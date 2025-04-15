https://ukraina.ru/20250415/vens-nazval-vypady-zelenskogo-v-adres-ssha-absurdnymi-1062524729.html

Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными

Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными - 15.04.2025 Украина.ру

Вэнс назвал выпады Зеленского в адрес США абсурдными

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал абсурдными выпады Владимира Зеленского в адрес США из-за того, что Штаты разговаривают с Россией "теплее", чем с Украиной

2025-04-15T11:00

2025-04-15T11:00

2025-04-15T11:00

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владимир зеленский

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"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому – ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно", - заявил Вэнс.По его словам, необходимо понимать, где проходят стратегические "красные линии" для обеих сторон конфликта.Накануне в ходе интервью телеканалу CBS Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.После выхода интервью президент США Дональд Трамп потребовал лишить канал лицензии. По его мнению, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.Подробнее - в материале Зеленского возмутило "неправильное" отношение США к России на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, владимир зеленский, джей ди вэнс