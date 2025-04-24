https://ukraina.ru/20250424/zakonnye-tseli-dlya-raket-ekspert-o-tom-kak-evropa-budet-sozdavat-na-ukraine-voennoe-proizvodstvo-1062737256.html

Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство

Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство - 24.04.2025 Украина.ру

Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство

Что касается военной помощи Украине, с точки зрения разведывательных возможностей Европа ее точно не потянет без участия американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов

2025-04-24T19:35

2025-04-24T19:35

2025-04-24T19:35

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Собственное военное производство в Европе сейчас находится "в загоне". Хотя европейцы пытаются его возродить, но непонятно, за счет каких ресурсов это можно осуществить, отметил эксперт."Все бюджетные энергетические резервы находятся в России, а с имеющейся ценой на энергосырье все оружие Европы будет золотым, много его не произведут. Кроме того, нужны предприятия и персонал, которых тоже нет в наличии", — подчеркнул Никонов.Так что возможностей для резкого увеличения военного производства в странах Западной Европы сейчас не существует, добавил он.Поэтому уже появились сообщения, что Европа рассматривает вариант наращивания военного производства на территории Украины, рассказал Никонов."Видимо, они из воздуха будут доставать деньги (у Европы финансов сейчас не имеется) и за счет этих средств создавать производство на Украине. (...) Но все отлично понимают: если СВО продолжится, все эти заводы, обустроенные европейцами, станут целью для наших средств поражения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".

https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html

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новости, европа, украина, сша, вячеслав никонов, финансы, завод, военная помощь, военная техника, ресурсы, сво, спецоперация, война