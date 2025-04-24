Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко - 24.04.2025 Украина.ру
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Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко
Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко - 24.04.2025 Украина.ру
Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал переговоры между Москвой и Вашингтоном об устройстве мира и... Украина.ру, 24.04.2025
2025-04-24T18:58
2025-04-24T18:58
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал переговоры между Москвой и Вашингтоном об устройстве мира и вопрос снятия с России санкций США, объяснил, почему мы не требуем отставки Зеленского, почему в политике не работают обещания и ответил на вопрос о том, был ли Ленин русофобом. 00:27 – Выйдут ли США из переговоров? 05:22 – О снятии американских санкций с России;13:57 – Почему Москва не требует отставки Зеленского? 28:43 – Был ли Ленин русофобом? *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко

18:58 24.04.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал переговоры между Москвой и Вашингтоном об устройстве мира и вопрос снятия с России санкций США, объяснил, почему мы не требуем отставки Зеленского, почему в политике не работают обещания и ответил на вопрос о том, был ли Ленин русофобом.
00:27 – Выйдут ли США из переговоров?
05:22 – О снятии американских санкций с России;
13:57 – Почему Москва не требует отставки Зеленского?
28:43 – Был ли Ленин русофобом?
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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