Известный украинский композитор Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем полезен карантин власти и почему близящиеся выборы важнее, чем лесные пожары

- Владимир, как вы оцениваете карантинные, противовирусные меры властей? С понедельника в Киеве их ужесточили. Это, на ваш взгляд, правильно или избыточно?

— Этот вопрос непростой и попахивает конспирологией. С одной стороны, у нас вроде бы введены жесткие меры, вроде бы все в масках, вроде бы все соблюдают эти правила. А с другой стороны, статистика по Украине не показывает большой рост коронавируса. Скорее всего, эта тема у нас во многом раздута. Среди наших знакомых кто-то заболел, но большинство за коронавирус принимает обычную простуду. У нас высокой смертности нет. Но мы все понимаем, что властям очень выгодно держать нас взаперти, потому что в Киеве сейчас идет очень активный процесс отжимания собственности. У моего друга разрушили автомобильную мойку по распоряжению мэра города. Власти пользуются тем, что выйти нельзя, протестовать нельзя. В первую очередь это касается бизнеса, который держал помещения в аренде на муниципальной земле. Власти разрушают эти постройки, но строить на этой земле сейчас никто не будет.

У нас много ребят, которые и раньше занимались отъемом имущества, наездами, рейдерством. Сейчас это продолжается. Все же сидят по домам, как мы можем защититься? Сейчас очень удобно, якобы заботясь о нашем здоровье, не допускать, чтобы люди собирались вместе. Это специфика нашей ситуации. Люди с нечистыми руками делают свои выводы, понимают, что обстановка складывается в их пользу, и продолжают, уже ничего не опасаясь, заниматься своими делами.

Что касается всего остального, у нас нет больших планов. Планов вообще нет. Я сейчас слышал, что в России принимается целый комплекс мер по поддержке населения. У нас ничего подобного нет. Президент сначала пообещал пенсионерам прибавку аж в 1000 гривен. Что такое для нас тысяча гривен? Это два раза сходить в магазин. Но в результате ограничились 300 гривнами. Вроде бы идут какие-то рассуждения наверху о сокращении избыточного финансирования в некоторых областях для переброски средств в медицину и на поддержку населения. Но армию не сокращают. Нам, конечно, нужна очень сильная армия в условиях пандемии. Что такое наша армия? Это огромный железобетонный молох, который можно спокойно складывать в кучу и нести на свалку. Давно уже другие методы ведения войны, все это устарело. Но армия у нас не подлежит сокращению.

Идем дальше. У нас есть приснопамятный Институт национальной памяти, на который выделили 13 млн гривен. Мы его называем институтом беспамятства. Это институт, который учит нас ненавидеть москалей и все русское. Но у него все финансирование осталось. У нас есть фонд, который курирует супруга бывшего президента Порошенко. Там примерно пять-шесть миллионов гривен. Их никто не перебросил на помощь малоимущим. Если все эти деньги, которые у нас поддерживают идеологию, чуждую большинству населения, раздать бедным, им было бы большое послабление в этой жизни. Но мы же существуем в бесперспективном состоянии, мы не понимаем, в чем дело и чего ждать. Дурь каждого видна. Украина стала страной невыученных уроков © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

У Ленина какой был первый декрет? О земле, о мире. У нас первый декрет Зеленского в условиях эпидемии был такой — занимайтесь дома любовью, повышайте демографию. В стиле "95 квартала". Получается, что плюс ко всем нашим "негараздам" прибавляется еще и малоэффективное, полупрофессиональное правительство. Там кого-то поменяли. "Ушли" премьера, который катался на самокате. На его место поставили управленца, который до того работал в структурах Ахметова. Как он будет сейчас себя вести, непонятно. Откуда он денег-то возьмет? Сейчас выбросили доллары на рынок, и доллар у нас упал. Подешевел бензин на 4 гривны, и в два раза подешевел газ. Вроде бы хорошо. Но это связано с чем? Это скорее рынок диктует, чем товарищи из правительства.

Ничего конкретно против вируса не делается. Вот на днях полицейские поймали ночью персонажа, который качал мышцы в Гидропарке. Он кинулся бежать, переплыл на другую сторону озера, полиция через мост рвалась за ним. И вот победа — 12 человек повязали одного. Это все смешно, конечно. Но это наша специфика. Когда в Новые Санжары приехали эвакуированные из Уханя, они даже не были заболевшими, их встретили градом камней. Зато когда из Италии в те же Новые Санжары приехали заробитчане, их не поместили ни в какой карантин и встретили с песнями и плясками. Почему? Потому что «гроши привэзли». А что была опасность инфицирования, так про это никто и не вспомнил. Так что народ у нас забит идеологией, он привык не верить ничему и, с другой стороны, верить всему. Поэтому все у нас так и происходит.

- Растут ли в Киеве цены на продукты?

— Растут, конечно. Раньше гречка стоила 25 гривен, теперь 50. Гречку завозили из России. Из той самой России, которую мы все дружно ненавидим. Она же у нас исчадие ада. Тем не менее топим свои квартиры за счет России, вот гречку покупаем.

