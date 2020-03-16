Челябинские пограничники приостановили пропуск людей через российско-казахстанскую границу в связи с активным распространением коронавируса в Казахстане. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Интерфакс со ссылкой на Погрануправление ФСБ России

Заболевшей коронавирусом казахстанке грозит до 10 лет тюрьмы за сокрытие контактов © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк приостановлен с 16 марта. Пересекать границу между странами смогут лишь граждане России и Казахстана, которые возвращаются домой из заграничной поездки.

Также исключение составят участники дипломатических миссий, люди, имеющие вид на жительство в Казахстане, а также случаи обращения за срочной медицинской помощью.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане будет действовать режим чрезвычайного положения. По последним данным, в стране выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.