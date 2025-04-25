https://ukraina.ru/20250425/moskalik-byl-kostyu-v-gorle-u-vragov-smi-nashli-ubiytsu-generala-im-okazalsya-ukrainets-1062760861.html
По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика
По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика - 25.04.2025 Украина.ру
По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика
Исполнитель убийства генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Об этом 25 апреля написал Телеграм-канал ВAZA
2025-04-25T16:11
2025-04-25T16:11
2025-04-25T16:18
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Перед тем, как рассказать о всплывших фактах и заявлениях после гибели военнослужащего РФ, стоит напомнить, что произошло. Сегодня, 25 апреля, около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами.Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как убийство. Дело возбуждено по двум статьям — убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ. Подробности случившегося — в материале Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе. Сразу несколько очевидцев указали, что начинённый СВУ (самодельным взрывчатым устройством) автомобиль припарковали ровно напротив выхода из подъезда 16 апреля. Тогда же возле машины последний раз видели мужчину, который и оставил транспортное средство. В публикации отмечается, что убийца Москалика жил с ним в одном подъезде, снимая квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова. По данным источников "Базы", водитель "Гольфа" улетел из России в Турцию 19 апреля — через несколько дней после того, как припарковал начинённую взрывчаткой машину у дома генерала.Телеграм-канал также прикрепил фотографию, на которой изображен Игнат Кузин, последний владелец той самой злополучной машины. Уточняется, что кард был сделан 10-12 лет назад. Мужчина с фото — уроженец украинского города Сумы, подчеркнули авторы материала, с 2015-го Кузин зарегистрирован в Карачаево-Черкесской республике. Между тем после случившегося официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала террористической атакой убийство Москалика. "Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве", — заявила она. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в свою очередь, заявил, что "такие люди, каким был Ярослав — кость в горле у врагов". Меняйло назвал убитого генерала человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил соболезнования.В то же время в официальном Телеграм-канале СК РФ появилось сообщение о том, что председатель Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве генерала Ярослава Москалика в центральный аппарат ведомства. Как отметили в пресс-службе комитета, это делается для наиболее полного и всестороннего расследования."По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", — подчеркнули в Следственном комитете.Ранее Телеграм-канал SHOT заявил, что "целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф". Подробнее об этом — в публикации После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала.
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новости, россия, балашиха, москва, сумская область, мария захарова, генштаб, следственный комитет, ск рф, вс рф
Новости, Россия, Балашиха, Москва, Сумская область, Мария Захарова, Генштаб, Следственный комитет, СК РФ, ВС РФ
По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика
16:11 25.04.2025 (обновлено: 16:18 25.04.2025)
Исполнитель убийства генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Об этом 25 апреля написал Телеграм-канал ВAZA
Перед тем, как рассказать о всплывших фактах и заявлениях после гибели военнослужащего РФ, стоит напомнить, что произошло. Сегодня, 25 апреля, около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами.
Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как убийство. Дело возбуждено по двум статьям — убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ. Подробности случившегося — в материале Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе.
Сразу несколько очевидцев указали, что начинённый СВУ (самодельным взрывчатым устройством) автомобиль припарковали ровно напротив выхода из подъезда 16 апреля. Тогда же возле машины последний раз видели мужчину, который и оставил транспортное средство.
В публикации отмечается, что убийца Москалика жил с ним в одном подъезде, снимая квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова. По данным источников "Базы", водитель "Гольфа" улетел из России в Турцию 19 апреля — через несколько дней после того, как припарковал начинённую взрывчаткой машину у дома генерала.
Телеграм-канал также прикрепил фотографию, на которой изображен Игнат Кузин, последний владелец той самой злополучной машины. Уточняется, что кард был сделан 10-12 лет назад. Мужчина с фото — уроженец украинского города Сумы, подчеркнули авторы материала, с 2015-го Кузин зарегистрирован в Карачаево-Черкесской республике.
Между тем после случившегося официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала террористической атакой убийство Москалика. "Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве", — заявила она.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в свою очередь, заявил, что "такие люди, каким был Ярослав — кость в горле у врагов". Меняйло назвал убитого генерала человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил соболезнования.
В то же время в официальном Телеграм-канале СК РФ появилось сообщение о том, что председатель Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве генерала Ярослава Москалика в центральный аппарат ведомства. Как отметили в пресс-службе комитета, это делается для наиболее полного и всестороннего расследования.
"По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", — подчеркнули в Следственном комитете.
Ранее Телеграм-канал SHOT заявил, что "целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф". Подробнее об этом — в публикации После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала.