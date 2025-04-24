https://ukraina.ru/20250424/ukraine-pridetsya-otstupit-prezident-polshi-rasskazal-o-perspektivakh-svo-1062732397.html

"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО

"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО - 24.04.2025 Украина.ру

"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО

Прекращение вооружённого конфликта на территории Украины должно стать компромиссом, предполагающим уступки со стороны руководства постсоветской республики. Об этом в опубликованном 24 апреля интервью заявил польский президент Анджей Дуда

2025-04-24T14:22

2025-04-24T14:22

2025-04-24T14:22

новости

украина

польша

сша

анджей дуда

владимир зеленский

дональд трамп

euronews

крым

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045104044_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_313b01a4447f2eb7f80ea12278abd870.jpg.webp

По мнению президента Польши, Россия и Украина должны пойти на уступки ради прекращения вооружённого конфликта."Это должен быть компромисс. То есть де-факто этот мир должен, по моему личному мнению, сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет отступить. Ну, и Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", - заявил президент Польши.Дуда также заявил в интервью Euronews, что давление США может положить конец вооружённому конфликту и помочь выковать мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон.Накануне президент США подверг резкой критике Владимира Зеленского, который публично заявил о непризнании Крыма российским. Дональд Трамп заметил, что украинский политик наносит ущерб переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины, не соблюдает конфиденциальности переговорного процесса и не учитывает факт потери территорий, находившихся под юрисдикцией Украины до госпереворота 2014 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля

украина

польша

сша

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, сша, анджей дуда, владимир зеленский, дональд трамп, euronews, крым, переговоры, переговоры по украине 2025, международная политика, международные отношения, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы