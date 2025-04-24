https://ukraina.ru/20250424/pavel-svyatenkov-tramp-originalno-postupil-s-ierusalimom-i-mozhet-udivit-zapad-i-v-otnoshenii-kryma-1062740217.html

Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма

Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма - 24.04.2025 Украина.ру

Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма

Судя по тем заявлениям, которые звучат в СМИ, США готовы учитывать позицию России и действовать оригинально с точки зрения стандартной общезападной позиции. Например, они готовы Крым признать российским. И это звучит не так уж фантастически с учетом того, что первая администрация Трампа, например, признала Иерусалим столицей Израиля.

2025-04-24T19:30

2025-04-24T19:30

2025-04-24T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков.- Павел, американская сторона устами вице-президента Джей Ди Вэнса грозит, что США выйдут из мирных переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона. Насколько вероятен такой сценарий?- Это рычаг для давления на участников переговоров. Для американцев выйти из переговоров не означает выйти из самой ситуации конфликта вокруг Украины. Что вообще означает выход из переговоров? Они выйдут из переговоров и продолжат поддерживать Украину в том же стиле, как это делал Байден? Тогда выход из переговоров будет выигрышем Украины.А если они откажутся от поддержки Украины, возложив ее на Европу, тогда возникнет совершенно другая принципиальная ситуация. Но этого постараются избежать европейцы, потому что они будут давить на Америку, чтобы она не уходила из этой ситуации слишком далеко? потому что для них важны американские деньги и американские вооружения.Но в СМИ много вбросов относительно того, какие параметры урегулирования сейчас обсуждаются, и точной информации все-таки пока нет. То есть это рычаг для давления, для того, чтобы заставить обе стороны вести диалог. Но мы видим, что Россия к такому диалогу готова. А украинская сторона как раз нет. Украина, опираясь на своих европейских покровителей, прежде всего британцев, французов, пытается переговоры сорвать. И вопрос заключается в том, насколько далеко готова администрация Трампа пойти в своих угрозах. То есть уйти из переговоров, чтобы хлопнуть дверью, чтобы потом через пять минут вернуться, или все-таки всерьез уйти?С учетом быстрой смены настроения у Трампа под воздействием внешнего давления большой вопрос, дадут ли американцам уйти их европейские союзники по НАТО.- Насколько велико сейчас давление на Дональда Трампа внутри самих США в связи с необходимостью продолжить военную подпитку киевского режима, то есть способны ли антитрампистские силы повлиять на нынешнюю администрацию Белого дома?- У меня ощущение, что сейчас в США все-таки есть консенсус по поводу того, что им надо заняться своими внутренними делами, потому что, откровенно говоря, администрация Байдена эти внутренние дела очень сильно запустила.И возвращение Трампа к власти это во многом результат крайнего недовольства американцев политикой Байдена, тем, что администрация Байдена уделяла внешним проблемам гораздо больше внимания, чем внутренней ситуации. То есть Байден уделял внимание конфликту на Украине, зеленой повестке, правам трансгендеров и тому подобному. Все это темы, которые для большинства американцев являются внешними.Поэтому я думаю, что внутри Америки тотальное давление на администрацию Трампа по этому вопросу организовать достаточно сложно. Единственный серьезный фактор, который можно использовать, это угроза, что если США откажутся от поддержки Украины, это будет для Трампа тем же самым, чем для Байдена стал Афганистан. То есть тотальное поражение. Но если мы вспомним историю США, американцы охотно бросали своих бывших союзников, если им было это выгодно. Например, Южный Вьетнам, откуда американцы эвакуировались в свое время. И тот же Афганистан.У Америки большой опыт закрытия такого рода неудачных проектов. Это бизнес-логика. То есть если они видят, что проект не приносит в политическом смысле прибыли, а приносит издержки, то они спокойно от таких проектов избавляются. Поэтому единственный крупный фактор, который сейчас влияет, это так называемые европейские союзники США это Англия, Франция, Германия, они бы хотели сохранения США в этом конфликте и продолжения поддержки Украины.Но в рамках американского общественного мнения сказать что-то совсем серьезное в поддержку Украины сложно. Потому что поддержка Украины с точки зрения тех сил, которые сейчас находятся у власти в США, то есть условных трампистов, находится в одном пакете с навязыванием мужчин в женский спорт, с поражением в Афганистане и маразматическим правлением Байдена.Тотальная идеологическая истерика, не только по вопросу Украины, всем в США надоела. Американское общественное мнение, хотя испытывает определенный скептицизм от первых действий администрации Трампа с начала этого года, тем не менее оно сохраняет поддержку его администрации, которая ведет курс на депсихиатризацию политического дискурса.