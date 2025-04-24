Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств - 24.04.2025 Украина.ру
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Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств
Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств - 24.04.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств
Существенное уменьшение нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков заявил замначальника Нацполиции Украины Андрей Небитов. Об этом 24 апрелясооьщло украинское полицейское ведомство.
2025-04-24T19:55
2025-04-24T19:55
новости
украина
нацполиция
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верховная рада
день прав человека
русскоязычные
нацменьшинства
сво
дискриминация
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Андрей Небитов выступил на мероприятии, организованным совместным проектом Евросоюза и Совета Европы "Поддержка внедрения европейских стандартов по борьбе с дискриминацией и правам национальных меньшинств в Украине" и уполномоченным парламента (Верховной Рады Украины) по правам человека. На встрече выступили уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, а также представители министерств, правоохранительных органов, областных военных администраций и других профильных служб, доложивших о результатах работы в области соблюдения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов в условиях СВО.Небитов заявил о выполнении рекомендаций Специального доклада уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соблюдения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов. По его словам, украинская полиция собирает и обобщает информацию о правонарушениях с признаками дискриминации:"Во всех регионах созданы рабочие группы, которые осуществляют мониторинг сети интернет и фиксируют проявления нетерпимости и дискриминации. Следует отметить уменьшение количества преступлений, предусмотренных статьей 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. В 2024 году зарегистрировано 86 таких фактов, что по сравнению с 2023 годом на 36,8% меньше", - заявил замначальника Нацполиции Украины.Полицейским ведомством инициирована разработка методики документирования преступлений на почве ненависти и преступных высказываний ненависти, сказано в официальном сообщении. Для выявления таких преступлений начато создание комплексной системы сбора дезагрегированных данных, которые перекрестно классифицируются по статье и являются основой гендерного анализа.В сообщении украинской Нацполиции также сказано, что сейчас в рамках выполнения рекомендаций спецдоклада омбудсмена 76% запланированных шагов предприняты или находятся в процессе реализации.Как стало известно 24 апреля, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине пришёл к выводу, что в постсоветской республике дискриминируют русскоязычных, носителей армянского языка и цыган. Член комитета Ибраима Гиссе выразил обеспокоенность в связи с законодательными ограничениями религиозной деятельности на Украине, в том числе канонической Православной церкви. На этом же мероприятии ООН содокладчик комитета Чон Джин Сон выразила сожаление по поводу украинской тенденции переквалифицировать преступления на почве расизма в обычные правонарушения (например, в хулиганство), а также отсутствия учета расистских мотивов в судебных решениях. Содокладчик комитета Чанг Чинсанг выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся на Украине публичных дискриминационных высказываний и высказываний, разжигающих ненависть, в том числе со стороны политиков и в СМИ.Подробности в публикации ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке
https://ukraina.ru/20250209/1060927210.html
https://ukraina.ru/20250410/pravoslavnaya-obschina-posle-napadeniya-raskolnikov-poprosila-zaschitu-oon-1062433934.html
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новости, украина, нацполиция, оон, верховная рада, день прав человека, русскоязычные, нацменьшинства, сво, дискриминация, омбудсмен, дезинформация, украина-ес, гонения
Новости, Украина, Нацполиция, ООН, Верховная Рада, День прав человека, русскоязычные, Нацменьшинства, СВО, дискриминация, омбудсмен, дезинформация, Украина-ЕС, гонения

Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств

19:55 24.04.2025
 
замначальника Нацполиции Украины Андрей Небитов
замначальника Нацполиции Украины Андрей Небитов
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Существенное уменьшение нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков заявил замначальника Нацполиции Украины Андрей Небитов. Об этом 24 апрелясооьщло украинское полицейское ведомство.
Андрей Небитов выступил на мероприятии, организованным совместным проектом Евросоюза и Совета Европы "Поддержка внедрения европейских стандартов по борьбе с дискриминацией и правам национальных меньшинств в Украине" и уполномоченным парламента (Верховной Рады Украины) по правам человека. На встрече выступили уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, а также представители министерств, правоохранительных органов, областных военных администраций и других профильных служб, доложивших о результатах работы в области соблюдения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов в условиях СВО.
9 февраля, 09:39
Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦС приходом в Белый дом новой администрации в гонимой и преследуемой на Украине канонической православной церкви (УПЦ) возникли определенные надежды. Ряд политиков из окружения Трампа ранее критиковали Киев за преследование церкви.
Небитов заявил о выполнении рекомендаций Специального доклада уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соблюдения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов. По его словам, украинская полиция собирает и обобщает информацию о правонарушениях с признаками дискриминации:
"Во всех регионах созданы рабочие группы, которые осуществляют мониторинг сети интернет и фиксируют проявления нетерпимости и дискриминации. Следует отметить уменьшение количества преступлений, предусмотренных статьей 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. В 2024 году зарегистрировано 86 таких фактов, что по сравнению с 2023 годом на 36,8% меньше", - заявил замначальника Нацполиции Украины.
Полицейским ведомством инициирована разработка методики документирования преступлений на почве ненависти и преступных высказываний ненависти, сказано в официальном сообщении. Для выявления таких преступлений начато создание комплексной системы сбора дезагрегированных данных, которые перекрестно классифицируются по статье и являются основой гендерного анализа.
В сообщении украинской Нацполиции также сказано, что сейчас в рамках выполнения рекомендаций спецдоклада омбудсмена 76% запланированных шагов предприняты или находятся в процессе реализации.
10 апреля, 11:53
Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООНОбщина канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области (Западная Украина) после избиения прихожан и осквернения храма обратилась за защитой к представительству ООН. Об этом представители общины заявили в коллективном видеообращении.
Как стало известно 24 апреля, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине пришёл к выводу, что в постсоветской республике дискриминируют русскоязычных, носителей армянского языка и цыган. Член комитета Ибраима Гиссе выразил обеспокоенность в связи с законодательными ограничениями религиозной деятельности на Украине, в том числе канонической Православной церкви.
На этом же мероприятии ООН содокладчик комитета Чон Джин Сон выразила сожаление по поводу украинской тенденции переквалифицировать преступления на почве расизма в обычные правонарушения (например, в хулиганство), а также отсутствия учета расистских мотивов в судебных решениях. Содокладчик комитета Чанг Чинсанг выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся на Украине публичных дискриминационных высказываний и высказываний, разжигающих ненависть, в том числе со стороны политиков и в СМИ.
Подробности в публикации ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке
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