"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться - 24.04.2025 Украина.ру
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"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться - 24.04.2025 Украина.ру
"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины. Целями, уточнили в Минобороны РФ, стали предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины
2025-04-24T16:38
2025-04-24T16:38
новости
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В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях и на временно подконтрольных ВСУ территориях Запорожского региона.В рядах ВСУ сравнили взрывы в Павлограде, где был поражен завод с топливом, с адом, а военкоры и СМИ назвали удары по объектам в Киеве одними из самых мощных за все время СВО. В частности, "Московский комсомолец" написал, что удары ВКС России "превращают железные дороги Украины в пыль".Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение.Между тем, в начале недели Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому. Дело в том, что в марте главы России и США договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. По его окончании Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже.Тем временем британский журнал Spectator выпустил материал, в котором говорится, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которое ранее было анонсировано мировыми СМИ на 25 апреля. Подробности в материале Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра.
https://ukraina.ru/20250424/na-sumskom-napravlenii-voenkor-kotenok-soobschil-chto-rossiyskie-voennye-podbili-samolet-vsu-1062726822.html
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Новости
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новости, киев, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вкс, ес
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВКС, ЕС

"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться

16:38 24.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины. Целями, уточнили в Минобороны РФ, стали предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины

"Целями в Киеве в этот раз стала транспортная инфраструктура. В результате атаки поражен ж/д вокзал Киев-пассажирский, где разрушено административное здание и повреждена железнодорожная колея. Так что в ближайшее время европейских гостей в Киеве можно не ждать", - написал "Московский комсомолец", а в "Укрзализныцы", что прилеты пришлись не только на Киев, но также на Житомирскую область.

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях и на временно подконтрольных ВСУ территориях Запорожского региона.
В рядах ВСУ сравнили взрывы в Павлограде, где был поражен завод с топливом, с адом, а военкоры и СМИ назвали удары по объектам в Киеве одними из самых мощных за все время СВО. В частности, "Московский комсомолец" написал, что удары ВКС России "превращают железные дороги Украины в пыль".
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
11:48
На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУБойцы ВС РФ подбили самолет Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок
Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! Пять тысяч солдат погибают каждую неделю. Давайте заключим мирную сделку!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Между тем, в начале недели Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому. Дело в том, что в марте главы России и США договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. По его окончании Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже.
Тем временем британский журнал Spectator выпустил материал, в котором говорится, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которое ранее было анонсировано мировыми СМИ на 25 апреля. Подробности в материале Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра.
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НовостиКиевРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВКСЕС
 
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Заголовок открываемого материала
16:41Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
16:38"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
16:27Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"
15:59Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины
15:23Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР
14:58Только США могут остановить Путина - президент Польши
14:54Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа
14:52Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра
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