«Претендент на президентский пост Виктор Бабарико уже собрал необходимые для выдвижения в кандидаты 100 тысяч подписей, об этом он сам сообщил на встрече в Бресте», — говорится в сообщении.
Остальные претенденты на президентский пост пока не объявили о достижении необходимого количества подписей. Всего в Белоруссии на выборы выдвигаются 14 кандидатов.
Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Для выдвижения своих кандидатов инициативным группам необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей граждан. Этот этап продлится до 19 июня.
Ранее по всей Белоруссии прокатилась волна митингов в поддержку альтернативных кандидатов, которые глава республики Александр Лукашенко, планирующий баллотироваться на 6 срок, считает проплаченными «российскими олигархами».