Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными - 15.04.2025 Украина.ру
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Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными
Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными - 15.04.2025 Украина.ру
Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал абсурдными выпады Владимира Зеленского в адрес США из-за того, что Штаты разговаривают с Россией "теплее", чем с Украиной
2025-04-15T11:00
2025-04-15T11:00
новости
сша
россия
владимир зеленский
джей ди вэнс
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"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому – ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно", - заявил Вэнс.По его словам, необходимо понимать, где проходят стратегические "красные линии" для обеих сторон конфликта.Накануне в ходе интервью телеканалу CBS Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.После выхода интервью президент США Дональд Трамп потребовал лишить канал лицензии. По его мнению, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.Подробнее - в материале Зеленского возмутило "неправильное" отношение США к России на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, владимир зеленский, джей ди вэнс
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс

Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными

11:00 15.04.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал абсурдными выпады Владимира Зеленского в адрес США из-за того, что Штаты разговаривают с Россией "теплее", чем с Украиной
"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому – ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно", - заявил Вэнс.
По его словам, необходимо понимать, где проходят стратегические "красные линии" для обеих сторон конфликта.
Накануне в ходе интервью телеканалу CBS Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.
После выхода интервью президент США Дональд Трамп потребовал лишить канал лицензии. По его мнению, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
Подробнее - в материале Зеленского возмутило "неправильное" отношение США к России на сайте Украина.ру.
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