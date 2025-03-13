https://ukraina.ru/20250313/1061765478.html
"Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами
"Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами - 13.03.2025 Украина.ру
"Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами
Вечером 12 марта президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он заслушал доклад начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и озвучил военным первостепенные задачи
2025-03-13T10:42
2025-03-13T10:42
2025-03-13T11:32
курская область
россия
запад
владимир путин
геннадий алехин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
генштаб
украина.ру
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Основные тезисы доклада начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова:Ключевые заявления президента РФ Владимира Путина:Комментируя совещание Генштаба в Курской области военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру отметил, что большая его часть прошла за закрытыми дверями, как это и подобает делать военным. И именно там - за закрытыми дверями - и были решены главные вопросы. А из протокольной части следует вынести главную мысль.Он уточнил, что ее размеры уже неоднократно озвучивал глава российского государства, отмечая, что ракеты не должны доставать до территорий РФ. А значит, речь идет минимум о 100 километрах, однако некоторые оперативно-тактические комплексы имеют дальность и до 400 километров, и это будет учтено."Верховный главнокомандующий дал такой посыл. Поэтому военные будут, естественно, эту задачу выполнять, решать", - резюмировал Алехин.Он добавил, что в настоящее время российские бойцы работают в этом направлении в том числе в Судже, ведь "у военных нет таких понятий как "частично" или "в основном". Вся территория региона, включая этот населенный пункт должна быть полностью зачищена, однако пока сохраняются 5-6 очагов сопротивления, и их ликвидация - уже вопрос ближайшего будущего.И действительно, работа продолжается, утром 13 марта командование группировки войск "Север" доложило президенту о начале завершающей стадии операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ.Между тем, появление Путина в военной форме, очевидно, напугало Запад, вызвав громкие споры среди аналитиков и журналистов. Одни трактуют это как демонстрацию победы над ВСУ, другие - как сигнал Западу.В частности, ️американское издание The New York Times написало, что "Путин появился в разгар попыток Трампа договориться о 30-дневном перемирии". Коллеги NYT из британского Reuters сделали акцент на словах российского лидера о том, что пленные украинские военные "должны рассматриваться как террористы", а испанская газета El Pais прямо написала: "Путин в военной форме – символ победы".Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики и политический обозреватель "Царьграда" Андрей Пинчук отметил, что Путин сравнительно давно не надевал военную форму, поэтому появление в ней - это часть невербального месседжа на тему альтернатив переговорам.Ранее информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев отметил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
https://ukraina.ru/20250312/1061742839.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, россия, запад, владимир путин, геннадий алехин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, эксклюзив
Курская область, Россия, Запад, Владимир Путин, Геннадий Алехин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру, Эксклюзив
"Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами
10:42 13.03.2025 (обновлено: 11:32 13.03.2025)
Вечером 12 марта президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он заслушал доклад начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и озвучил военным первостепенные задачи
Основные тезисы доклада начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова:
—ВС России освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье;
—потери ВСУ на этом участке превысили 67 тысяч человек;
—на отдельных направлениях войска из курского приграничья перешли госграницу и вышли в Сумскую область;
—на Украине хотели создать в Курской области плацдарм, чтобы использовать ситуацию как свой козырь на переговорах, планы киевского режима в Курской области провалились;
—работа по зачистке группировки ВСУ в Курской области продолжается, украинские военные, видя бесперспективность своего положения, активно сдаются, уже взято в плен 430 боевиков.
Ключевые заявления президента РФ Владимира Путина:
—противник, взятый в плен в Курской области, должен быть приравнен к террористу;
—те, кто противодействуют России в Курской области, также являются террористами;
—иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными;
—однако отношение ко всем людям, находящимся на территории РФ вне зависимости от их статуса должно быть гуманным;
—главная задача вооруженных сил России сейчас - в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создание вдоль государственной границы буферной зоны безопасности.
"Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь ещё боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы - об этом тоже нужно подумать", - подчеркнул Путин.
Комментируя совещание Генштаба в Курской области военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
в интервью изданию Украина.ру
отметил, что большая его часть прошла за закрытыми дверями, как это и подобает делать военным. И именно там - за закрытыми дверями - и были решены главные вопросы. А из протокольной части следует вынести главную мысль.
"На что лично я обратил внимание: Путин недвусмысленно дал понять о создании зоны безопасности, буферной зоны. Где такая зона создается? Естественно, не на территории Курской области. Санитарная зона создается на территории, где находится противник", - сказал Алехин.
Он уточнил, что ее размеры уже неоднократно озвучивал глава российского государства, отмечая, что ракеты не должны доставать до территорий РФ. А значит, речь идет минимум о 100 километрах, однако некоторые оперативно-тактические комплексы имеют дальность и до 400 километров, и это будет учтено.
"Верховный главнокомандующий дал такой посыл. Поэтому военные будут, естественно, эту задачу выполнять, решать", - резюмировал Алехин.
Он добавил, что в настоящее время российские бойцы работают в этом направлении в том числе в Судже
, ведь "у военных нет таких понятий как "частично" или "в основном". Вся территория региона, включая этот населенный пункт должна быть полностью зачищена, однако пока сохраняются 5-6 очагов сопротивления, и их ликвидация - уже вопрос ближайшего будущего.
И действительно, работа продолжается, утром 13 марта командование группировки войск "Север" доложило президенту о начале завершающей стадии операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ.
"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили Верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - рассказал СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Между тем, появление Путина в военной форме, очевидно, напугало Запад
, вызвав громкие споры среди аналитиков и журналистов. Одни трактуют это как демонстрацию победы над ВСУ, другие - как сигнал Западу.
В частности, ️американское издание The New York Times написало, что "Путин появился в разгар попыток Трампа
договориться о 30-дневном перемирии". Коллеги NYT из британского Reuters
сделали акцент на словах российского лидера о том, что пленные украинские военные "должны рассматриваться как террористы", а испанская газета El Pais прямо написала: "Путин в военной форме – символ победы"
.
Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики
и политический обозреватель "Царьграда" Андрей Пинчук
отметил, что Путин сравнительно давно не надевал военную форму, поэтому появление в ней - это часть невербального месседжа на тему альтернатив переговорам.
"Развилка понятна. Или учёт российских требований, или президент принимает другую форму, другую эманацию своей должности. То есть должность Верховного главнокомандующего, как непосредственного главы Вооружённых сил воюющей страны", - заявил Пинчук, добавив, что также это сигнал успеха действий русских войск на Курском направлении.
Ранее информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
отметил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины
потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой
.
Согласен с этим тезисом и автор издания Украина.ру Павел Котов. В своем материале Курская операция Зеленского потерпела крах. Киев идет на переговоры без главного козыря отметил, что киевский режим слишком много вложил в курское вторжение, но результат для него оказался плачевным. А автор издания Украина.ру Марина Полякова разбиралась Зачем Киеву поставки оружия в перемирие?