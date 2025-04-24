Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит Славянско-Краматорскую группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. В её составе — наиболее боеспособные части, оснащённые техникой и артиллерией, рассказал эксперт.
"Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск. Эти ключевые крепости обеспечивают контроль над севером ДНР и южной частью Харьковской области", — отметил Алехин.
Однако у данного укрепрайона противника есть серьезная уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма, указал собеседник издания.
Следовательно, перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района, добавил Алехин.
По его словам, без взятия Изюма и Балаклеи полное освобождение ДНР может затянуться надолго.
"Освободив Изюм и Балаклею, при нынешней ситуации на фронте, можно говорить и о освобождении Чугуева. Тем самым будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
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