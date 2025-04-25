https://ukraina.ru/20250425/pyat-punktov-zelenskogo-protiv-semi-punktov-trampa--1062760313.html

"Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"

"Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" - 25.04.2025 Украина.ру

"Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"

"Семь пунктов" – неофициальное название ещё не опубликованного мирного плана Трампа по Украине, содержание которого известно из утечек в СМИ. Насколько можно понять, российская сторона в целом этот план приняла – во всяком случае, 24 апреля Сергей Лавров сказал, что Россия готова к "сделке". Но, как следует из слов Трампа, проблема не в России…

2025-04-25T16:29

2025-04-25T16:29

2025-04-25T16:29

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Сначала вспомним план Трампа. Его семь пунктов, если верить СМИ, выглядят так:- немедленное прекращение огня;- прямые переговоры между Украиной и Россией;- отказ Украины от стремления к членству в НАТО (при получении гарантий безопасности);- признание суверенитета России над Крымом;- контроль США над Запорожской АЭС;- подписание соглашение о добыче полезных ископаемых со США.- восстановление американо-российских отношений, снятие санкций.Откровенно говоря, приемлемость для Украины этого варианта была под сомнением с самого начала в силу недоучёта ряда объективных и субъективных факторов. К числу первых относится, например, вопрос членства Украины в НАТО, которое на конституционном уровне закреплено как одна из целей существования украинского государства. К числу вторых – гарантии безопасности (а лучше – пожизненного президентства) Зеленского. Ничего этого в семи пунктах нет и нам только остаётся посочувствовать Трампу, который недоумевает, почему договориться с Зеленским оказалось сложнее, чем с Путиным.Т.о., предложения Трампа для Киева концептуально неприемлемы, но правила политической игры требуют демонстрации готовности к дальнейшим переговорам, даже если планов прекращать войну нет.24 апреля The Telegraph опубликовал украинские предложения, включающие пять пунктов.Во-первых, украинская сторона подчёркивает, что мирное соглашение не должно быть формой капитуляции Украины.Здесь, а также в третьем пункте, указывается, что "признание Крыма российским может создать опасные прецеденты, в частности, в случае возможной агрессии Китая против Тайваня", а также то, что, сохраняя за собой Крым, Россия непременно нападёт на Турцию, Болгарию и Румынию (но не на Грузию – её в Киеве союзником уже не считают).Следует отметить, что речь идёт не столько о признании права России на контроль над Крымом, а о самом факте этого контроля – намёк на то, что США и ЕС обязаны вернуть Крым Украине. Во имя собственной безопасности.У нас ещё в 2014 году сложилось впечатление, что передача Крыма под российский контроль произошла не без косвенного одобрения США. Сначала США запретили "хунте" использовать силу для сохранения Крыма (считается – чтобы сохранить киевский режим, но на принятии решения о проведении АТО в Донбассе такие риски влияния почему-то не оказали), ввели против России сравнительно слабые санкции (основной санкционный пакет был связан с Донбассом), а теперь пришли к возможности юридического признания Крыма частью России.Трудно сказать, зачем это понадобилось США, но явно речь идёт о долговременной стратегии, не обязательно связанной с украинским кризисом. Представляется вероятным, что такие действия были направлены против Турции, которая уж слишком вольготно чувствовала себя в "украинском Крыму" благодаря отношениям с Меджлисом*. Турция, конечно, член НАТО, но слишком весомый и самостоятельный, чтобы не предпринимать мер по уравновешиванию её влияния.Во-вторых, в документе признаётся возможность признания фактического контроля над частью территории Украины, но только в обмен на гарантии безопасности.Интересно, что почти одновременно на эту же тему высказался киевский мэр Виталий Кличко:"Один из сценариев – это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным".Кличко числится политическим оппонентом Зеленского, но именно в отношении конфликта с Россией никакой разницы между властью и оппозицией нет. Более того, Кличко даже более соответствует официальной линии, чем Марьяна Безуглая, представляющая "коллективное бессознательное" Офиса президента (цитата: "война, пока Украина или Россия не прекратят существовать").Впрочем, реальная позиция официального Киева как раз между Кличко и Безуглой – война до последнего украинца, но только при условии, если удастся втянуть в неё Европу. Европейские гарантии безопасности – способ втянуть Европу в конфликт с Россией. Никакого другого смысла в них нет – Европа сама отрезала для себя возможность быть миротворцем.Интересно, что агентство Reuters, получившее доступ к согласованному с европейскими партнёрами варианту украинских предложений, отметило, что гарантии должны предоставить в том числе США и по образцу 5-й статьи Североатлантического договора. Мы уже писали неоднократно, что гарантии по типу 5-й статьи могут реально работать только в отношении членов НАТО – за счёт наличия общей военной организации. Но эти гарантии будут работать и на территории Украины – в случае, если там будут размещены войска стран – членов НАТО.Оговорка Кличко по поводу временного характера признания российского контроля над территорией отсылает нас именно к этому варианту, хотя поймать на горячем тут никого не удастся – скажут, что Украина пообещает не возвращать территории военным путём, но вообще будет настаивать на их возвращении.В-третьих, Украина должна вернуться "в центр мирного процесса" и вернуть контроль над переговорами.Трудно сказать, что имеется в виду, но скорее всего то, что Украина должна вести переговоры с Россией сама и с позиции силы. В этом случае переговоры почти наверняка закончатся провалом, что в общем-то и является целью украинского руководства.В-пятых, Украина возражает против каких-либо ограничений собственных вооружённых сил и сил союзников, а также военной промышленности.Естественно, ведь в случае таких ограничений будет значительно более сложно провоцировать новый конфликт (в смысле – если Украина его спровоцирует, то рискует не дожить до того момента, пока Запад раскачается предоставить помощь).Странно, что в списке нет вопроса санкций – в сообщении Reuters указывается, что Украина и Европа против снятия санкций, но допускают их постепенное ослабление, при наличии готовности ввести их вновь, если они сочтут, что Россия нарушает условия соглашений.Так же странно, что не упомянут вопрос членства Украины в НАТО – уже 25 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий вновь подчеркнул, что Украина не примет вето на свое участие в альянсах и союзах (в том числе и со стороны самих этих союзов, поскольку сейчас Украина ведёт дискуссию именно с учредителем НАТО – США).Удивительно, но даже украинские СМИ трактуют предложения как попытку сорвать мирные переговоры. Нет, в принципе принятие таких соглашений Зеленского могло и устроить, но заранее понятно, что для России такие условия неприемлемы.Ну а Трампу пора понять, что компромисса, увы, тут не будет. Любые мирные соглашения должны предполагать деконструкцию нынешней киевской власти.* Террористическая организация, запрещённая в РоссииОб отношении Зеленского к переговорам можно прочитать в статье Василия Стоякина "Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?"

https://ukraina.ru/20250425/ukraina-gotova-pristupit-k-peregovoram-posle-prekrascheniya-ognya--reuters-1062758720.html

https://ukraina.ru/20250424/ermak-rasskazal-o-trebovaniyakh-ukrainy-na-peregovorakh-s-ssha-v-londone-1062724611.html

https://ukraina.ru/20250425/tupik-imeni-zelenskogo-ukrainskie-eksperty-o-perspektivakh-strany-1062733604.html

https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html

https://ukraina.ru/20210216/1030572894.html

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мнения, украина, россия, крым, дональд трамп, владимир зеленский, виталий кличко, нато, reuters, запорожская аэс, переговоры, дипломатия