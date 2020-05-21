Раньше мировые экономические кризисы неоднократно разрешались с помощью крупных войн, но нынешний будет завершен другими методами, считает украинский политолог Павел Рудяков

- Павел Николаевич, какова, по-вашему, роль пандемии коронавируса в нынешнем мировом экономическом и политическом кризисе?

— Вряд ли коронавирус был причиной нынешнего кризиса. Мне кажется, что порядок событий был следующим. Во-первых, в мире в связи с пандемией не происходит чего-то абсолютно нового, а проявляются в более сильной форме те тенденции, которые были заложены ранее.

«Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Пострадала система мировой торговли, в том числе и институциональные основы системы. Ну и это еще не конец истории, она продолжается. Еще будут экономические и социальные последствия.

Вообще, думаю, что кризис как таковой еще не начался: он на пороге, но не проявился в полной мере.

- А как он сказался на Украине?

Если смотреть на все это с нашей небольшой украинской колоколенки, то пока что еще только идут заявления отдельные с разных сторон о том, что тут пострадал сегмент экономики, там что-то случилось, но пока с точки зрения рядового обывателя, обычного гражданина это еще не очень заметно.

В том числе и в такой важной социальной сфере, как выплаты из бюджета, зарплаты, пенсии и так далее. Пока все это платится, но понятно, что долго это продолжаться не может, потому что экономика ослаблена, если не упала на колени.

- Как вы считаете, может ли кризис разрешиться большой войной, как это было после Великой депрессии в 30-40 годах прошлого века?

— Эта угроза теоретически сохраняется, но дело в том, что и кризисы разные, и войны разные. Это только одно из средств разрешения такого глобального кризиса, в который мы сегодня вступили или вступаем.

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но теперь же, начиная с бомбардировки Югославии в 1999 году, а может, и с распада Югославии и гражданской войны в Боснии в 1992-95 году вот эти конфликты между великими державами происходили и постоянно происходят. Американцы их затевали, поскольку они глобальный лидер во всех смыслах.

- Но ведь больших войн со времен Второй мировой не происходило…

— Глобальные войны никуда не исчезли, они продолжаются в виде локальных вооруженных конфликтов, в виде санкционных режимов, которые вводятся без конца.

Американцы около трехсот разных таких режимов ввели по отношению к разным странам, в том числе к России.

А глобальная война, тем более при участии ядерных держав, сейчас вряд ли возможна, поскольку привела бы к уничтожению земной цивилизации.

Поэтому я думаю, что эта война будет продолжаться в других формах.

- Но как эти продолжающиеся противостояния помогут исправить текущее положение дел?

— По поводу того, как выбираться из кризиса, уже прописан рецепт, и многие страны его пытаются применять: потратить как можно больше как можно быстрее.

Поэтому развитые страны, у которых есть хотя бы минимальная возможность, готовы закачивать деньги в свои национальные экономики.

Западные СМИ: Кризис поможет изгоям вернуться в общество © REUTERS, Eduardo Munoz

Даже такая экономически слабая страна, как Сербия, из последних сил находит ресурсы и выплачивает. По-моему, они по 100 евро заплатили пенсионерам.

Японцы по 900 долларов людям платят, американцы — по 1200 долларов тем, у кого годовой доход ниже $75 тыс.

Точно так же экономически развитые страны, а также Европейский союз как международная организация принимают программы для поддержания промышленности, экономики, исходя не из военного решения, а собственно финансового — закачки средств, которые будут быстро потрачены на поддержание экономической активности, в том числе на нужды потребителей.

- Как, по-вашему, мир может измениться политически после прохождения текущего кризиса?

— Тут возможны самые неожиданные варианты. Уже звучат такие оценки и прогнозы, в соответствии с которыми обновится все, даже существующие и закрепленные институционально формы международного сотрудничества.

Некоторые международные организации исчезнут, появятся какие-то новые, а те, что останутся, будут преображены. То есть под теми же названиями будут существовать другие структуры и другие принципы.

Одно из направлений — децентрализация. Сейчас большинство международных организаций контролируется США, и вот не исключается, что будет перераспределение.

Относительно Всемирной организации здравоохранения идут дебаты, американцы отказываются закачивать туда свои деньги в прежних объемах.

Так что эта организация станет более независимой от Америки, зато более понятной Китаю и другим странам. Тут могут быть самые неожиданные варианты.

Есть весьма вероятный, на мой взгляд, прогноз о том, что пойдет обновление и восстановление на региональном уровне системы международного сотрудничества во всех сферах, и сначала будут оживать и включаться в работу в новых условиях, которые требуют новых подходов и новых решений, региональные организации.

А потом уже по мере того, как будут дальше развиваться события, станут по-новому искать пути обновления, по-новому начинать работать те глобальные институты, которые сейчас есть и которые принимают участие во всех этих процессах, пытаясь минимизировать ущерб от кризиса и пандемии.

- А как вы оцениваете нынешнюю работу этих международных организаций — тех же ООН, ВОЗ?

— И к Организации объединенных наций в последние годы все более серьезные претензии высказывались с разных сторон, причем действительно заслуженных претензий, и к Совету безопасности в том числе.

Начиная с 2003 года, когда американцы в Ирак полезли, и даже с 1999, когда Югославию отбомбили и понарушали все, что можно и что нельзя.

Миллионы долларов на еду, поддержку медиков, детей и стариков: ООН помогает Украине бороться с коронавирусом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

И ко Всемирной организации здравоохранения раньше были претензии, а сейчас они возникли потому, что ВОЗ не хочет или не может брать на себя полную субъектность в решении важных вопросов, как и все остальные международные организации.

Сейчас, наоборот, национальные правительства, национальные организации вышли в поле работать у себя на территории. Поэтому их роль и значимость возросли.

- Значит ли это, что нынешним международным организациям пора на свалку истории?

— Говорит ли это о том, что ООН и ВОЗ уже конец пришел и что-то надо делать другое вместо них, — это другой вопрос. Ведь точно неизвестно, что именно с ними надо делать.

У этих организаций есть внутренние сложности и противоречия, которые проявились в экстраординарной ситуации, поэтому я думаю, что этот вопрос еще будет обсуждаться, и очень многое будет зависеть от того, кто из главных мировых игроков будет основной движущей силой этого переформатирования.

Или это будут американцы с Англией, или, наоборот, что-то будет делаться в условиях углубления противостояния между США и Китаем, какая будет роль Европы, какая будет роль России и организаций, где она выступает одним из лидеров.