Многомиллионных жертв, как от гриппа «испанки», от коронавируса не будет. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Украине.ру один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия Кеннет Алибек

«Считаю, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция по количеству летальных исходов серьезнее гриппа, шансов развития этой эпидемии в глобальную эпидемию со многими миллионами жертв практически нет, — считает доктор Алибек. — Понятно, что ситуация непростая, но если внимательно посмотреть на демографическую картину данной эпидемии, смертность среди людей юного и среднего возраста весьма незначительна. Есть люди, страдающие хроническими заболеваниями и люди старшего возраста, на которых должно быть обращено особое внимание. Если работа хорошо проведена, не следует превращать эту эпидемию в какое-то суперкатастрофическое событие. Во время эпидемии гриппа от осложнений каждый день умирают 2-3 тысячи человек, но особой паники мы не замечаем, так как люди понимают, с чем мы имеем дело». Биологической атаки не было. Ученый из США Кеннет Алибек про коронавирус © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

11 марта ВОЗ объявил коронавирус covid-19 пандемией. На 14 марта 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 145 тыс. человек, более 5,4 тыс. скончались.

