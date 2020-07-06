Сергей Сивохо напомнил о себе и о «Национальной платформе примирения и единства» для Донбасса. Это радует. Огорчает то, что друг и соратник президента возвращается в игру, лишившись поддержки Зеленского, утратив контакт с ним самим и другими членами его команды

Сергей Сивохо, пропавший было из информационного пространства после безуспешных попыток запустить проект под названием «Национальная платформа примирения и единства» для Донбасса и громкого скандала на его презентации, опять в нём появился. Точнее, мелькнул, дав пространное интервью журналистке киевского сайта «Страна.ua». Минские переговоры: заменить ястребов на сторонников мира © Facebook,

Говорил он немало, в том числе интересного с точки зрения понимания президентской «кухни», на которой варится или должен был бы вариться мир в Донбассе. Если свести его риторику к конкретике, получится, что автор идеи создания «Платформы» в настоящий момент утратил поддержку своего друга, президента Владимира Зеленского, которой ему, по правде говоря, и так недоставало, и перешел к тактике «малых дел».

От идеи объединять и мирить украинцев с разных сторон линии разграничения он не отказался и думает о её перезапуске — только уже не на национальном уровне, на котором у него вышел прокол, а в формате «диалоговых площадок». Диалог между украинцами «отсюда» и «оттуда» предполагается налаживать внутри разных социальных, профессиональных, возрастных и прочих групп и сообществ с целью наработки достаточного объема совместных, объединяющих мыслей и предложений, направленных на примирение сторон конфликта.

Из интервью становится окончательно понятно, что реализацией своего проекта он занимается на свой страх и риск, в режиме «один в поле воин», не имея ни поддержки, ни понимания от президентского окружения, а со стороны некоторой его части испытывая противодействие.

Выход из тени, в которую его вытолкала то ли сама жизнь, то ли козни завистников, Сивохо именно в данный момент, по горячим следам встречи в Берлине, вряд ли стоит расценивать как случайное совпадение не связанных друг с другом событий. Берлинский вояж главы президентского Офиса Андрея Ермака, нынче в Киеве главного по теме мира в Донбассе, как ни парадоксально, реанимирует интерес к тому, чем занимается Сивохо.

Каким образом? А вот каким. Официальный Киев демонстрирует явную неготовность предпринимать какие-либо практические шаги по продвижению вперёд мирного процесса с последующим переходом к теме урегулирования. Берлин это в очередной раз весьма наглядно показал и подтвердил. Но и отказываться от принятых на себя обязательств Киев не хочет, боясь навлечь на себя неудовольствие Парижа и Берлина. В такой ситуации Сивохо с его тактикой «малых дел» на линии разграничения, о которой он подробно рассказал в упомянутом интервью «Стране.ua», может оказаться востребованным и необходимым. С его помощью можно попробовать, прикрыв собственную бездеятельность, выиграть время и сохранить статус-кво. «Бешеные псы» Билецкого. Что известно о напавших на Сивохо «азовцах» © Страна.ua

Ермак объявил берлинскую встречу 3 июля победой Киева. Дескать, Украина с Германией и Францией заявили консолидированную позицию, России же в такой ситуации не оставалось ничего другого, как взять тайм-аут для подготовки ответа на нее. Освещение события ведется по принципу «все хорошо, прекрасная маркиза», от которого нет и не может быть толку. Киев, однако, упорно продолжает следовать в русле затягивания процесса и откладывания в долгий ящик любых шагов по Донбассу, которые могли бы спровоцировать негативную реакцию «партии войны», нарушив состояние внутреннего комфорта окружения президента и его самого.

Сивохо говорит об этой особенности власти со всей откровенностью: «Я уверен, что у Владимира Александровича (Зеленского. — Авт.) до сих пор есть большое желание установить мир. Он не уйдет с этого трека ни в коем случае. Но меняется отношение, по-моему, команды… Вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления. Давайте, мол, свернем на более удобный путь. Мы не уйдем с главного направления, но мы пойдем вот так немножечко, по удобному пути».

Если это не камень в сад Ермака, то я ничего не понимаю. Именно Ермак взялся одну за другой запускать непонятные инициативы, якобы направленные на выполнение обязательств, взятых Киевом по итогам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, по сути же дела, уводящие в сторону. Как раз на тот «более удобный путь», о котором говорил Сивохо. Проблема в том, что этот путь более удобный для самого Ермака и власти, но никак не для Донбасса, остающегося под огнем в крайне бедственном положении. Вернуть мир Донбассу © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Сивохо мог бы быть полезен Ермаку. И общему делу. Не в главном, но в чем-то важном: в восстановления контактов между людьми, находящимися по разные стороны линии разграничения. В налаживании коммуникации между ними с последующим переходом в формат диалога и наработки совместных предложений, в отходе от модели дегуманизации и демонизации Донбасса и его жителей, прочно укоренившейся в Украине усилиями Петра Порошенко и его людей.

Мог бы быть полезен, но, судя по всему, вряд ли в ближайшее время будет. Из его, Сивохо, слов следует, что в настоящий момент он напрочь лишен контактов с президентом. После той скандальной презентации они не общались ни вживую, ни даже по телефону. Включить же Сивохо с его проектом в общую игру, связанную с поиском мира и урегулирования в Донбассе, никто, кроме президента, не может.

Возвращаясь в информационное поле, Сивохо продолжает оставаться вне поля работы команды Зеленского, направленной на установление мира в Донбассе. Если, конечно, допустить, что такая работа ведётся.