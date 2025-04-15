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Военная подготовка ограниченно годных сокращена до месяца – Генштаб ВСУ

Военная подготовка ограниченно годных сокращена до месяца – Генштаб ВСУ - 15.04.2025 Украина.ру

Военная подготовка ограниченно годных сокращена до месяца – Генштаб ВСУ

Срок базовой общей военной подготовки в украинской армии сокращён до месяца. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

2025-04-15T11:22

2025-04-15T11:22

2025-04-15T11:50

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"В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях", - сказано в официальном сообщении.Соответствующее решение было принято главкомом ВСУ. Согласно решению, начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе. Она предусматривает сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток), снижение уровня физических нагрузок, формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).Генштаб украинской армии пояснил, что изменения касаются как только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.Там отметили, что целью изменений является упорядочение программы подготовки и снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, а также доукомплектование подразделений обеспечения.Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов тем временем встретился со слушателями курса подготовки руководящего состава армейских корпусов. Говоря о реорганизации системы управления ВСУ в условиях СВО, Гнатов подчеркнул, что армейский корпус рассматривается как основная составляющая для проведения операций.Согласно официальному сообщению, в ходе курсовой подготовки наработаны предложения по обобщению и внедрению боевого опыта, подготовке доктринальных документов, а также автоматизации ряда процессов в ВСУ, включая поставки вооружения, военной техники, боеприпасов и прочего.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией

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