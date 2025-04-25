https://ukraina.ru/20250425/nasiluyut-medikov-pytayut-na-kreste-voruyut-milliardami-nepriglyadnaya-pravda-o-vsu-1062762424.html

Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ

Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ - 25.04.2025 Украина.ру

Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ

Депутат Верховной Рады Анна Скороход, занимающаяся вопросом злоупотреблений в украинской армии, выдала новую порцию разоблачений ужасающих порядков, которые царят в ВСУ

2025-04-25T16:17

2025-04-25T16:17

2025-04-25T16:17

эксклюзив

украина

анна скороход

слуга народа

всу

вооруженные силы украины

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Совсем глупые - на карточку, кто поумнее - наличнымиСкороход избиралась в парламент от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", однако со временем стала высказывать недовольство курсом властей и была исключена из фракции. С тех пор она занимается критикой режима, а после начала СВО перешла на расследования коррупции и злоупотреблений в вооруженных силах страны.На этот раз она подняла тему вымогательств командиров, которые отбирают у рядовых военнослужащих деньги.По словам депутата, одно из популярных преступлений – кража топлива. Делается это так: пока топливо едет автотранспортом на фронт, на АЗС по пути за деньги часть топлива сливается налево.Деньги собирают за все подрядВ конце февраля этого года Скороход рассказала, что получила коллективные обращения военнослужащих ВСУ, которые жалуются на вымогательство. Всего таких обращений на тот момент поступило из 18 бригад."Командование незаконно использует материальные ресурсы в собственных интересах. Присваивают денежное обеспечение, которое должно идти военнослужащим, манипулируют с выплатами боевых доплат и премий", - сказала она.В качестве примера она зачитала одно из таких обращений. В нем военные жаловались, что командиры заставляют их отдавать "боевые", то есть вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. Речь шла о суммах от 30 до 70 тыс. гривен (59-138 тыс. рублей)."[Вымогают деньги] за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на военно-врачебную комиссию, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть. Есть история, когда собирали деньги с ребят, чтобы выравнить уровень заработных плат с командованием. То есть они (командование – ред.) не на передовой, не получают "сотку" (100 тыс. гривен доплаты "боевых" – ред.), и они собирали с ребят деньги для выравнивания своих заработных плат", - говорила Скороход.Пытки на крестеО произволе, который царит в рядах ВСУ известно не только из депутатских рассказов. В конце прошлого года стало известно о пытках в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Вскрыть эти факты помогла украинская пресса, которая обнародовала соответствующие факты.Выяснилось, что в бригаде процветают пытки военнослужащих, а командование закрывало на это глаза и делало вид, что ничего не происходит. Истязания применялись к тем военным, которые провинились в чем-либо. Тех, кого ловили за распитием алкоголя обкладывали данью в 5 тыс. гривен, которая шла в карман командиров. Тех, кто отказывался платить избивали и привязывали к кресту, либо же помещали в клетки.Отмечалось, что особенное старание в пытках выказывал командир взвода Владислав Пастух – сын начштаба и крестник командира бригады Олега Побережнюка. Он засветился на одном из фотоснимков на фоне "распятого" военнослужащего.После скандала Пастуха перевели в другое подразделение с выплатой штрафа, а его отец выплатил компенсации пострадавшим.Резонанс от этой истории получился столь большим, что правоохранительные органы были вынуждены реагировать. Побережнюк был задержан в Тернополе. А далее случилось интересное: суд арестовал его, однако предусмотрел право выхода под залог в размере в более, чем 900 тыс. гривен (1,7 млн рублей), который он уплатил.Через две недели Побережнюка задержали снова, на этот раз уже за то, что он отправил четырех военнослужащих строить ему дачу. За это его снова арестовали, а залог поставили на уровень 40 млн гривен, которые он уплатить уже не смог и отправился в СИЗО."Я плакала и просилась домой, но увы…"Помимо избиений, вымогательств, поборов и мошенничества украинские военные не брезгуют изнасилованиями. Историй таких – вагон и маленькая тележка.Для этого не обязательно ехать на фронт и насиловать мирное население, как это было, например, в Курской области. Сгодятся и те, кто подвернется под руку, даже те, кто пришел в ВСУ защищать, как они думали, Украину.Именно это произошло с украинской фитнес-моделью, блогершей Анастасией Тереховской. У себя в соцсетях она рассказала, что попробовала вступить в одно из подразделений чтобы "защищать родину".В подразделении этом, однако, ее ждал совсем другой прием. Девушку накачали запрещенными веществами и изнасиловали."Я плакала и просилась домой, но увы…", - написала она.Тереховская опубликовала видео, как ей ставят капельницу, чтобы вывести из организма наркотические вещества. По ее словам, она не будет подавать заявление в полицию."Они воюют, пусть воюют дальше", - заявила модель.Ее пост – "крик души" и предупреждение другим девушкам, отметила она.Год назад наделало много шума заявление капеллана, волонтера и пастора Марка Сергеева. В одном из интервью он рассказал, что женщины, служащие в ВСУ, используются там для удовлетворения сексуальных потребностей личного состава."Представь просто девушку, 24 года, модельной внешности, она медик, и она в роте пацанов ССО (Силы спецопераций – ред.). Они заряженные качки. Ну типа они ее имеют все в постели поочередно. Это просто трэш, так они живут. Потом раз забеременела и "тайм-аут" дали", - рассказал капеллан.Слова Сергеева спровоцировали большой скандал, пастору пришлось несколько раз извиняться и уйти из армии.Яйца и квартирыПреступность буквально пронизывает украинскую армию сверху до низу. Что говорить о командирах среднего звена, если верхушка Минобороны регулярно попадает в коррупционные скандалы.В декабре 2023 года СБУ задержала руководителя одного из главных управлений оборонного ведомства, который пытался присвоить себе порядка 1,5 млрд гривен. Чиновник заключил контракт на поставку артиллерийских боеприпасов и перевел деньги на зарубежный счет, а снарядов армия так и не увидела.Можно вспомнить еще скандал 2023 года, когда выяснилось, что Министерство обороны Украины закупает продукты для армии по завышенным ценам. Символом этой аферы стали яйца, которые закупались по 17 гривен (33,5 рублей) за штуку при рыночной цене в 7 гривен (13,8 рублей).В результате тех событий в отставку ушли замминистра обороны и начальник департамента закупок, а чуть позже свой пост покинул тогдашний глава ведомства Алексей Резников.Еще одна скандальная история связана с начальником Национальной академии сухопутных войск Павлом Ткачуком. Генерал руководил этим учебным заведением более 20 лет. За эти годы он разжился несколькими казенными квартирами, которые переписал на родственников, а затем продал. Сам начальник академии проживал в элитном районе Львова и даже заседал в местном горсовете от партии "Слуга народа".К махинациям с недвижимостью добавились многочисленные факты злоупотреблений в этом учебном заведении, избиениях, жалобы на поборы и некачественно питание. В результате всего этого Ткачук был уволен.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".

https://ukraina.ru/20250424/pochemu-boeviki-vsu-starayutsya-ne-ubivat-boytsov-rossii-i-zachem-im-nashi-zhivymi--saninstruktor-fizik-1062736086.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, анна скороход, слуга народа, всу, вооруженные силы украины