Надо думать, что и в этой эпидемии тоже обвинят Россию. Это же напрашивается. Если этим идеологам платят такие деньги, если у нас тут вовсю Сорос работает, то чего мы ждем? Они напишут, что к нам чудовища с Марса прилетели тоже с московской пропиской.

Чем нас еще кормят? Ну вот, например, активно обсуждается, что в окружении Путина зреет заговор. Сам он сидит в бункере под Москвой и нигде не показывается, потому что у него тоже коронавирус, и у Мишустина коронавирус, и вообще Россия скоро развалится. Ну, как говорится, дурень думкой богатеет. Это народная пословица, здесь она как никогда к месту.

- Как реагирует ваш бизнес на карантин?

— Сейчас люди надеются на то, что этот вирус неожиданно кончится, так же как он неожиданно начался. Есть мысли, что в мае все это по команде свернут, то есть все в рамках войны идет. У меня есть конспирологическое объяснение этому. Очень, кстати, непопулярное, потому что Facebook за это дело банит сразу. Я думаю, что это ответка Китая Америке за то, что американцы у них распространили вирус. Вы же видите, что зацепило это только крупные промышленные государства. Вот Португалия. Рядом Испания, где этот коронавирус бушует. А в Португалии вроде тихо. В Скандинавии вроде тихо. В Норвегии и Дании даже решили ослабить карантин. Если провести аналогии с вирусами, которые были раньше, помните, "птичий грипп", "свиной грипп", то уже тогда было видно, как все это неожиданно начиналось и также неожиданно заканчивалось.

Мне например, вчера рассказали, что американцы арестовали какого-то англичанина, который готовил некие биологические препараты. Все сходится. Скорее всего, этот вирус — биоробот. А если это биоробот, то прекращение пандемии — дело двух-трех дней.

Средний и мелкий бизнес находится в состоянии нокдауна. Он сейчас лежит и думает, как ему на все это отреагировать. Но у меня такое впечатления, что где-то наверху есть люди, которые знают, что куда повернется и как пойдет. А люди снизу… Ну, мы пока носим маски. Я живу на левом берегу Днепра, и тут у нас никто не свирепствует, милиции почти нет. Но нас приучили стоять в очередях, соблюдая дистанцию. Но вот я смотрю, подходит ханурик без маски, его не пускают, он натягивает на лицо водолазку и говорит, все, я в маске и попробуй меня не пустить. Карантин в Черкассах: В инфекционных больницах нет даже масок, а у горожан — нет денег © REUTERS, Gleb Garanich

- Ваши националисты сейчас организовали муниципальную варту и утверждают, что в эту годину бед они всех спасут.

— Есть такое. Да, создаются новые парамилитарные образования. Только это не националисты. Это хулиганье, которое собрали под разными начальниками. Сначала они были под СБУ, потом их перевели под Кличко. Их задача — отрабатывать заказы спонсоров, которые их кормят. Пламенных революционеров у нас нет, и не ждите. Если у нас пламенный революционер Корчинский время от времени уезжает на Селигер и там читает лекции о цветных революциях, можно себе представить, что это за люди. На всем делаются деньги.

Сейчас большие деньги гуляют в Раде. По слухам, за голос в пользу продажи земли платили около миллиона долларов. Те, которые уже были раньше проплачены, себе локти кусали. Надо было подождать правильного момента, когда голос станет золотой акцией, и за гроши не продаваться. У них промашка вышла. Ну и конечно, там страсти кипят.

А в остальном у нас тишина, машин нет, людей нет. Многие киевляне, которые киевляне в первом поколении, уехали к себе на малую родину, поближе к огороду. Так что народу особенно в Киеве нет.

- Приближается годовщина чернобыльской катастрофы. Говорят, что в Киеве достали старинные противогазы и над Украиной летает призрак 1986 года.

— Никто не летает. На Украине сейчас горит лес. Сначала горело 25 га, теперь 35 га. Пожары якобы тушат машины и вертолеты, хотя я не уверен, остались ли у нас еще вертолеты. У нас же всему приделали ноги, как некогда флоту. Говорят, что повышен радиационный фон, по некоторым данным, чуть ли не в 39 раз. Но раз радиация не имеет запаха и цвета, то поговорили и забыли. Сначала подняли волну: не выходите никуда, закрывайте окна. Но прошла пара дней, гари нет, ничем не пахнет и вроде опять все хорошо. Говорят, что уже поймали товарища, который поджег лес. Но это неизвестно. Мы живем в мире фейков. И отличить фейк от правды невероятно сложно. То, что говорят СМИ, нельзя принимать на веру. Надо проверять, как на самом деле.

Что действительно витает в воздухе, так это призрак перевыборов в Раду и на местах. Сейчас достигнуто трогательное единство Порошенко с Зеленским в вопросе продажи земли. Последние иллюзии исчезли, как с белых яблонь дым. И народ уже не против всю эту зеленую биомассу переизбрать. Думали, что это ростки, а оказалась плесень. Тот же цвет. Если биоматериал, который сдавали весной прошлой два претендента президенты, был тогда разный, то теперь он одинаковый. При разности формы содержание оказалось одним.