https://ukraina.ru/20250415/vens-nazval-vypady-zelenskogo-v-adres-ssha-absurdnymi-1062524729.html
Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными
Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными - 15.04.2025 Украина.ру
Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал абсурдными выпады Владимира Зеленского в адрес США из-за того, что Штаты разговаривают с Россией "теплее", чем с Украиной
2025-04-15T11:00
2025-04-15T11:00
2025-04-15T11:00
новости
сша
россия
владимир зеленский
джей ди вэнс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060543861_131:0:1189:595_1920x0_80_0_0_f1dd6c906b988aac76c61ddd6bec312a.jpg
"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому – ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно", - заявил Вэнс.По его словам, необходимо понимать, где проходят стратегические "красные линии" для обеих сторон конфликта.Накануне в ходе интервью телеканалу CBS Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.После выхода интервью президент США Дональд Трамп потребовал лишить канал лицензии. По его мнению, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.Подробнее - в материале Зеленского возмутило "неправильное" отношение США к России на сайте Украина.ру.
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060543861_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_8a7295da2331f46beb55eb7ce4325933.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, владимир зеленский, джей ди вэнс
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс
Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал абсурдными выпады Владимира Зеленского в адрес США из-за того, что Штаты разговаривают с Россией "теплее", чем с Украиной