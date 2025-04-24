https://ukraina.ru/20250424/1062738951.html

Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо

Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо - 24.04.2025 Украина.ру

Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо

Минимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий. Но проблема в том, что мы эти территории по факту не контролируем и дарить нам их никто не будет. А если продолжать войну теми же методами, что сейчас, она продлится еще много лет, считает известный политолог и общественный деятель Сергей Михеев

2025-04-24T18:00

2025-04-24T18:00

2025-04-24T18:24

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей Александрович, как вы в целом оцениваете сегодняшний переговорный процесс вокруг Украины? Можно ли сказать, что США при Трампе включили здравый смысл и действительно готовы двигаться к миру?- Мне кажется, что сейчас ситуация ровно такая же, что и в первый месяц президентства Трампа.У Америки появился новый лидер, который хотел бы снискать лавры миротворца, да еще и извлечь из этого материальную выгоду. Но пока за счет прямых контактов с Владимиром Путиным Трамп достиг только одного результата – отодвинул конфронтацию США и России от опасной черты. По сравнению с тем, что делал Байден – это большой успех.Но в осуществлении своего главного желания (закончить войну под американским патронажем) он уперся в одну простую вещь – этот конфликт настолько сложен, что одного его желания мало.Пока мы не знаем, что будет делать Трамп (отойдет от помощи Украине или продолжит ее в таком же объеме, как Байден). Но, похоже, что Трампа заставили отказаться от прямого давления на Зеленского.Когда Трамп развернул самолеты с военными грузами для Украины – это было давление. Но это давление быстро улетучилось. У Трампа достаточно рычагов воздействия на Киев, но он их не использует. Те же "Хаймарсы" как летали, так и летают. Он, конечно, может сказать: "Это поставил Байден", но технический персонал и целеуказания для них продолжают поставляться американцами.Да, Москва пытается использовать сам факт прихода Трампа к власти, чтобы добиться серьезной выгоды. Задача максимум – выполнить цели СВО. Задача минимум – вывести Америку из игры. При этом ни на какие ультиматумы Трампа и Европы мы тоже идти не готовы.Тем не менее, у нас тоже есть свои проблемы. В частности, Кремль почему-то не хочет применять жесткие методы в отношении украинского руководства. Хотя лично я считаю, что это делать надо, потому что это позволило нам многие вопросы решить.В целом сейчас все стороны конфликта пытаются достичь такого результата, который они могли бы преподнести как большой успех.Минимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий. Но проблема в том, что мы эти территории по факту не контролируем и дарить нам их никто не будет. А если продолжать войну теми же методами, что сейчас, она продлится еще много лет. Не надо быть гениальным стратегом, чтобы это понять.Минимальный успех киевского режима – сохранение украинской государственности как таковой и разговоры о том, что "Путин хотел захватить всю Украину, но мы ему не дали".То же самое касается Европы. Если боевые действия заморозятся на ЛБС, они скажут, что "спасли Европу от путинского нашествия".Вот в такой ситуации мы сейчас болтаемся.- Вы упомянули Зеленского. На днях исполнилось шесть лет с того момента, как он пришел к власти под лозунги о мире. Насколько велика конкретно его вина в развязывании и затягивании этой войны?- Вина Зеленского заключается уже в том, что он стал президентом, будучи категорически не готовым руководить Украиной. Наверное, он даже не предполагал, что ситуация будет развиваться именно так. Там же все поначалу было в тусовочно-олигархическом варианте, а дальше события стали развиваться по известной вам дорожке.То есть вина Зеленского в том, что он стал президентом Украины, не собираясь отстаивать ее интересы как независимого государства. Если раньше она обладала хоть какой-то субъектностью, то сейчас Украина стала абсолютно зависимым государством от США и Европы. И если раньше на Украине были хотя бы внешние признаки демократии и политического процесса, то сейчас она погрузилась в диктаторско-интриганское болото, которое поддерживается войной.Не говоря уже об огромных людских, территориальных и экономических потерях. Притом, что Зеленский мог договориться с Россией и до, и во время СВО.Отвечать за это должен тот, кто страной руководит – Зеленский. Рано или поздно он за это ответит.- А в случае окончания боевых действий дадут ли США или Россия возможность Зеленскому скрыться и спокойно жить?- Судя по всему, США и Европа пытаются навязать нам Зеленского как переговорщика и подписанта каких-то соглашений от имени Украины. Учитывая его непонятный статус, вряд ли он может нам что-то гарантировать. Поэтому лично я считаю, что его политическое или физическое устранение – это насущная наша задача.Более того, это бы самими американцами было воспринято как благо, потому что он Трампу лично надоел.Что касается судьбы Зеленского в случае мирных соглашений, то он и его окружение зубами и ногами до последнего будут держаться за власть. Во-первых, без власти они станут пустым местом. Во-вторых, они станут серьезным источником компромата и нежелательной информации для западной глобалистской элиты. Поэтому вряд ли Зеленскому удастся где-то спрятаться на условиях полной анонимности.Кто и когда его может ликвидировать? Хороша ложка к обеду. Если ликвидировать его в статусе главы киевского режима, это повлияет на многие военные и политические процессы. Если же он куда-то исчезнет после своей отставки, это будет обычная криминальная история. Но то, что ничего хорошего в будущем Зеленского не ждет – это точно. Потому что он будет мешать всем.- Не могу не спросить о потребностях фронта, которому вы и ваш фонд активно помогает. Что больше всего понадобится бойцам в весенне-летний период?- За три года СВО мы оказали фронту помощи на сумму более 3 миллиардов рублей. Работаем по заявкам командования войсковых частей: они что-то попросили, мы попытались им это достать. При этом мы взаимодействуем с частями через Минобороны. То есть вся эта вольница 2022-2023 годов осталось в прошлом. Это не так романтично, зато более эффективно.Фронту по-прежнему нужны дроны, потому что благодаря США и Европе у ВСУ в этом отношении количественное и качественное превосходство. И естественно, нужны средства РЭБ и средства связи. Вот мы и помогаем им по мере сил.Понимаете, все эти разговоры о мире – это хорошо. Я сам считаю глупостью идею о том, что мы в таком режиме сможем еще 20 лет повоевать. Но все эти переговоры не должны никого вводить в заблуждение. Я недавно вернулся из ЛНР и могу сказать, что ожесточенные боевые действия идут каждый день. И помощь фронту нужна каждый день. Расслабляться рано.Также о вероятном выходе США из переговоров по Украине - в интервью Дмитрия Выдрина: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки

https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, минобороны, нато, сво, переговоры, политика, мир