Заявление Венедиктова подала еще 27 декабря. При этом она подчеркнула, что соблюла все требования закона.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей его обязанности Ирину Венедиктову.
В то время депутат от «Слуги народа» Венедиктова занимала пост главы комитета Верховной рады по правовой политике.
Ранее сообщалось, что ее место в парламента займет организатор ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.