Новый руководитель Госбюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила, что слагает депутатские полномочия. Об этом 2 января сообщили «Украинские новости»

Заявление Венедиктова подала еще 27 декабря. При этом она подчеркнула, что соблюла все требования закона.

Главным следователем Украины станет юрист-косметолог © Facebook, Ирина Венедиктова Владимир Зеленский 27 декабря уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей его обязанности Ирину Венедиктову.

В то время депутат от «Слуги народа» Венедиктова занимала пост главы комитета Верховной рады по правовой политике.

Ранее сообщалось, что ее место в парламента займет организатор ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.