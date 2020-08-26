Экс-президент Украины Петр Порошенко и его сторонники заинтересованы в падении рейтингов президента Владимира Зеленского, что возможно из-за пробуксовок в минском процессе, за что отвечает глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина все еще ждет от Белоруссии ответ о выдаче «вагнеровцев» © sb.by Ермака «предателем», который сдал и фактически провали спецоперацию Службы безопасности Украины (СБУ) по членам ЧВК «Вагнера».

«Ермак для Зеленского — это по сути альтернативный канал связи между Киевом и Москвой. А Порошенко и компания не заинтересованы, чтобы эта коммуникация вообще была, чтобы никакого прогресса по Донбассу не было и чтобы максимально падал рейтинг Зеленского.

Поэтому они пытаются максимально выбить Ермака с должности главы Офиса президента, периодически подставляя разными факторами», — сказал Молчанов.

При этом он сомневается в том, что Зеленский избавится от Ермака, так как заменить его будет некем.

В конце июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины. А позднее украинская журналистка Янина Соколова опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.