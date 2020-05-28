28 мая в Армении отмечают день республики и это отличный повод вспомнить об одном из эпизодов жизни армянской общины Украины - а именно о лихих временах казацкого восстания. Какое место армянская община занимала в жизни Речи Посполитой и как это положение изменилось в период войны Хмельницкого с поляками?

К началу восстания Хмельницкого на современных украинских территориях проживало чуть меньше 12.5 тыс. армян — примерно половина из них жила на территориях Речи Посполитой — а остальные проживали на пограничных территориях Габсбургов, Османской империи и их вассалов. День в истории. 16 мая: Богдан Хмельницкий одержал первую крупную победу © картина художника Артура Орльонова "Битва под Желтыми Водами" | картина художника Артура Орльонова "Битва под Желтыми Водами" | Перейти в фотобанк

Откуда на Украине взялись армяне вопрос сложный, хотя известно, что абсолютное большинство из них были местными и только 200-300 относились к заграничным (т.е. родом из Персии и других восточных государств).

Гораздо проще дело обстоит с определением того, чем армяне занимались — преимущественно торговлей (в основном с восточными странами) и ремеслами с высокой добавленной стоимостью (изготовление предметов роскоши). В отличие от евреев, занимавших промежуточное положение между городом и деревней (значительное число евреев в городах с лихвой компенсировалось стимулируемым шляхтой переселением евреев в сельскую местность и пригороды), армяне практически поголовно селились в городских центрах и были заметным меньшинством в Каменце, Киеве и Львове.

При этом их положение было очень неоднозначным ввиду сложного характера Речи Посполитой (свет на эту тему проливает серия работ львовского историка Ярослава Дашкевича, использованных при написании этой статьи).

С одной стороны, король и шляхта были заинтересованы в привлечении армян как важных контрагентов в торговле с богатыми странами Востока (очень важное значение для верхушки Речи имел импорт предметов роскоши), поэтому верхними слоями и королём были гарантированы защита свободы вероисповедания и имущества армян. Проблемы, однако начинались в городах, немногочисленность и малонаселённость которых с лихвой компенсировались огромной степенью их автономии. Была ли Переяславская рада воссоединением Украины с Россией © oknasocrealisma.com

Городские элиты Речи Посполитой были очень пестрыми по составу — колоссальную роль в их развитии играли немцы и другие иностранцы (большой след оставило даже такое экзотическое меньшинство как шотландцы которых в Польше насчитывалось около 30 тыс. человек). Но их всех объединяло католичество и все некатолики подвергались жесткому прессингу.

Армяне как комплементарное меньшинство в массе своей согласились на унию с католиками в 1630 по образцу православно-католической унии 1596 года чтобы повысить свой статус — однако никакой пользы это решение не принесло, прессинг не ослаб и в стране даже начался исход армян за пределы Речи Посполитой.

К моменту начала восстания казаков хитроумные поляки превратили изначально лояльных армян в озлобленное меньшинство.

В войне Хмельницкого огромную роль играла осада городов и залогом спокойствия поляки считали не только прочность крепостных стен, но и надежность тыла. А с этим не всё было однозначно…

С польской стороны опасались восстания армян. Станислав Темберский описывая осаду Каменца прямо говорил о том, что «казаки надеялись поднять восстание среди многочисленных схизматиков и других симпатизантов, включая армян и прочих».

Нужно сказать страх поляков был небезосновательным — на стороне казаков можно было действительно встретить армян. Например, там было несколько командиров армянского происхождения (Фёдор Ярмяк, Василий Сараджин и Иван Оручияненко), а при осаде Яворова несколько местных армян поддержали казаков. День в истории. 8 ноября: русские войска прекратили осаду Львова © commons.wikimedia.org, Артур Орльонов

В целом отношения между казаками и армянами были очень позитивными, во многом потому что армяне были очень полезны обеим сторонам конфликта (королевским войскам и казакам) как важные торговые агенты. Проблемы начинались уже со стороны крымских союзников Хмельницкого, которые поехали на эту войну ради богатой добычи (и кто как не армянские купцы мог стать её источником в разорённой войной местности).

С другой стороны, несмотря на все трудности, война Хмельницкого дала армянской общине дополнительные возможности по обогащению — под раздачу со стороны казаков и шляхты попали их конкуренты, еврейские купцы. Польские власти смотрели на операции армян сквозь пальцы примерно, как сегодня руководство Украины смотрит на вывоз донбасского угля через Мариуполь.

Отчасти это делалось и затем, чтобы поддерживать каналы связи с мятежными казаками, с которыми король надеялся договориться. Так, главным переговорщиком от Львова на переговорах с Хмельницким был один из лидеров армянской купеческой диаспоры города Христофор Захнович, который также успешно торговал с казаками во время осады.

Встаёт вопрос почему не отличавшиеся терпением поляки дозволяли такую двойную игру. Но у них в этом тоже был свой интерес: через посредничество армянских купцов получалось вернуть добычу казаков в руки поляков.

Например, львовский армянин Якобович в 1651 продавал сопровождал польскую армию и продавал ей то, что скупил у казаков.

С позиции казаков армяне были важны как источник быстрой продажи награбленной добычи, отягощавшей войско (запорожцам необходимо было быть очень мобильными) и посредники в дипломатических сношениях с поляками. Как галичанин спасал Вену от турок и учил ее пить кофе © Public domain

И конечно обеим сторонам армяне были нужны как источник новостей и посредники в выкупе пленных, поэтому за исключением крымцев, армян никто не трогал.

При этом, стоит сказать, что, хотя симпатии армян клонились скорее в сторону казаков и России, они работали на все стороны: в 1648 году они вместе с греками выкупили в Крыму большую группу польских офицеров, включая гетманов Вишневского и Потоцкого, а в 1655 году помогали русскому посольству в Крыму освободить группу православных украинских невольников.

Собственно, за то армян высоко ценили все стороны конфликта.

По большому счёту, восстание Хмельницкого помогло армянам также укрепить свои позиции на польской стороне — в «военное время» полякам было важно сохранить лояльность городов, где армяне играли диспропорционально большую роль, поэтому на это время прессинг со стороны католиков ослаб. В 1651 польский король даже даровал армянской общине расширение её торговых привилегий.

Но эта победа оказалась временной — после того как Левобережная Украина отошла к России, региональная шляхта и бюргеры Польши сосредоточились на очищении Польши от «некатолического» элемента и все привилегии у армян под их давлением забрали.

Однако вскоре последовала череда военных конфликтов Польши с Россией, Швецией и Османской империи которые привели к потрясениям столь сильным, что армян полякам пришлось оставить в покое, а сами армяне смогли сохранить и общину, и свои позиции как контрагенты для всех заинтересованных сторон. Как на юге России появились армянские города © Public Domain

История армянской диаспоры Украины в период восстания Хмельницкого это интересный пример того, как меньшинство может маневрировать в условиях восстания между репрессиями суверена и инсургентами.

Также показательно и то, что поляки не вынесли никаких уроков из этой истории и продолжили прессовать армян. При этом насилие и ограничительные меры не были чем-то системным — в основном это было самодеятельностью местных элит. Что наводит на мысли о том, что рыхлая и отчаянно борющаяся за сохранение территориального единства полития может быть опасной даже для лояльных меньшинств.

Всё это очень напоминает историю сегодняшней Украины.