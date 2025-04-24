Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру
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Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ
Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру
Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ
Перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит Славянско-Краматорскую группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-24T19:45
2025-04-24T19:45
новости
россия
изюм
святогорск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
краматорск
славянск
всу
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По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. В её составе — наиболее боеспособные части, оснащённые техникой и артиллерией, рассказал эксперт."Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск. Эти ключевые крепости обеспечивают контроль над севером ДНР и южной частью Харьковской области", — отметил Алехин.Однако у данного укрепрайона противника есть серьезная уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма, указал собеседник издания.Следовательно, перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района, добавил Алехин.По его словам, без взятия Изюма и Балаклеи полное освобождение ДНР может затянуться надолго."Освободив Изюм и Балаклею, при нынешней ситуации на фронте, можно говорить и о освобождении Чугуева. Тем самым будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/petr-skorobogatyy-my-blizki-k-zaversheniyu-konflikta-na-ukraine-no-lyuboy-stsenariy-mira-budet-1062720220.html
россия
изюм
святогорск
краматорск
славянск
харьков
славянско-краматорская агломерация
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новости, россия, изюм, святогорск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, краматорск, славянск, всу, наступление, сво, спецоперация, харьков, славянско-краматорская агломерация
Новости, Россия, Изюм, Святогорск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Краматорск, Славянск, ВСУ, наступление, СВО, Спецоперация, Харьков, Славянско-Краматорская агломерация

Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ

19:45 24.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит Славянско-Краматорскую группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. В её составе — наиболее боеспособные части, оснащённые техникой и артиллерией, рассказал эксперт.
"Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск. Эти ключевые крепости обеспечивают контроль над севером ДНР и южной частью Харьковской области", — отметил Алехин.
Однако у данного укрепрайона противника есть серьезная уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма, указал собеседник издания.
Следовательно, перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района, добавил Алехин.
По его словам, без взятия Изюма и Балаклеи полное освобождение ДНР может затянуться надолго.
"Освободив Изюм и Балаклею, при нынешней ситуации на фронте, можно говорить и о освобождении Чугуева. Тем самым будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 19:59
Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временнымВесной 2025 года мы ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года подошли к мирной сделке по украинскому кризису. И как тогда в Стамбуле, остаются высочайшие риски срыва этой сделки. Все очень рыхло. В основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру.
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