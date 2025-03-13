https://ukraina.ru/20250313/1061765478.html

"Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами

"Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами - 13.03.2025 Украина.ру

"Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами

Вечером 12 марта президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он заслушал доклад начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и озвучил военным первостепенные задачи

2025-03-13T10:42

2025-03-13T10:42

2025-03-13T11:32

курская область

россия

запад

владимир путин

геннадий алехин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

эксклюзив

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Основные тезисы доклада начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова:Ключевые заявления президента РФ Владимира Путина:Комментируя совещание Генштаба в Курской области военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру отметил, что большая его часть прошла за закрытыми дверями, как это и подобает делать военным. И именно там - за закрытыми дверями - и были решены главные вопросы. А из протокольной части следует вынести главную мысль.Он уточнил, что ее размеры уже неоднократно озвучивал глава российского государства, отмечая, что ракеты не должны доставать до территорий РФ. А значит, речь идет минимум о 100 километрах, однако некоторые оперативно-тактические комплексы имеют дальность и до 400 километров, и это будет учтено."Верховный главнокомандующий дал такой посыл. Поэтому военные будут, естественно, эту задачу выполнять, решать", - резюмировал Алехин.Он добавил, что в настоящее время российские бойцы работают в этом направлении в том числе в Судже, ведь "у военных нет таких понятий как "частично" или "в основном". Вся территория региона, включая этот населенный пункт должна быть полностью зачищена, однако пока сохраняются 5-6 очагов сопротивления, и их ликвидация - уже вопрос ближайшего будущего.И действительно, работа продолжается, утром 13 марта командование группировки войск "Север" доложило президенту о начале завершающей стадии операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ.Между тем, появление Путина в военной форме, очевидно, напугало Запад, вызвав громкие споры среди аналитиков и журналистов. Одни трактуют это как демонстрацию победы над ВСУ, другие - как сигнал Западу.В частности, ️американское издание The New York Times написало, что "Путин появился в разгар попыток Трампа договориться о 30-дневном перемирии". Коллеги NYT из британского Reuters сделали акцент на словах российского лидера о том, что пленные украинские военные "должны рассматриваться как террористы", а испанская газета El Pais прямо написала: "Путин в военной форме – символ победы".Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики и политический обозреватель "Царьграда" Андрей Пинчук отметил, что Путин сравнительно давно не надевал военную форму, поэтому появление в ней - это часть невербального месседжа на тему альтернатив переговорам.Ранее информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев отметил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.

https://ukraina.ru/20250312/1061742839.html

https://ukraina.ru/20250313/1061759469.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

курская область, россия, запад, владимир путин, геннадий алехин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, эксклюзив