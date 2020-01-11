Вопрос чьей-либо выгоды в крушении украинского самолета в Иране не стоит, ибо такие вещи могут происходить вследствие всяких случайностей. Об этом рассказал израильский публицист Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: "Боинг" в Иране могли сбить так же, как Украина сбила российский Ту в 2001 году © Facebook, Avigdor Eskin

По его мнению, эту трагедию можно сравнить с крушением 4 октября 2001 года Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, который был сбит ракетой из украинского комплекса С-200 в ходе учений украинских ПВО в Крыму.

«Или, например, малазийский "Боинг" в 2014 году тоже был сбит не в результате продуманной операции. Поэтому такого рода события могут произойти по разным причинам. Мы пока что не знаем ответы на все эти вопросы, но версия о случайности пока что укладывается в канву фактов», — подчеркнул Эскин.

Политолог при этом добавил, что то те, кто настаивает на выводе о причастности попадания ракеты, не говорят, что это было сделано кем-то преднамеренно, но для более точных выводов нужно дождаться результатов расследования.