Ранее условные «порохоботы» назвали Ермака «предателем», который сдал и фактически провали спецоперацию Службы безопасности Украины (СБУ) по членам ЧВК «Вагнера».
«Ермак для Зеленского — это по сути альтернативный канал связи между Киевом и Москвой. А Порошенко и компания не заинтересованы, чтобы эта коммуникация вообще была, чтобы никакого прогресса по Донбассу не было и чтобы максимально падал рейтинг Зеленского.
Поэтому они пытаются максимально выбить Ермака с должности главы Офиса президента, периодически подставляя разными факторами», — сказал Молчанов.
При этом он сомневается в том, что Зеленский избавится от Ермака, так как заменить его будет некем.
В конце июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.
Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины. А позднее украинская журналистка Янина Соколова опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.