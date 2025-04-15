Венгрия желает капитуляции Украины и не видит её в ЕС – МИД Польши
12:06 15.04.2025 (обновлено: 15:10 15.04.2025)
© AP / Mark Schiefelbein
© AP / Mark Schiefelbein
Моральный облик Венгрии сомнителен, эта страна блокирует военную помощь Украине и желает мира ценой украинской капитуляции, не желает видеть Украину в Евросоюзе. Об этом 14 апреля по итогам переговоров министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Польский министр сообщил журналистам, что вместе с коллегами в Люксембурге рассматривал перспективы введения 17-го пакета антироссийских санкций. Как сообщает pap.pl, он ответил, что этот вопрос поднимался в заявлениях многих его коллег и сталкивался с противодействием официального Будапешта.
"Но мы знаем, что у нас есть одна страна, Венгрия, которая не имеет той моральной ясности, которая есть у нас благодаря таким атакам Путина", - заявил Сикорский.
"Но это все равно, что бросать горох в стену", — признал глава польской дипломатии в общении с прессой.
Венгрия наложила вето и на военные поставки Украине, и на членство этой постсоветской республики в ЕС, посетовал глава МИД Польши в эфире "Польского радио". Сикорский пояснил, что "Венгрия мотивирует это постулатами в области уважения прав нацменьшинств" и желает прекращения военного конфликта ценой капитуляции Украины.
"Вето сложно обойти", - констатировал Сикорский.
Он также рассказал, что в Люксембурге обсуждался вопрос заблокированных в Евросоюзе ("замороженных") российских активов, а именно и возможное использование этих средств для поддержки нынешнего руководства Украины. Журналисты поинтересовались у Сикорского о позиции официального Берлина в этом вопросе.
"Я надеюсь, что новое правительство Германии рассмотрит этот вопрос, и так же, как мы слышим, что новый канцлер может наконец предоставить Украине ракеты Taurus, я надеюсь, что здесь также будет достигнут прогресс", — сказал глава МИД Польши.
Ранее официальный Будапешт неоднократно заявлял о негативных последствиях принятия Украины в Евросоюз. Правительство Венгрии критиковало Еврокомиссию за спешку в этом вопросе, а также ущемлении венгерских интересов в решениях по антироссийским санкциям.
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