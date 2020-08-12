Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от властей Белоруссии прекратить насилие против граждан и провести перевыборы по европейским стандартам. Об этом в среду, 12 августа, он написал на своей странице в Facebook

«Белорусские власти должны найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире. Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательства к насилию», — написал Порошенко.

Он также призвал власть освободить из тюрем всех политзаключенных и мирных протестующих, прекратить преследование политических оппонентов, обеспечить открытый диалог власти с обществом.

«Объявить о проведении досрочных президентских выборов в Белоруссии с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, что точно будет способствовать доверию избирательному процессу», — добавил Порошенко.

«Революция спальных районов»: как выглядит протест в Белоруссии изнутри © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, Порошенко предупредил о необходимости внимательно следить за действиями «российского агрессора», который «ждет удобного случая для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.