"Это война Байдена": Никонов о том, почему Трамп не будет поддерживать Украину "ради неясных целей"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Трамп считает, что украинский конфликт — это война Байдена. Сегодня в самой Америке тема Украины уже не является центральной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
Ранее представитель Трампа на Украине Кит Келлог, который участвовал в переговорах в Париже и должен был ехать на переговоры в Лондон, вслед за госсекретарем Марко Рубио заявил о возможном выходе США из переговоров.
Трамп считает, что война на Украине — это война Байдена, и если что-то не получится, он найдет, на кого свалить неудачу в переговорах. Сегодня в самой Америке тема Украины не является центральной — на фоне торговой войны, конфликта с университетами и протестами, указал он.
Но не совсем понятно, что будет в себя включать отказ США от помощи Украине, если это произойдет. Пакет, одобренный Байденом, Киев до конца не исчерпает, отметил Никонов.
"Что касается наиболее существенных вещей, например, отказа США от предоставления развединформации для ВСУ, а по сути отказа от руководства украинскими силами — тут вопрос, пойдут ли американцы на это", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине" на сайте Украина.ру.
14:03Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выборомКругами по воде продолжают расходится последствия срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Владимир Зеленский 24 апреля сокращает визит в ЮАР после ракетного удара по Киеву, а европейские лидеры постепенно сворачивают свою "коалицию желающих"
Подписывайся на