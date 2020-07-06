В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, что украинцы не простят тех, кто не позволил морякам удержать Крым в составе Украины в 2014 году

«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас аннексировал Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — заявил Зеленский.

Его слова можно считать выпадом в адрес Александра Турчинова, занимавшего на момент присоединения Крыма к РФ должность и.о. президента Украины. Его уже неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и флоту оказывать вооруженное сопротивление.

На днях Турчинов вернулся в большую политику и возглавил предвыборный штаб партии экс-президента Петра Порошенко. Ряд украинских аналитиков высказывали предположение, что возвращение такого «ястреба», как Турчинов, связано с подготовкой переворота, смещения Владимира Зеленского и реванша Порошенко. Опыт в подготовке переворота у Турчинова всё-таки уже есть. Подготовка к перевороту или усиление партии. Зачем к Порошенко пришел Турчинов © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

В своём заявлении Зеленский также пообещал вернуть «оккупированные территории», то есть Крым и Донбасс, что говорит о том, что он перехватывает у Порошенко и Турчинова патриотическую и милитаристскую повестку. Хотя в прошлом году за Зеленского голосовали преимущественно сторонники мирного урегулирования.

О постепенной милитаризации окружения Зеленского под давлением ультраправых говорил недавно и его друг Сергей Сивохо, который сам стал жертвой нападения националистов на презентации платформы примирения. По словам Сивохо, у Зеленского давление радикальных группировок воспринимают как «фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира», игнорируя желания 73% избирателей, отдавших Зеленскому свои голоса в 2019 году.

Намёк на Турчинова в данном контексте тоже следует расценивать в качестве попытки стать правее и воинственнее Порошенко и его штаба. Надо полагать, что на месте Турчинова Владимир Зеленский отдал бы приказ украинским военнослужащим стрелять в Крыму накануне референдума 16 марта 2014 года о вхождении в состав РФ.

Сам же Турчинов в свое оправдание говорил, что такой якобы приказ отдал, но украинские военные в Крыму его не выполнили, опасаясь, что всю вину потом возложат на них.

«Я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде. И я подписал этот приказ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними"», — говорил Турчинов в интервью 2014 года. Крым сдали, чтобы сохранить власть в Киеве: Турчинову и Пашинскому предъявили новую «зраду» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Зеленский и Турчинов, оседлав патриотическую риторику, тем не менее, не могут не знать, что попытка оказать вооруженное сопротивление референдуму в Крыму привела бы только к бессмысленным жертвам, но не изменила ход событий. Украинские националисты и чиновники всех рангов шесть лет скармливают украинцам сказку о «героическом сопротивлении» некоторых кораблей, вроде тральщика «Черкассы». Умалчивают при этом лишь о том, что количество сторонников киевских властей в рядах украинских военнослужащих в Крыму было незначительным.

Большинство военнослужащих украинской армии и военно-морского флота, базировавшихся в Крыму в начале 2014 года, добровольно перешли на сторону РФ. Многие из них и сейчас являются военнослужащими, но уже российской армии и флота. На Украине их считают предателями и дезертирами. Военная прокуратура объявила им подозрение и объявила в розыск еще в 2015 году.

На конец февраля 2014 года в Крыму находились 20 315 украинских военнослужащих всех родов войск. После вхождения Крыма в состав РФ на Украину вернулись только 6010 человек.

«В период с февраля по май 2014 года в материковой части Украины прибыли суммарно из этих всех 20 315 человек — 6010 военнослужащих. Из них: Вооруженные силы Украины — 3990, Нацгвардия — 1177, Госпогранслужба — 519, СБУ — 242, Управление Госохраны (УГО) — 20, Государственное космическое агентство — 61 человек», — говорил бывший военный прокурор Анатолий Матиос.

Не прибыли к определенным пунктам дислокации на Украине и остались в Крыму 14 092 военнослужащих, из них: ВСУ — 9500, Нацгвардия — 1386, Госпогранслужба — 1350, СБУ — 1372, Государственное космическое агентство — 507, УГО — 500 человек. Еще большее количество сотрудников украинской милиции остались в Крыму. Иными словами, в случае вооруженного противостояния приказ стрелять могли бы исполнить подавляющее меньшинство украинских военнослужащих, действуя в том числе и против своих коллег. Даже без вмешательства со стороны базировавшихся тогда в Крыму российских военных частей это был бы скорее гражданский конфликт между разными подразделениями украинской армии и флота.

Зеленский, как и Турчинов, знает об этом, но предпочитает махать кулаками после драки, как мальчишки, рассказывая, как бы они «показали» обидчику. Уступки Донбассу и стереотипы о Крыме: О чем свидетельствует интервью Данилюка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заявление Зеленского следует воспринимать в контексте предстоящих осенью местных выборов и в качестве завуалированной угрозы Александру Турчинову. Если Турчинов и свита Порошенко продолжат раскачивать ситуацию и продолжать акции «Стоп реванш», бывшему лидеру Евромайдана могут предъявить обвинения в «сдаче Крыма».

Тем не менее, мы помним, что Зеленский заявлял Порошенко: «Я — ваш приговор». Судя по нерешительности в ведении дел против Порошенко, выпад Зеленского в адрес Турчинова тоже может оказаться лишь пустой фразой.

Против Александра Турчинова, Андрея Парубия и экс-главы Минобороны Степана Полторака уже было возбуждено дело в ГБР в апреле 2019 года по тем же обвинениям — «за умышленную сдачу нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма». Как мы видим, он на свободе и на допросы его никто не вызывает. Турчинов прекрасно видит на примере Петра Порошенко и многочисленных дел против национал-радикалов, что Зеленский и его окружение ограничиваются пустыми угрозами.

Всерьёз эти угрозы уже мало кто принимает.