«Больше не сможем улыбаться с экрана»: белорусские телеведущие увольняются из-за протестов в стране

В частности, телеведущая СТВ Татьяна Бородкина 11 августа написала на своей странице в Facebook, что увольнение связано с ситуацией в стране.
«Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "выбором"! Не знаю, когда вы прочитаете мой пост, т.к. глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда "выбор" уже сделан — я не боюсь! Друзья! Люди! И вы не бойтесь! Не лишайте будущего наших детей!» — отметила она.
Другой телеведущий — Сергей Козлович, работавший на госканале, также сообщил о своем увольнении спустя 10 лет работы.
«Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — написал он в Instagram.
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Последний эфир.. Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь — 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи людей.