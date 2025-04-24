"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО - 24.04.2025 Украина.ру
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"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО
"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО - 24.04.2025 Украина.ру
"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО
Прекращение вооружённого конфликта на территории Украины должно стать компромиссом, предполагающим уступки со стороны руководства постсоветской республики. Об этом в опубликованном 24 апреля интервью заявил польский президент Анджей Дуда
2025-04-24T14:22
2025-04-24T14:22
новости
украина
польша
сша
анджей дуда
владимир зеленский
дональд трамп
euronews
крым
переговоры
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По мнению президента Польши, Россия и Украина должны пойти на уступки ради прекращения вооружённого конфликта."Это должен быть компромисс. То есть де-факто этот мир должен, по моему личному мнению, сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет отступить. Ну, и Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", - заявил президент Польши.Дуда также заявил в интервью Euronews, что давление США может положить конец вооружённому конфликту и помочь выковать мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон.Накануне президент США подверг резкой критике Владимира Зеленского, который публично заявил о непризнании Крыма российским. Дональд Трамп заметил, что украинский политик наносит ущерб переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины, не соблюдает конфиденциальности переговорного процесса и не учитывает факт потери территорий, находившихся под юрисдикцией Украины до госпереворота 2014 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
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новости, украина, польша, сша, анджей дуда, владимир зеленский, дональд трамп, euronews, крым, переговоры, переговоры по украине 2025, международная политика, международные отношения, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы
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"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО

14:22 24.04.2025
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
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Прекращение вооружённого конфликта на территории Украины должно стать компромиссом, предполагающим уступки со стороны руководства постсоветской республики. Об этом в опубликованном 24 апреля интервью заявил польский президент Анджей Дуда
По мнению президента Польши, Россия и Украина должны пойти на уступки ради прекращения вооружённого конфликта.
"Это должен быть компромисс. То есть де-факто этот мир должен, по моему личному мнению, сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет отступить. Ну, и Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", - заявил президент Польши.
Дуда также заявил в интервью Euronews, что давление США может положить конец вооружённому конфликту и помочь выковать мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон.
"Но, возможно, именно это сделает его устойчивым", - заметил при этом польский президент.
Накануне президент США подверг резкой критике Владимира Зеленского, который публично заявил о непризнании Крыма российским. Дональд Трамп заметил, что украинский политик наносит ущерб переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины, не соблюдает конфиденциальности переговорного процесса и не учитывает факт потери территорий, находившихся под юрисдикцией Украины до госпереворота 2014 года.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
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