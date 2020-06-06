Кандидат в президенты Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико набрал необходимое количество подписей для выдвижения. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило издание Sputnik Беларусь

«Претендент на президентский пост Виктор Бабарико уже собрал необходимые для выдвижения в кандидаты 100 тысяч подписей, об этом он сам сообщил на встрече в Бресте», — говорится в сообщении.

Остальные претенденты на президентский пост пока не объявили о достижении необходимого количества подписей. Всего в Белоруссии на выборы выдвигаются 14 кандидатов.

Белорусские «карусели», российские олигархи, «агент Зеленского» и другие истории про Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее по всей Белоруссии прокатилась волна митингов в поддержку альтернативных кандидатов, которые глава республики Александр Лукашенко, планирующий баллотироваться на 6 срок, считает проплаченными «российскими олигархами».