия участников международной акции памяти "Бессмертный полк". Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
Ранее в новостях: "Болезненно воспринимает": Песков о нежелании Зеленского праздновать День Победы
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