Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"

И хочется, и колется. "Коалиция желающих" никак не может решить, в каком виде лезть на Украину

"Коалиция желающих" хотела бы прояснить: примут ли участие США в военной авантюре на Украине, или нет? Какой будет цель ввода войск, что за этим последует, и что можно просить у Штатов?