Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы. Соответствующую видеозапись опубликовали 20 февраля на YouTube-канале ТСН

Протесты в Новых Санжарах парализовали движение по трассе «Полтава — Кременчуг» © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического, и бизнесового свойства», — подчеркнул он.

Впрочем, Аваков не уточнил, какие политические силы он имеет в виду.

Также министр выразил уверенность, что многие участники протестов «проспятся и посмотрят на вещи по-другому».

Самолет с украинцами и иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

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