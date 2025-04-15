Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск - 15.04.2025 Украина.ру
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Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск
Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск - 15.04.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск
Пострадавшим от атаки украинских БПЛА на Курск оказывается медицинская и иная помощь, а также будут предложены денежные выплаты. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
2025-04-15T15:07
2025-04-15T15:21
новости
курск
курская область
москва
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Руководитель области лично осмотрел три повреждённых многоквартирных дома в Курске, подвергшихся ночной атаке украинских беспилотников. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий, там работают сапёры."По предварительной информации, наряду с МКД, различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, 5 из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать", - сообщил Хинштейн.Он проверил, как людей временно разместили в ПВР, организованных ночью в школах."Первоначально размещено было немногим более 200 человек, сейчас осталось меньше половины, кого-то уже забрали родственники. Во всех школах оперативно были развернуты пункты помощи, с рассвета начали работать социальные службы, сотрудники полиции, прокуратуры, работники администрации. Везде с первых минут дежурят бригады медиков, людям оказывается вся необходимая медицинская помощь",- рассказал врио губернатора.По его словам, всех пострадавших накормили, обеспечили вещами - многие покидали квартиры в том, в чём были."Поражён мужеством людей, их сплоченностью: они все, как одна большая семья, друг друга поддерживают", - заявил руководитель Курской области.Он также проверил, как оказывается помощь раненым. В Курской областной больнице осталось четыре человека. Из них в тяжёлом состоянии одна женщина — у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас женщина в реанимации, ожидается её отправка в Москву.Хинштейн заверил, что никто из пострадавших не останется брошенным, всем им будет оказана помощь."Отдельную помощь окажем семьям с детьми", - заверил врио губернатора.Он также рассказал о принятых решениях о денежных компенсациях. Так, люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тыс. рублей. В случае полной утраты — по 150 тыс., а также 65 тыс. в месяц, по аналогии с жителями приграничья.Власти области определятся с местами в ПВР, которые предложим людям, отказавшимся ехать к родственникам. Компенсации предложат тем, кто будет снимать жилье.К вечеру эксперты должны оценить, подлежат ли дома восстановлению. Ремонт будет осуществляться за счёт бюджета, причём как общедомовых помещений, так и квартир, рассказал Хинштейн в своём телеграм-канале."Срок — от 3 до 6 месяцев в зависимости от разрушений", - уточнил он.Кроме того, на время отселения людей, начиная с 1 апреля, вводится мораторий за уплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов.Хинштейн поблагодарил все службы, которые ночью отработали очень четко и слаженно: сотрудники МЧС и Росгвардии, полицейские, врачи скорой помощи, работники оперативных служб, чиновники правительства региона и администрации города."Единственное нарекание — к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду, а появились только поздно утром. С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!", - заявил врио губернатора.Также на эту тему: Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области
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новости, курск, курская область, москва, хинштейн, мчс, росгвардия, всу, кто, мирные жители, военные преступления, восстановление
Новости, Курск, Курская область, Москва, Хинштейн, МЧС, Росгвардия, ВСУ, КТО, мирные жители, Военные преступления, восстановление

Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск

15:07 15.04.2025 (обновлено: 15:21 15.04.2025)
 
атака ВСУ на Курск 15.04.2025
атака ВСУ на Курск 15.04.2025
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Пострадавшим от атаки украинских БПЛА на Курск оказывается медицинская и иная помощь, а также будут предложены денежные выплаты. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Руководитель области лично осмотрел три повреждённых многоквартирных дома в Курске, подвергшихся ночной атаке украинских беспилотников. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий, там работают сапёры.
"По предварительной информации, наряду с МКД, различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, 5 из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать", - сообщил Хинштейн.
Он проверил, как людей временно разместили в ПВР, организованных ночью в школах.
"Первоначально размещено было немногим более 200 человек, сейчас осталось меньше половины, кого-то уже забрали родственники. Во всех школах оперативно были развернуты пункты помощи, с рассвета начали работать социальные службы, сотрудники полиции, прокуратуры, работники администрации. Везде с первых минут дежурят бригады медиков, людям оказывается вся необходимая медицинская помощь",- рассказал врио губернатора.
По его словам, всех пострадавших накормили, обеспечили вещами - многие покидали квартиры в том, в чём были.
"Поражён мужеством людей, их сплоченностью: они все, как одна большая семья, друг друга поддерживают", - заявил руководитель Курской области.
Он также проверил, как оказывается помощь раненым. В Курской областной больнице осталось четыре человека. Из них в тяжёлом состоянии одна женщина — у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас женщина в реанимации, ожидается её отправка в Москву.
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Хинштейн заверил, что никто из пострадавших не останется брошенным, всем им будет оказана помощь.
"Отдельную помощь окажем семьям с детьми", - заверил врио губернатора.
Он также рассказал о принятых решениях о денежных компенсациях. Так, люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тыс. рублей. В случае полной утраты — по 150 тыс., а также 65 тыс. в месяц, по аналогии с жителями приграничья.
Власти области определятся с местами в ПВР, которые предложим людям, отказавшимся ехать к родственникам. Компенсации предложат тем, кто будет снимать жилье.
К вечеру эксперты должны оценить, подлежат ли дома восстановлению. Ремонт будет осуществляться за счёт бюджета, причём как общедомовых помещений, так и квартир, рассказал Хинштейн в своём телеграм-канале.
"Срок — от 3 до 6 месяцев в зависимости от разрушений", - уточнил он.
Кроме того, на время отселения людей, начиная с 1 апреля, вводится мораторий за уплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов.
Хинштейн поблагодарил все службы, которые ночью отработали очень четко и слаженно: сотрудники МЧС и Росгвардии, полицейские, врачи скорой помощи, работники оперативных служб, чиновники правительства региона и администрации города.
"Единственное нарекание — к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду, а появились только поздно утром. С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!", - заявил врио губернатора.
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