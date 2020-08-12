«Больше не сможем улыбаться с экрана»: белорусские телеведущие увольняются из-за протестов в стране

Сразу двое белорусских телеведущих на днях заявили об увольнении на фоне масштабных протестов в стране

Почём протесты? В Белоруссии для пострадавших участников беспорядков собрали миллион долларов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Татьяна Бородкина 11 августа написала на своей странице в Facebook, что увольнение связано с ситуацией в стране.

«Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "выбором"! Не знаю, когда вы прочитаете мой пост, т.к. глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда "выбор" уже сделан — я не боюсь! Друзья! Люди! И вы не бойтесь! Не лишайте будущего наших детей!» — отметила она.

Другой телеведущий — Сергей Козлович, работавший на госканале, также сообщил о своем увольнении спустя 10 лет работы.

«Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — написал он в Instagram.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи людей.