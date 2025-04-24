https://ukraina.ru/20250424/eto-voyna-baydena-nikonov-o-tom-pochemu-tramp-ne-budet-podderzhivat-ukrainu-radi-neyasnykh-tseley-1062733418.html

"Это война Байдена": Никонов о том, почему Трамп не будет поддерживать Украину "ради неясных целей"

"Это война Байдена": Никонов о том, почему Трамп не будет поддерживать Украину "ради неясных целей" - 24.04.2025 Украина.ру

"Это война Байдена": Никонов о том, почему Трамп не будет поддерживать Украину "ради неясных целей"

Трамп считает, что украинский конфликт — это война Байдена. Сегодня в самой Америке тема Украины уже не является центральной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов

2025-04-24T20:15

2025-04-24T20:15

2025-04-24T20:15

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торговая война

военная помощь

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Ранее представитель Трампа на Украине Кит Келлог, который участвовал в переговорах в Париже и должен был ехать на переговоры в Лондон, вслед за госсекретарем Марко Рубио заявил о возможном выходе США из переговоров.По мнению эксперта, Америка может прекратить военную помощь Украине, потому что арсеналы США по многим позициям опустели. "Они бомбят Йемен, да еще и Тайвань необходимо защищать от [якобы] китайской агрессии. Поэтому делать ставку на Украину и поддерживать ее ради неясной цели, Трамп не будет", — подчеркнул Никонов.Трамп считает, что война на Украине — это война Байдена, и если что-то не получится, он найдет, на кого свалить неудачу в переговорах. Сегодня в самой Америке тема Украины не является центральной — на фоне торговой войны, конфликта с университетами и протестами, указал он.Но не совсем понятно, что будет в себя включать отказ США от помощи Украине, если это произойдет. Пакет, одобренный Байденом, Киев до конца не исчерпает, отметил Никонов."Что касается наиболее существенных вещей, например, отказа США от предоставления развединформации для ВСУ, а по сути отказа от руководства украинскими силами — тут вопрос, пойдут ли американцы на это", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html

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новости, украина, сша, дональд трамп, вячеслав никонов, госдума, йемен, тайвань, торговая война, военная помощь, война, конфликт, джо байден, сво, переговоры