https://ukraina.ru/20250425/gastronomicheskiy-natsizm-i-gosizmena-klichko-chto-proiskhodit-v-kieve--1062761236.html

Гастрономический нацизм и госизмена Кличко. Что происходит в Киеве

Гастрономический нацизм и госизмена Кличко. Что происходит в Киеве - 25.04.2025 Украина.ру

Гастрономический нацизм и госизмена Кличко. Что происходит в Киеве

В столице Украины последнее время резко обострилась борьба Офиса президента с мэром, которому хотят урезать полномочия и грозят ответственностью за... Украина.ру, 25.04.2025

2025-04-25T16:15

2025-04-25T16:15

2025-04-25T16:15

эксклюзив

киев

украина

сша

владимир зеленский

владимир кличко

дональд трамп

офис президента

слуга народа

ввс

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В столице Украины последнее время резко обострилась борьба Офиса президента с мэром, которому хотят урезать полномочия и грозят ответственностью за многочисленные коррупционные дела его окружения. На этом фоне достаточно неожиданно прозвучало недавнее заявление Кличко о готовности пойти на территориальные уступки, что на Украине приравнивается к государственной измене."Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", — заявил Кличко в интервью ВВС. При этом по его словам, с Зеленским он свою позицию не согласовывал.Депутаты от "Слуги народа" уже грозят ему уголовным преследованием за эти слова. Украинский телеграм-канал "Легитимный" считает, что Кличко просто демонстрирует западным элитам и команде Трампа свою адекватность и договороспособность. Также, учитывая коррупционные схемы его команды в Киеве, теперь любая попытка преследовать его за коррупцию будет выглядеть, как политическая месть со стороны Зеленского.В определенной степени его заявление – это еще и заявка на будущие выборы, поскольку большинство населения страны устало от боевых действий и мобилизации. Однако можно напомнить, что и Зеленский в своей игре против Порошенко в 2019 году говорил о мире и делал ставку отнюдь не националистов.Тем временем один из крупнейших застройщиков Киева, которого также называли "кошельком Кличко", депутат Вадим Столар решил вместо столицы Украины развивать солнечный Дубай. Там он, по сообщениям украинских СМИ, зарегистрировал компанию Enso Investment L.L.C., чей офис расположен в престижном бизнес-центре Boulevard Plaza, где аренда начинается от $40 тысяч в месяц. Компания строит комплексы в одном из самых дорогих районов города, где стоимость жилья стартует с отметки $400 тысяч. Продажами недвижимости занимается агентство Symbol Real Estate, которым руководит депутат киевского горсовета Юлия Симунина — коллега Столара.Неплохо наживается Кличко и на стихийных парковках, как утверждает депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк. В партии президента хотели бы отжать этот бизнес (для этого готовят соответствующий законопроект), поскольку приносит он в среднем 1 миллиард гривен в год.В самом Киеве, по данным местных СМИ, сейчас процветают рестораны, имеющие связи с Офисом президента и семьей Зеленского. Обычные кафе жалуются на массовый отток клиентов, в том числе, в связи с насильственной мобилизацией. Однако есть заведения, которые ТЦК не трогают. К таковым относится ресторан "Сто лет вперед" на Владимирской, принадлежащий "придворному" повару Елены Зеленской Евгению Клопотенко.Открылся он с избранием Зеленского в 2019 году, а в 2023 и 2024 его прибыль достигала 15 миллионов гривен в год, что является рекордом для Киева. Отдыхать здесь любят западные послы, союзники и гости Зеленского. Сюда в частности возили бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего британского премьера Бориса Джонсона, а также многих голливудских звезд.Шеф-повар и хозяин ресторана Евгений Клопотенко прославился в свое время тем, что Елена Зеленская отдала ему на откуп детское питание, затем он устроил шоу в отжатой Печерской лавре, оскорбив верующих. Прославился он также человеконенавистническими комментариями в адрес всех русских. Свой гастрономический подход он описывает следующим образом: "Готовить так, как если бы никогда не было Советского Союза и россиян", предлагая при этом какой-нибудь борщ из слив.Тем не менее, в Киеве до сих пор преимущественно общаются на русском языке, жаловался на днях так называемый "языковой омбудсмен" столицы Игорь Спиридонов. Он требует резко повысить штрафы за публичное прослушивание песен на русском и ввести высокие штрафы за использование его в публичных местах. Жалуется он и на то, что некоторые родители-националисты должны объехать пол-Киева, чтобы найти ребенку украиноязычного спортивного тренера или обзвонить десятки номеров, чтобы вызвать именно украиноязычного мастера по ремонту холодильников.В своем интервью он безапелляционно заявляет, что даже мысль о том, что языковой вопрос раскалывает общество, является концепцией, созданной российскими спецслужбами. Однако, по его словам, киевляне до сих пор интуитивно воспринимают украинский язык "мовою села" и даже переезжая в Киев из сельской местности люди постепенно переходят на русский язык. Решать проблему, по его мнению, нужно только штрафами и контролем. По сути, он предлагает приставить "мовного полицая" к каждому ларьку и к каждой автобусной остановке.Поскольку в Киеве сидят почти все послы западных стран (кроме недавно отозванного посла США), украинские власти почти в ежедневном режиме возят их в Бучу, чтобы показать "последствия российской агрессии". Разрушенные дома в Буче под Киевом специально не ремонтируют, создав своеобразный "аттракцион" для глав западных дипмиссий.На днях туда возили посла Сербии, а вот посольство Дании целой делегацией возили посмотреть последствия удара по Святошинскому району. Такие туры с кортежем и охраной давно стали для Киева обыденностью.Читайте также: Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, киев, украина, сша, владимир зеленский, владимир кличко, дональд трамп, офис президента, слуга народа, ввс