Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ

Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным

Весной 2025 года мы ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года подошли к мирной сделке по украинскому кризису. И как тогда в Стамбуле, остаются высочайшие риски срыва этой сделки. Все очень рыхло. В основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру.