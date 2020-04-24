Снижение стоимости нефти и сохранение низких цен на газ приведет к снижению объема добычи сланцевого газа в США, сказал зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин. Его слова приводит РИА Новости

Менеджер рассказал, что компания постоянно следит за тем, как добывают сланцевый газ, причем не только в США, и наблюдения показывают, что есть проблема с экономикой сланцевых проектов по всему миру.

«По нашим оценкам, в случае сохранения цен на газ в США на низком уровне компании могут начать снижать добычу уже в ближайшее время. Согласно расчетам, снижение может начаться при ценах на Henry Hub на уровне менее 85 долларов за 1 тысячу кубометров, а в январе 2020 года средняя цена на газ на этом хабе составила 76 долларов за 1 тысячу кубометров», — приводит агентство слова Аксютина.

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Это произойдет из-за того, что «значительная доля получаемого в США сланцевого газа приходится на попутный нефтяной газ», рассказал Аксютин.