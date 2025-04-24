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"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться

"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться - 24.04.2025 Украина.ру

"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины. Целями, уточнили в Минобороны РФ, стали предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины

2025-04-24T16:38

2025-04-24T16:38

2025-04-24T16:38

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В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях и на временно подконтрольных ВСУ территориях Запорожского региона.В рядах ВСУ сравнили взрывы в Павлограде, где был поражен завод с топливом, с адом, а военкоры и СМИ назвали удары по объектам в Киеве одними из самых мощных за все время СВО. В частности, "Московский комсомолец" написал, что удары ВКС России "превращают железные дороги Украины в пыль".Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение.Между тем, в начале недели Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому. Дело в том, что в марте главы России и США договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. По его окончании Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже.Тем временем британский журнал Spectator выпустил материал, в котором говорится, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которое ранее было анонсировано мировыми СМИ на 25 апреля. Подробности в материале Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра.

https://ukraina.ru/20250424/na-sumskom-napravlenii-voenkor-kotenok-soobschil-chto-rossiyskie-voennye-podbili-samolet-vsu-1062726822.html

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новости, киев, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вкс, ес