К 19 марта коронавирус уже обнаружили во всех штатах США. Как сообщают информационные агентства, всего в 50 штатах число зараженных американцев приближается к восьми тысячам, а количество умерших выросло до 108 человек

Американские власти приняли решение не выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса. Госдепартамент США в Twitter сообщил, что «услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату». В Госдепе рекомендовали проверять сайты посольств и консульств, чтобы получить актуальную информацию.

Влиятельная американская газета The Washington Post завела на своем сайте постоянно пополняемую рубрику под названием «Коронавирус». В частности, там сообщили, что администрация президента Трампа и лидеры конгресса в спешном порядке подготовили большой пакет стимулирующих мер, направленных на предотвращение падения американской экономики до её худшего коллапса со времен Великой депрессии.

Предложенный администрацией план спасения на общую сумму 1 триллион долларов предлагается в экстренном порядке к рассмотрению конгрессменам. План предполагает отправку двух крупных чеков многим американцам и выделение 300 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса с целью избежать массовых увольнений.

Зеленский ограничил свои контакты и сделал тест на коронавирус — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Максин Уотерс предложил, чтобы Федеральная Резервная Система направила 2000 долларов каждому взрослому американцу и 1000 долларов каждому американскому ребенку.

В документ Министерства финансов также включены 50 миллиардов долларов для спасения авиационной отрасли США и 150 миллиардов для поддержки других отраслей, включая гостиничный сектор.

Сенат также одобрил принятый палатой представителей законопроект, который позволит потратить около 100 миллиардов долларов на оплачиваемый отпуск, страхование по безработице и бесплатное тестирование людей, пострадавших от последствий коронавируса. В этот же день Трамп этот закон подписал.

Еще один закон позволит федеральным властям направить 8,3 млрд долларов на чрезвычайные расходы для системы общественного здравоохранения.

Индекс Dow Jones упал в среду на 1338 пунктов, или на 6,3 процента, практически уничтожив все оставшиеся доходы фондового рынка за все время президентства Трампа. Он уже заявил журналистам, что при наихудшем сценарии уровень безработицы может подскочить до 20 процентов, что в два раза превышает его пик после финансового кризиса 2008 года.

Эпидемия в помощь. Коронавирус позволил националистам мобилизовать «санитарный резерв» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем временем в штате Нью-Йорк зарегистрировано примерно 2500 подтвержденных случаев заболевания. Стало известно, что Трамп приказал госпитальным кораблям военно-морского флота вернуться на базы на территории США. Соединённые Штаты и Канада согласились закрыть совместную границу для «несущественных поездок».

Ведущие автомобильные корпорации США Ford и GM объявили, что временно прекращают производство на заводах, расположенных в Северной Америке.

Над Капитолийским холмом нависла угроза коронавирусной инфекции, которая уже достигла Конгресса. Несколько помощников конгрессменов были инфицированы, а ряд законодателей объявили о добровольном самокарантине после контакта с инфицированными лицами.

Невесёлые будни Украины: коронавирус, земля, МВФ и дефолт © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк Марио Диас-Баларт и демократ Бен МакАдамс.

Газета обращает внимание, что по мере распространения инфекции возникают всё новые задержки из-за нехватки сырья и жизненно важных материалов: химических растворов, тампонов и даже масок для медицинских работников.

От побережья к побережью местные и федеральные чиновники жалуются, что нехватка повседневных поставок подрывает усилия по резкому наращиванию темпов тестирования, которое является ключом к выявлению заболевших.

Этот дефицит затрудняет как способность медицинских работников в больницах брать пробы для отправки в лаборатории, так и способность этих лабораторий подтверждать наличие инфекции.

Коронавирус стал спасением для украинской власти — Скачко © РИА Новости, Нина Зотина

Между тем больницы опасаются, что отсутствие доступных тестов и других жизненно важных материалов не позволит справляться с растущим числом заболевших. Николь Лурье, которая работала в департаменте здравоохранения и социальных служб, заявила, что нехватка этих материалов является тревожным звонком.

«Если вы не сможете защитить медицинских работников и они заболеют, вся система развалится», — сказала Лурье.

Приоритетом для поддержания общественного здравоохранения прежде всего является защита медицинских работников, подчеркнула она.