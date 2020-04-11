Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была неизбежной, так как участники рынка осознали, что находятся на грани катастрофы, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Страны ОПЕК+ и еще ряд нефтедобывающих государств согласовали сокращение добычи «черного золота» суммарно на 10 млн баррелей в сутки (б/с) с мая этого года.

При этом Мексика отказалась уменьшить добычу на требуемые 400 тыс. б/с, объяснив это необходимостью окупить издержки на увеличение добычи.

При этом страна изъявила готовность сократить добычу на 100 тыс. б/с.

Президент США Дональд Трамп сказал, что Штаты готовы покрыть квоту Мексики, сократив добычу дополнительно на 300 тыс. б/с.

Однако официально эту информацию ОПЕК+ не комментирует, более того, по данным СМИ, организация планирует продолжить переговоры и «надавить» на мексиканцев.

- Дмитрий, как вы оцениваете сделку ОПЕК+?

— Эта сделка была неизбежна. И то, что достигли соглашения так быстро, говорит о том, что участники переговоров осознали, насколько близки были к катастрофе.

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Хотя еще за несколько дней до заседания ясности в этом вопросе не было.

- Насколько убедительны оправдания Мексики, не желающей сокращать добычу?

— Я думаю, что это какой-то торг идет. Думаю, дело в этом. Была попытка надавить на власти США, чтобы они пошли на какие-то уступки. Вообще Мексика не является лидирующим игроком на рынке нефти, не обладает значительной политической самостоятельностью.

- Для чего Трамп предложил взвалить на США бремя Мексики по сокращению добычи?

— В США давняя история противостояния властей и нефтедобывающих компаний. Влияние правительства на рынок ограничено.

У Саудовской Аравии и Российской Федерации таких рычагов больше.

Если власти Штатов попытаются надавить на корпорации, поднимется большой шум, поэтому для Трампа это нормальный вариант выхода из ситуации.

Он сможет как-то повлиять на рынок, на добытчиков, получить какие-то политические дивиденды — не будем забывать, у него впереди выборы, а испаноговорящий электорат, как я понимаю, это его электорат.

- Как вы оцениваете заявления США, не присоединившихся к сделке ОПЕК+, что они и так сокращают производство нефти на 2 млн баррелей в сутки?

— Я думаю, что это разумная оценка рынка. Я уже говорил о том, что власти США не обладают такими возможностями влиять на собственные нефтедобывающие компании, как в других странах.

На фоне того, что хранилища в Штатах уже переполнены, на фоне того, что себестоимость добычи и так была высока, я думаю, что это вполне адекватная оценка, и я уверен, что это принималось во внимание на прошедших переговорах ОПЕК+.

- Почему комиссию G20 по восстановлению стабильности на энергорынке возглавила Саудовская Аравия — страна, которая, по мнению как западных, так и российских экспертов, этот рынок обвалила?

— Саудовская Аравия не является мировой сверхдержавой. Я думаю, что, когда принимали такого рода решение, пытались избежать политической подоплеки.

Потому что если отдать, например, Российской Федерации или Штатам, то тут уже могут сказать, что замешана политика.

А Саудовская Аравия, хоть и сателлит США, но формально все же независимое государство и крупный игрок рынка. Наверное, вот эти факторы сыграли.

- Кого можно назвать победителем в «нефтяной войне»? Кто получил наибольшую выгоду от такого развития событий?

— Я думаю, что такую страну назвать нельзя. Слишком быстро договорились, и это не случайно, как я уже говорил.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

Драматические события в мировой экономике, в том числе связанные с коронавирусом, подтолкнули крупнейших игроков нефтяного рынка договариваться, все идут на ограничения.

Возможно, выиграют те страны, которые не будут сокращать добычу нефти, — в частности, Венесуэла, экономика которой сейчас находится в плачевном состоянии.

А крупнейшие игроки пошли на эти самоограничения, понимая, что им будет намного хуже, если не договориться.

- Ваш прогноз — как в дальнейшем будет развиваться ситуация?

— Если все участники сделки будут выполнять взятые на себя обязательства, то можно ожидать восстановления рынка на цифрах $35-45 за баррель.

В дальнейшем при стабильном выравнивании спроса я не верю в крах мировой экономики, и к концу года выход будет на уровень $60 за баррель.

Если все же начнется новый виток мирового экономического кризиса, то цены будут волатильны и опять могут проваливаться, несмотря на сделку. Но я надеюсь, что этого не случится.

Я также надеюсь, что все участники рынка будут все-таки разумно подходить к этой сделке и выполнять взятые на себя обязательства, а не заниматься подковерным мошенничеством.

Думаю, все игроки понимают, какие последствия при этом могут быть для нефтяной индустрии и бюджетов крупнейших нефтедобывающих стран.