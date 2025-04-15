https://ukraina.ru/20250415/na-grani-chego-to-vazhnogo-popytka-sokhranit-natsistskiy-rezhim-glavnoe-na-ukraine-na-utro-15-aprelya-1062522719.html

"На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля

"На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля - 15.04.2025 Украина.ру

"На грани чего-то важного", попытка сохранить нацистский режим. Главное на Украине на утро 15 апреля

Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. Российские военные уничтожают противника и технику, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Лавров предупредил, что Европа хочет сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины

2025-04-15T09:00

2025-04-15T09:00

2025-04-15T09:11

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спецоперация

россия

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сша

дональд трамп

стив уиткофф

сергей лавров

вооруженные силы украины

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира."Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле", - сказал Уиткофф.По его словам, украинское урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Отвечая на вопрос о деталях переговоров по украинскому урегулированию, он также заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество.На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом, который посетил Россию, в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.Накануне сам президент США Дональд Трамп указывал, что в ближайшем будущем ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине."Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", - заявил Трамп.При этом ряд его высокопоставленных помощников, в том числе госсекретарь страны Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Кит Келлог, советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине, однако Трампа они пока не убедили, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По словам источников, американский лидер все еще придерживается той же позиции, что и Уиткофф, - что российский президент хочет заключить мир.Издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении РФ, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту.В свою очередь депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля, чтобы сорвать попытку Киева продлить конфликт через продление действия режима военного положения.Депутат Рады Ярослав Железняк 12 апреля сообщил, что украинский парламент продлит военное положение 15-18 апреля. По его словам, военное положение будет продлено еще на 90 дней, а значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.Провалы и атаки ВСУВо вторник ранним утром в Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Судя по карте аналитического ресурса Deep State, российские войска продвинулись возле села Гуево в Курской области. Бои идут в селе Горналь, которое в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).Также армия РФ продвигается у Раздольного в Донецкой Народной Республике (ДНР).Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" в составе одного из подразделений российской группировки войск "Центр" атаковал украинских военных под Красноармейском (Покровском) и сорвал им ротацию.Командир батареи Алексей Якимов назвал пораженную цель "жирной" и указал, что по ней пришлось работать полным пакетом боеприпасов.В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко информировал, что ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области."В ходе радиоперехвата стало известно, что командование отдельных подразделений БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) озвучивает один из проблемных вопросов - охоту ВС РФ за тяжелыми гексакоптерами", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко добавил, что районе населенных пунктов Липцы и Волчанска за последнее время потери коптеров ВСУ увеличились вдвое.По его словам, основной причиной такой тенденции стали тараны БПЛА российскими дешевыми легкими дронами.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Двадцать одна вооруженная атака - на Горловском направлении. Две вооруженных атаки - на Красноармейском направлении", - перечислило управление.Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.Кроме того, украинские военные атакуют с помощью беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщило Минобороны России. Больше всего - 109 БПЛА сбили над территорией Курской области, три – над Воронежской и по одному - над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Украина из-за стремления как можно быстрее использовать вооружение США (доступ к которому может быть заблокирован) участили удары американскими снарядами РСЗО HIMARS по российским гражданским объектам.Он подчеркнул, что за прошлую неделю от ударов украинских формирований пострадали 10 детей, двое из которых погибли. Посол отметил, что интенсивность обстрелов ВСУ по гражданским сооружениям в этот период сохраняла высокий уровень, в среднем в сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов.По данным Мирошника, наибольшее число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей зафиксировано в ДНР, Белгородской и Херсонской областях и ЛНР. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 85 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе два несовершеннолетних", - рассказал посол.Мирошник напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства.Попытка сохранить нацистский режимГлава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" посетовал, что Европа хочет сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины."Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России, как это было сделано с Минскими договоренностями", - заявил Лавров.Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине "даже не заикается"Он отметил, что европейские лидеры могут заняться поисками "какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций".Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Владимире Зеленском, заметил российский министр.В этом же интервью Лавров рассказал о работе РФ и США по решению конфликта. По его словам, страны в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине."Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются", - подчеркнул он.Министр добавил, что администрация Трампа отнеслась к отсутствию диалога с Москвой как к "идиотизму", доставшемуся в наследство от команды его предшественника Джо Байдена.Он отметил, что в подобном подходе заключается здравый смысл Трампа и его команды. Лавров добавил, что РФ и США как ответственные игроки на международном поле не должны допустить, чтобы несовпадение их интересов переросло в конфронтацию.Также он подчеркнул, что российская сторона знает, как не заключить с Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку."Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) "сделки", мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную "ловушку", - сказал он.Как отметил министр, внешняя политика Трампа основана на отстаивании национальных интересов США, однако американский президент готов к диалогу с другими странами, когда эти интересы совпадают. Подобный подход Лавров счел прагматичным и заслуживающим разговора.В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что после восстановления отношений с Вашингтоном Москва не должна допустить повторной зависимости в экономической, технической, военной и прочих сферах."Доминирующее мнение в нашем политическом классе заключается в том, что нам ни в коем случае больше нельзя допускать, чтобы любое восстановление отношений в экономике и в других сферах опять привело к тому, что мы впадем в зависимость от условных "запчастей" во всех сферах, от состояния которых зависит благополучие и общее состояние нашего государства. Это военная, продовольственная, технологическая безопасность. Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт", - подчеркнул он.По словам министра, при обсуждении с Западом любых схем, касающихся урегулирования конфликта, Россия настаивает на проверке "чистоплотности" Украины.Одним из кричащих примеров является трагедия в Доме профсоюзов в 2014 году, указал министр."Украина сказала, что они будут это расследовать. Никто ничего не расследует. А Совет Европы, который через год после трагедии, когда мы там еще были членами, вызвался помочь расследованию, и принял какое-то скромное решение. Мол, они готовы предоставить услуги украинскому правительству в расследовании этой страшной трагедии. И потихонечку (как у нас говорят в народе) "слинял". Все про это забыли и никто не вспоминает", - напомнил он.Еще одним примером подобного поведения стала Буча, указал Лавров."Двое суток в Буче не было никого, кроме местных властей. Мэр города бегал перед камерами "Би-Би-Си" и говорил, что они восстановили контроль над их малой родиной. А через двое суток после этого вдруг как сенсация та же "Би-Би-Си" показывает не где-то в подвалах, закутках, а на широкой центральной улице десятки трупов, аккуратно разложенных вдоль обочины. Тут же заявляется, что это "зверство России", что мы таким образом отомстили украинскому народу", - посетовал министр.Он пояснил, что с тех пор Москва пытается получить имена людей, "чьи трупы показали с такой помпой на "Би-Би-Си"."Мы написали официальную бумагу в Совет по правам человека: можно ли нам понять, что же там случилось? После Бучи уже прошло три года, сообщите хотя бы имена. Нам ничего не отвечают. Это уже официальная бумага", - резюмировал он.Подробнее - в материале Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в Буче на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/beschestnyy-deyatel-zelenskiy-razozlil-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-14-aprelya-1062507146.html

https://ukraina.ru/20250414/voyna-baydena-usloviya-dlya-postavki-taurus-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-aprelya-1062501805.html

https://ukraina.ru/20250413/tragediya-v-sumakh-nalty-i-obstrely-glavnoe-na-ukraine-na-1300-13-aprelya-1062493914.html

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