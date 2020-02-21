На вопрос, не «торчат ли уши политиков» в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил, что «кое-какие уши» он заметил.
«Я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического, и бизнесового свойства», — подчеркнул он.
Впрочем, Аваков не уточнил, какие политические силы он имеет в виду.
Также министр выразил уверенность, что многие участники протестов «проспятся и посмотрят на вещи по-другому».
Самолет с украинцами и иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.
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