https://ukraina.ru/20250424/kto-zaplatit-rossii-posle-pobedy-zachem-nam-zelenskiy-i-byl-li-lenin-rusofobom--ischenko-1062741728.html

Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко

Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко - 24.04.2025 Украина.ру

Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал переговоры между Москвой и Вашингтоном об устройстве мира и... Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T18:58

2025-04-24T18:58

2025-04-24T18:58

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал переговоры между Москвой и Вашингтоном об устройстве мира и вопрос снятия с России санкций США, объяснил, почему мы не требуем отставки Зеленского, почему в политике не работают обещания и ответил на вопрос о том, был ли Ленин русофобом. 00:27 – Выйдут ли США из переговоров? 05:22 – О снятии американских санкций с России;13:57 – Почему Москва не требует отставки Зеленского? 28:43 – Был ли Ленин русофобом? *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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