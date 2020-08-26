Назначенные на 25 октября местные выборы на Украине ударят по легитимности и президента Владимира Зеленского, и парламента, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik - Кирилл, экс-президент Порошенко во время Дня независимости заявил, что «зелень падает по осени». С какой целью вообще муссируются слухи о том, что к осени возможен какой-то госпереворот и падение власти Владимира Зеленского?

— Это просто желание Порошенко цементировать свой электорат. Мы видим, что в последние годы он уже плотно занял нишу радикального национализма, и, по всей видимости, он и дальше будет пытаться оседлать этого конька и объединить наиболее возмущенные националистические слои вокруг своей персоны перед местными выборами. Это у них там внутривидовая война с «Нацкорпусом», со «Свободой», с «Правым сектором» и так далее.

Но всерьез рассуждать о том, что будет некий госпереворот, я думаю, не стоит. Для этого нет никаких предпосылок. Возможностей у этих переворотчиков очень мало, и они не пользуются поддержкой общества.

Кроме того, есть еще и фактор Авакова, который явно не поддерживает все эти настроения Порошенко и Турчинова и у которого в запасе Национальная полиция.

Так что эти заявления могут быть пугалками для Зеленского, но всерьёз рассматривать их как угрозы, думаю, нынешней власти сегодня не стоит.

- Почему тогда Порошенко не привлекут к ответственности за призывы к свержению власти?

— Во-первых, Порошенко — удобный оппонент для Зеленского. Вокруг него можно канализировать негатив, а посадить его — значит совершить какое-то серьезное действие. Проще пугать им, чем от него избавиться.

Во-вторых, у Порошенко серьезная поддержка на Западе. Я думаю, будут негативные оценки, если Порошенко всерьез будут прессовать или арестовывать.

Плюс импотенция силовиков. Мы видим, что все дела, которые завела Венедиктова против Порошенко, разваливаются. Поэтому я думаю, что сегодня у власти нет ни возможности, ни желания посадить Порошенко.

- Сейчас еще разгоняется информация, что якобы Ермак был одним из предателей, «сдавших» спецоперацию СБУ по членам «ЧВК Вагнера». С какой целью идет атака на него и сохранит ли он своей пост?

— Ермак для Зеленского — это по сути альтернативный канал связи между Киевом и Москвой. А Порошенко и компания не заинтересованы, чтобы эта коммуникация вообще была, чтобы никакого прогресса по Донбассу не было и чтобы максимально падал рейтинг Зеленского.

Поэтому они пытаются максимально выбить Ермака с должности главы Офиса президента, периодически подставляя разными факторами.

Но я очень сомневаюсь, что Зеленский от него избавится, потому что его некем будет заменить. Если Ермака скинут, то из-за отсутствия дипотношений на уровне посольств Зеленскому опять придется прибегать к контактам Виктора Медведчука.

Я не уверен, что на сегодняшний день он бы этого для себя хотел, потому что это будет означать разворот в сторону более широкой коалиции.

- А может ли Зеленский использовать эти наезды радикалов, чтобы оправдать отсутствие прогресса по Донбассу угрозой нового майдана?

— Это может быть объяснением для западных партнеров, нормандского формата и собственных избирателей, но вряд ли эти объяснения удовлетворят украинское общество, которое в большинстве своем требовало от Зеленского мира и отказа от политики Порошенко.

Если этого не будет, то Зеленский по сути будет продолжать политику Порошенко. После вторых Минских соглашений Порошенко тоже отказался от идеи мирного урегулирования, когда началась блокада Донбасса, марши протеста и все остальное.

Если Зеленский будет идти таким путем, то он закончит так же, как и Порошенко, с рейтингом в 10%.

- Если говорить о местных выборах, кто может войти в эту антизеленскую коалицию?

— По большому счету, все. Все будут пытаться объединиться или оппонировать центральной власти. Это будет ключевой запрос. Всем нужно будет продемонстрировать, что никакого монобольшинства в Украине нет и что власть непопулярна среди народа. На востоке этим будет заниматься «Оппозиционная платформа», а на западе — тот же Порошенко.

В центральной части Украины мэры крупных городов, думаю, удержатся. А для «слуг народа» 25 октября станет холодным душем.

- А чего вы в целом ожидаете от местных выборов: это больше рутинное мероприятие или нам действительно стоит ждать перемен в системе власти?

— Скорее, это будет бой местных элит против центральной власти с целью удержать регионы под собственным контролем и не пустить туда этот зеленый каток, который заехал в прошлом году в Верховную Раду. Это будет сигнал для «слуг народа», что на сей раз этот номер уже не пройдет.

Я думаю, что это серьезно ударит по легитимности и самого парламента, и самого президента. Мы видим, что их реальный уровень поддержки по Украине — небо и земля в сравнении с тем, что было еще год назад.