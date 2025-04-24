https://ukraina.ru/20250424/natspolitsiya-ukrainy-otchitalas-za-soblyudenie-prav-natsmenshinstv-1062742416.html

Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств

Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств - 24.04.2025 Украина.ру

Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств

Существенное уменьшение нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков заявил замначальника Нацполиции Украины Андрей Небитов. Об этом 24 апрелясооьщло украинское полицейское ведомство.

2025-04-24T19:55

2025-04-24T19:55

2025-04-24T19:55

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Андрей Небитов выступил на мероприятии, организованным совместным проектом Евросоюза и Совета Европы "Поддержка внедрения европейских стандартов по борьбе с дискриминацией и правам национальных меньшинств в Украине" и уполномоченным парламента (Верховной Рады Украины) по правам человека. На встрече выступили уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, а также представители министерств, правоохранительных органов, областных военных администраций и других профильных служб, доложивших о результатах работы в области соблюдения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов в условиях СВО.Небитов заявил о выполнении рекомендаций Специального доклада уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соблюдения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов. По его словам, украинская полиция собирает и обобщает информацию о правонарушениях с признаками дискриминации:"Во всех регионах созданы рабочие группы, которые осуществляют мониторинг сети интернет и фиксируют проявления нетерпимости и дискриминации. Следует отметить уменьшение количества преступлений, предусмотренных статьей 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. В 2024 году зарегистрировано 86 таких фактов, что по сравнению с 2023 годом на 36,8% меньше", - заявил замначальника Нацполиции Украины.Полицейским ведомством инициирована разработка методики документирования преступлений на почве ненависти и преступных высказываний ненависти, сказано в официальном сообщении. Для выявления таких преступлений начато создание комплексной системы сбора дезагрегированных данных, которые перекрестно классифицируются по статье и являются основой гендерного анализа.В сообщении украинской Нацполиции также сказано, что сейчас в рамках выполнения рекомендаций спецдоклада омбудсмена 76% запланированных шагов предприняты или находятся в процессе реализации.Как стало известно 24 апреля, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине пришёл к выводу, что в постсоветской республике дискриминируют русскоязычных, носителей армянского языка и цыган. Член комитета Ибраима Гиссе выразил обеспокоенность в связи с законодательными ограничениями религиозной деятельности на Украине, в том числе канонической Православной церкви. На этом же мероприятии ООН содокладчик комитета Чон Джин Сон выразила сожаление по поводу украинской тенденции переквалифицировать преступления на почве расизма в обычные правонарушения (например, в хулиганство), а также отсутствия учета расистских мотивов в судебных решениях. Содокладчик комитета Чанг Чинсанг выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся на Украине публичных дискриминационных высказываний и высказываний, разжигающих ненависть, в том числе со стороны политиков и в СМИ.Подробности в публикации ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке

https://ukraina.ru/20250209/1060927210.html

https://ukraina.ru/20250410/pravoslavnaya-obschina-posle-napadeniya-raskolnikov-poprosila-zaschitu-oon-1062433934.html

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новости, украина, нацполиция, оон, верховная рада, день прав человека, русскоязычные, нацменьшинства, сво, дискриминация, омбудсмен, дезинформация, украина-ес, гонения