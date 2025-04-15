https://ukraina.ru/20250415/begite-gluptsy-voennyy-obozrevatel-obyasnil-pochemu-ukrainskuyu-armiyu-nakryla-volna-dezertirstva-1062520646.html

"Бегите, глупцы": военный обозреватель объяснил, почему украинскую армию накрыла волна дезертирства

"Бегите, глупцы": военный обозреватель объяснил, почему украинскую армию накрыла волна дезертирства - 15.04.2025 Украина.ру

"Бегите, глупцы": военный обозреватель объяснил, почему украинскую армию накрыла волна дезертирства

По некоторым данным, на сегодня из украинской армии дезертировало больше 100 тысяч человек. Причем половина из них дезертировала в последние четыре месяца. Это говорит о том, что ВСУ находятся в плохом моральном состоянии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-15T05:00

2025-04-15T05:00

2025-04-15T12:00

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Разговоры о том, что ВСУ из-за внутренних проблем могут развернуть оружие на Киев — досужие домыслы, считает обозреватель. Но у противника есть одна серьезная проблема: по некоторым данным, из украинской армии дезертировало больше 100 тысяч человек, указал он.Причем половина из них дезертировала в последние четыре месяца. Это говорит о том, что ВСУ в плохом моральном состоянии. Там все больше насильно мобилизованных людей, которых поймали на улице, а потом отправили оборонять Горналь, подчеркнул Живов.Тем не менее, никакого развала украинской армии завтра или послезавтра не произойдет. ВСУ сохраняет боевую пластичность и управляемость по всей линии фронта, указал обозреватель.Если где-то их выбивают, то только за счет серьезных усилий, как это было в ходе операции "Труба", украинские солдаты "нигде легко не сдаются", отметил он."Кстати, на моральном духе ВСУ серьезно сказываются слухи, что [президент США Дональд] Трамп отвалится от этого конфликта. И нашей пропаганде надо эту тему и дальше педалировать. Ребята, лично у вас нет никаких перспектив, кроме работы на американских рудниках в Кривом Роге. Как говорил Гэндальф из "Властелина колец": "Бегите, глупцы", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что означают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/1062516975.html

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новости, европа, киев, кривой рог, алексей живов, дональд трамп, дезертирство , всу, сво, спецоперация, война, украинская армия