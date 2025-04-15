"Беспрецедентное преступление нацистов": смерть, пожары и другие последствия удара БПЛА по Курску - 15.04.2025 Украина.ру
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"Беспрецедентное преступление нацистов": смерть, пожары и другие последствия удара БПЛА по Курску
"Беспрецедентное преступление нацистов": смерть, пожары и другие последствия удара БПЛА по Курску - 15.04.2025 Украина.ру
"Беспрецедентное преступление нацистов": смерть, пожары и другие последствия удара БПЛА по Курску
В ночь на вторник Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщили в телеграм-канале регионального правительства
2025-04-15T11:24
2025-04-15T11:35
новости
курск
россия
хинштейн
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курская область
владимир зеленский
мчс
ск рф
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"В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина... Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - перечислили в посте.Там уточнили, что пострадавших госпитализировали.Власти региона также указали, что в одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнем повредило восьмой и девятый этаж. Пожар локализовали силами МЧС. Жителей дома оперативно эвакуировали.Пожар возник и на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской, и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС.Еще три частных домовладения было повреждено в результате сбросов с беспилотников.Кроме того, одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждено 11 машин.На местах происшествий работают все оперативные службы.По данным временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, всего пострадало 24 многоквартирных дома, три из них достаточно серьезно.Порядка тысячи потребителей остались без электричества в Железнодорожном округе Курска после атаки, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". Также в целях безопасности было отключено электроснабжение пострадавших от прилетов многоквартирных домов.После ночной атаки в городе запустили горячую линию, сообщила пресс-служба прокуратуры области.Хинштейн назвал ночной удар беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. Он заверил, что всех пострадавших обеспечат помощью и необходимыми выплатами.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар циничным действием, демонстрирующим истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского.Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко проинформировала, что СК возбудил уголовное дело о теракте. Она добавила, что военные следователи нашли при осмотре мест происшествий поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры.Подробнее - в материале Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курск, россия, хинштейн, родион мирошник, курская область, владимир зеленский, мчс, ск рф
Новости, Курск, Россия, Хинштейн, Родион Мирошник, Курская область, Владимир Зеленский, МЧС, СК РФ

"Беспрецедентное преступление нацистов": смерть, пожары и другие последствия удара БПЛА по Курску

11:24 15.04.2025 (обновлено: 11:35 15.04.2025)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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В ночь на вторник Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщили в телеграм-канале регионального правительства
"В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина... Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - перечислили в посте.
Там уточнили, что пострадавших госпитализировали.
Власти региона также указали, что в одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнем повредило восьмой и девятый этаж. Пожар локализовали силами МЧС. Жителей дома оперативно эвакуировали.
Пожар возник и на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской, и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС.
Еще три частных домовладения было повреждено в результате сбросов с беспилотников.
Кроме того, одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждено 11 машин.
На местах происшествий работают все оперативные службы.
По данным временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, всего пострадало 24 многоквартирных дома, три из них достаточно серьезно.
Порядка тысячи потребителей остались без электричества в Железнодорожном округе Курска после атаки, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". Также в целях безопасности было отключено электроснабжение пострадавших от прилетов многоквартирных домов.
После ночной атаки в городе запустили горячую линию, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
"Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам. По указанию прокурора Курской области Алексея Цуканова прокуроры городских округов осуществляют личный контроль за ситуацией на местах. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34", - говорится в сообщении.
Хинштейн назвал ночной удар беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. Он заверил, что всех пострадавших обеспечат помощью и необходимыми выплатами.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар циничным действием, демонстрирующим истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского.
Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко проинформировала, что СК возбудил уголовное дело о теракте. Она добавила, что военные следователи нашли при осмотре мест происшествий поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры.
Подробнее - в материале Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск на сайте Украина.ру.
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