Сюда же относится такая не очень заметный у нас разбор завалов массированной кампании, связанной с ковидом. Ведь ковидные ограничения тоже навязывались в стиле идеологической истерики, зачастую не имевшей оправдания с научной точки зрения.Поэтому для американцев украинская тема с идеологической точки зрения – это часть большого пакета идеологических тем демократической партии. Все из них продвигались в стиле дикой истерики, диких воплей, закрикивания и преследования инакомыслящих. Трамп, когда приходил к власти, обещал прекратить безумные внешние войны, на которые уходят колоссальные деньги. На Афганистан Америка, по официальным данным, потратила в течение 20 лет 2 триллиона долларов. На Украину, по словам трампа, 300 миллиардов.Сейчас в рамках сделки с Украиной будто бы называется 100 миллиардов. В общем, это очень существенные суммы. Америка не чувствует себя экономически процветающей сейчас. И не готова осыпать деньгами такие режимы, как киевский.- Разве лоббисты американского ВПК не были бы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине?- Трамп охотно будет продавать оружие Англии, Франции, Германии, и закрывать глаза на то, что они будут это оружие передавать Украине. Базовая проблема заключается в том, что если раньше американцы и деньги давали безвозмездно, и оружие поставляли безвозмездно, то сейчас они хотят за все это получать плату, что крайне невыгодно их, так называемым, союзникам из Европы, потому что им придется тратить свои собственные деньги, причем значительные суммы. Теперь Трамп потребует за это полновесный доллар. У европейцев существуют понятные финансовые ограничения, несмотря на энтузиазм, несмотря на недавний проект выделения 800 миллиардов долларов на перевооружение Европы. А у Украины каких-то огромных денег на покупку американских вооружений, скорее всего, нет.Так что, конечно, американский ВПК заинтересован в продажах оружия, но он еще больше заинтересован в тех проектах Трампа, которые связаны с накачкой военного бюджета самих США. А что такое увеличение военного бюджета? Это прежде всего разработки новых вооружений и тому подобное. То есть для американского ВПК продажа оружия на Украину это побочный дополнительный доход, а главная конфета, главный приз, это военный бюджет самих США, который превышает 800 миллиардов долларов. И сейчас его хотят увеличить чуть ли не до триллиона. Вот где основные золотые горы для американского ВПК, а вовсе не на Украине.- Готова ли команда Трампа к заключению не просто мирной сделки по Украине, а к всеобъемлющему мирному соглашения с Россией? И что американцы могут от нас потребовать взамен? Некоторые эксперты говорят, что в таком случае американцы хотели бы видеть от России усиление антикитайских позиций.- Они готовы говорить с Россией, это уже большой плюс, что переговоры, консультации ведутся, а конкретные параметры должны обсуждаться и зависеть от позиции самой России. Судя по тем заявлениям, которые звучат в СМИ, США готовы учитывать позицию России и действовать оригинально с точки зрения стандартной общезападной позиции. Например, утверждается, что они готовы Крым признать российским.И это звучит не так уж фантастически с учетом того, что первая администрация Трампа, например, признала Иерусалим столицей Израиля. Этого не делали предшествующие администрации, при этом многие президенты США это обещали, начиная с Билла Клинтона. Но Трамп пошел на это решение, это вызвало скандал и больше ничего. Обещали, что все будут рыдать, что небо упадет на землю, что произойдут какие-то катаклизмы, но ничего страшного не произошло.Понятно, что Россия, скорее всего, не пойдет на антикитайские ситуативные договоренности, потому что прекрасно понимает, что ветер в Вашингтоне может смениться. И очень быстро. Потому что нынешняя администрация Трампа, она же пришла на четыре года.Какая будет расстановка сил в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в 2026 году, мы пока не знаем. И кто будет президентом в 2028 году, мы тоже не знаем. Второй срок Трампа завершится, и он уже не будет иметь права баллотироваться на третий срок.Несмотря на то, что он заявляет, что как-нибудь хитро сделает так, что ему лично будет можно. Но американская конституция все это запрещает напрямую. Внести поправку в нее довольно сложно. И, скорее всего, на это никто не пойдет в стандартной ситуации. В этой связи я не думаю, что Россия пойдет на какую-то глобальную ссору с Китаем. Даже если американцы какие-то очень большие пряники пообещают. Помимо всего прочего, Китай — это наш крупный сосед. У нас огромная совместная граница. И идти на какое-то лобовое столкновение прямо с Китаем Россия не захочет.Об отношении США к украинскому вопросу США сматывают удочки. Дальше - сами

https://ukraina.ru/20250424/1062738951.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, впк, украина.ру, нато, билл клинтон, китай