Бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области - военкор Котенок - 28.04.2025 Украина.ру
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Бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области - военкор Котенок
Бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области - военкор Котенок - 28.04.2025 Украина.ру
Бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области - военкор Котенок
Российские войска высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок
2025-04-28T10:28
2025-04-28T10:28
новости
россия
курская область
днепр
владимир путин
вооруженные силы украины
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Известно, что бойцы группировки "Днепр" заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка, которое находится на правом берегу реки. По словам военкора, эту информацию подтверждают и украинские источники.Если это подтвердится, то происходящее можно считать "началом освобождения Херсонской области", резюмировал Котенок.Военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что на Дзержинском (Торецком) направлении ВС РФ смогли зайти в северную часть Щербиновки, где продолжаются тяжелые бои. Также расширена зона контроля в районе населенных пунктов Дачное и Дылеевка.На Красноармейском (Покровском) направлении, добавил Лисицын, российские штурмовики приближаются к Троицкому, а также атакуют в районе Котляровки, а на Константиновском направлении под контроль ВС РФ перешла Березовка."Сегодня первый день, когда из ежедневной сводки российского оборонного ведомства исчезло Курское направление. В новой Курской битве наши войска победили врага умением. Операция по разгрому группировки противника нанесла огромный ущерб самой боеспособной части армии киевского режима, включая наёмников, которые воевали на его стороне. Украинское командование не считалось с потерями ни в живой силе, ни в технике. Если смотреть глобально, то по сути, в Курской области шла битва не просто против ВСУ - мы уничтожили вражеские формирования, которые воевали против нас при поддержке западной разведки и западным вооружением. А это и материальный, и репутационный ущерб для всех тех государств, которые хотят разрушить нашу страну", - добавил военкор Евгений Поддубный.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными: Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области.
https://ukraina.ru/20250428/v-dzerzhinske-unichtozhena-gruppa-polskikh-naemnikov---shturmovik-vs-rf-1062792268.html
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новости, россия, курская область, днепр, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Днепр, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Бойцы ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области - военкор Котенок

10:28 28.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок

"По информации группировки войск "Днепр", на правом берегу часть наших подразделений ведет работу по закреплению позиций, а другие - обеспечивают контроль за воздушным пространством. Мобильные группы ПВО и бойцы на точках ежедневно сбивают тяжелые гексакоптеры противника, не давая врагу использовать беспилотники для разведки и ударов", - отметил военкор.

Известно, что бойцы группировки "Днепр" заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка, которое находится на правом берегу реки. По словам военкора, эту информацию подтверждают и украинские источники.
Если это подтвердится, то происходящее можно считать "началом освобождения Херсонской области", резюмировал Котенок.
Польский иностранный наемник
09:58
В Дзержинске уничтожена группа польских наемников - штурмовик ВС РФГруппу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске (укр. - Торецке) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом агентству РИА Новости сообщил российский штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад"
Военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что на Дзержинском (Торецком) направлении ВС РФ смогли зайти в северную часть Щербиновки, где продолжаются тяжелые бои. Также расширена зона контроля в районе населенных пунктов Дачное и Дылеевка.
На Красноармейском (Покровском) направлении, добавил Лисицын, российские штурмовики приближаются к Троицкому, а также атакуют в районе Котляровки, а на Константиновском направлении под контроль ВС РФ перешла Березовка.
"Сегодня первый день, когда из ежедневной сводки российского оборонного ведомства исчезло Курское направление. В новой Курской битве наши войска победили врага умением. Операция по разгрому группировки противника нанесла огромный ущерб самой боеспособной части армии киевского режима, включая наёмников, которые воевали на его стороне. Украинское командование не считалось с потерями ни в живой силе, ни в технике. Если смотреть глобально, то по сути, в Курской области шла битва не просто против ВСУ - мы уничтожили вражеские формирования, которые воевали против нас при поддержке западной разведки и западным вооружением. А это и материальный, и репутационный ущерб для всех тех государств, которые хотят разрушить нашу страну", - добавил военкор Евгений Поддубный.
ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными: Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области.
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