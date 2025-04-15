https://ukraina.ru/20250415/boleznenno-vosprinimaet-peskov-o-nezhelanii-zelenskogo-prazdnovat-den-pobedy-1062528989.html
"Болезненно воспринимает": Песков о нежелании Зеленского праздновать День Победы
"Болезненно воспринимает": Песков о нежелании Зеленского праздновать День Победы - 15.04.2025 Украина.ру
"Болезненно воспринимает": Песков о нежелании Зеленского праздновать День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля ответил на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу того, что Владимир Зеленский решил на 9 мая "устроить парад дипломатов"
2025-04-15T13:59
2025-04-15T13:59
2025-04-15T13:46
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"Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Но лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать", - сказал Песков.Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Подробнее о празднике - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.
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новости, москва, россия, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, мид украины
Новости, Москва, Россия, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, МИД Украины
"Болезненно воспринимает": Песков о нежелании Зеленского праздновать День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля ответил на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу того, что Владимир Зеленский решил на 9 мая "устроить парад дипломатов"
"Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Но лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать", - сказал Песков.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины
Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев
, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы
, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.