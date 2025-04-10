Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани" - 10.04.2025 Украина.ру
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Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани" - 10.04.2025 Украина.ру
Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
Прилеты "Гераней" были зафиксированы в пригороде и в нескольких районах Харькова. В населенном пункте Рогань были уничтожены два складских помещения, где хранилось медоборудование для группировки ВСУ "Хортица". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-10T21:09
2025-04-10T22:07
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ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении и наносят мощные комбинированные удары по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил собеседник издания.В частности, в результате полученной оперативной информации, российские военные ударили дронами и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова — сортировочной внеклассной станции Основа, уточнил Алехин.Одновременно прилеты "Гераней" зафиксированы в пригороде и в нескольких районах Харькова, рассказал обозреватель."В населенном пункте Рогань уничтожены два складских помещения, где хранились конструкции для полевых госпиталей, медицинское оборудование Военно-медицинского клинического центра группировки ВСУ "Хортица". Прицельное попадание отмечено по территории кондитерской фабрики ASAL по улице Биологической", — подчеркнул Алехин.В результате огневого налета поражено производственное здание, выведено из строя часть конвейерного оборудования, уничтожены 4 транспортных средства — 2 грузовика и 2 легковых автомобиля, один из которых использовался как штабной транспорт, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250410/i-khochetsya-i-koletsya-koalitsiya-zhelayuschikh-nikak-ne-mozhet-ponyat-v-kakom-vide-lezt-na-ukrainu-1062448779.html
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Новости, Харьков, Россия, Украина, Геннадий Алехин, ВС РФ, Хортица, ракетный удар, БПЛА, СВО, Спецоперация, Герань, война, война на Украине, разгром ВСУ, потери ВСУ, ВСУ

Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"

21:09 10.04.2025 (обновлено: 22:07 10.04.2025)
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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Прилеты "Гераней" были зафиксированы в пригороде и в нескольких районах Харькова. В населенном пункте Рогань были уничтожены два складских помещения, где хранилось медоборудование для группировки ВСУ "Хортица". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении и наносят мощные комбинированные удары по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил собеседник издания.
В частности, в результате полученной оперативной информации, российские военные ударили дронами и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова сортировочной внеклассной станции Основа, уточнил Алехин.
Одновременно прилеты "Гераней" зафиксированы в пригороде и в нескольких районах Харькова, рассказал обозреватель.
"В населенном пункте Рогань уничтожены два складских помещения, где хранились конструкции для полевых госпиталей, медицинское оборудование Военно-медицинского клинического центра группировки ВСУ "Хортица". Прицельное попадание отмечено по территории кондитерской фабрики ASAL по улице Биологической", — подчеркнул Алехин.
В результате огневого налета поражено производственное здание, выведено из строя часть конвейерного оборудования, уничтожены 4 транспортных средства — 2 грузовика и 2 легковых автомобиля, один из которых использовался как штабной транспорт, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.
О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
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17:51
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21:38Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач
21:09Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
20:35"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове
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