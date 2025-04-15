https://ukraina.ru/20250415/umeret-za-ukrainu--malo-zelenskiy-otkazyvaetsya-ot-mira-a-trampa-otgovarivayut-glavnoe-na-1300--1062524906.html

"Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса. Главное на 13:00

"Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса. Главное на 13:00 - 15.04.2025 Украина.ру

"Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса. Главное на 13:00

Пока американские чиновники сеют подозрения касательно президента России в американском лидере, тем самым отговаривая Трампа от решения украинского вопроса, Зеленский самостоятельно отходит от каждого своего слова про мир: глава киевского режима намерен продлить военное положение в стране

2025-04-15T13:17

2025-04-15T13:17

2025-04-15T13:27

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир путин

стив уиткофф

дональд трамп

вооруженные силы украины

владимир зеленский

верховная рада

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Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог советуют американскому лидеру Дональду Трампу "с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям [президента России Владимира] Путина". Однако, уточняется в публикации, президент США уверен, что Россия хочет мира. "Группа, в которую, по словам официальных лиц США, входят госсекретарь Марко Рубио и посланник по Украине Кит Келлог, рекомендовала проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева", — отмечается в материале издания. Также подчеркивается, что сам Трамп по-прежнему поддерживает своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир после двух встреч с ним. Советы Рубио и Келлога, утверждает газета, прозвучали во время обсуждения в Белом доме вопроса о том, должны ли США усилить санкции против России, чтобы заставить ее пойти на переговоры. Кроме того, в публикации утверждается, что "даже советники Трампа, которые выступают за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель остановить трехлетнюю войну".Между тем Стивен Уиткофф заявил, что во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге российский лидер предложил США работать над обеспечением "долгосрочного мира".Стоит напомнить, что прошедшая встреча Уиткоффа с Путиным в Петербурге продлилась почти пять часов. По оценкам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, принимавшего участие в разговоре, беседа была продуктивной.После поездки в Санкт-Петербург Уиткофф заявил о близости "сделки" с Путиным по Украине. А президент США накануне указывал, что в ближайшем будущем ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине.Тем временем Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Согласно документу, они продлеваются с 9 мая на 90 дней. Отмечается, что парламент Украины продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране 15 января еще на 90 дней — до 9 мая.Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал украинцев "не бояться умереть и быть готовым убить" на войне."Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое решение каждый должен принять, кто присоединяется к вооруженной борьбе. Но умереть за Украину — этого мало. Нужно еще принять второе решение — быть готовым убить", — заявил Залужный, выступая перед студентами на открытии Украинской школы управления.Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, в свою очередь, заявил, что Зеленский готов к тому, что страны Запада заменят его во главе Украины, и хочет получить личные гарантии безопасности. По его словам, когда Зеленский требует от Запада гарантии безопасности, "это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины". Олейник предположил, что в замене Зеленского важную роль может сыграть британская разведка, а глава киевского режима уедет жить в Лондон.Стоит напомнить, что Курск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. В результате в Железнодорожном округе около тысячи жителей остались без электроснабжения, сообщили в компании "Россети Центр".Отмечается, что из-за обстрела ВСУ один человек погиб, девять ранены. Глава региона Александр Хинштейн пообещал выплаты всем пострадавшим. Повреждены 24 многоквартирных дома и более 20 автомобилей. Между тем посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник уточнил, что в результате атаки дронов ВСУ на Курск были повреждены 15 машин скорой помощи. По его словам, вражеские БПЛА прилетели в гараж, где стояли авто.И.о. мэра Курска Сергей Котляров заверил, что всем жителям будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденного жилья и машин. В связи с атакой школы №49 и 54 работают дистанционно: в самих школах размещены эвакуированные жители.Минобороны РФ сообщило, что киевский режим вновь нарушил мораторий на удары по энергообъектам, который стартовал 18 марта. Так, за прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики, заявили в МО РФ. Украина ударила по Брянской, Курской и Херсонской областях, отметили в военном ведомстве. Стоит отметить, что накануне Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ атаковали энергетику России 8 раз. Между тем российские СМИ написали, что на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области находятся военнослужащие элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уточняется, что блокированные в монастыре украинские десантники предпринимали несколько попыток прорыва. При отражении этих попыток прорыва украинские военные несут существенные потери.Днем ранее же российские военные перекрыли все дороги у захваченного ВСУ Горнальского монастыря. После этого, как писал Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", начался штурм территории монастыря.В то же время украинское командование попыталось перебросить подкрепления к населенному пункту Олешня в приграничье Курской области. Попытка ВСУ усилить позиции у Олешни не удалась. Подчеркивается, что солдаты ВСУ были уничтожены на территории Украины. Кроме того, стало известно, что военнослужащие ВС РФ продолжают наступать в Сумской области, образуя тем самым буферную зону, о которой ранее говорил российский президент. По данным российских изданий, войска ВС РФ расширяют санитарную зону в районе населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. О том, каков сейчас диалог России и США, стоит ли надееться на перемирие в ближайшее время и какие есть предпосылки к потеплению отношений между Москвой и Вашингтоном — в публикации Пять территорий и пятая статья: Россия и США оказались "на пороге чего-то важного".

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https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-otvetil-kak-zakonchitsya-voyna-na-ukraine--1062502644.html

https://ukraina.ru/20250415/bespretsedentnoe-prestuplenie-natsistov-posledstviya-udara-bespilotnikov-po-kursku-1062525229.html

https://ukraina.ru/20250414/poyavilas-karta-s-prodvizheniem-vs-rf-pod-sumami-1062508991.html

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