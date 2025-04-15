https://ukraina.ru/20250415/ataki-kieva-vyglyadyat-tsinichno-na-fone-zayavleniy-o-mire-zakharova-ob-udare-po-kurskoy-oblasti-1062530780.html

Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области

Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области - 15.04.2025 Украина.ру

Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области

Удар беспилотников по Курской области выглядит особенно цинично на фоне заявлений о якобы стремлении к миру. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, говорится на сайте ведомства

2025-04-15T14:40

2025-04-15T14:40

2025-04-15T15:01

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"Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений – преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение" нашей стране", - сказала Захарова.Она призвала международное сообщество осудить действия киевского режима и показать решительный настрой на то, чтобы положить конец "кровавым деяниям банды Зеленского".Минувшей ночью Курск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, регион атаковало 109 беспилотников. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали. В нескольких домах произошло возгорание, был атакован гараж скорой помощи, повреждено 11 машин.Подробнее - в материале "Беспрецедентное преступление нацистов": смерть, пожары и другие последствия удара БПЛА по Курску на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, курск, киев, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, мария захарова