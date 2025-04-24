Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/zakonnye-tseli-dlya-raket-ekspert-o-tom-kak-evropa-budet-sozdavat-na-ukraine-voennoe-proizvodstvo-1062737256.html
Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство
Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство - 24.04.2025 Украина.ру
Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство
Что касается военной помощи Украине, с точки зрения разведывательных возможностей Европа ее точно не потянет без участия американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
2025-04-24T19:35
2025-04-24T19:35
новости
европа
украина
сша
вячеслав никонов
финансы
завод
военная помощь
военная техника
ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/93/1018909355_0:54:1044:641_1920x0_80_0_0_54a56c40dded41500d48749c29b09fc2.jpg
Собственное военное производство в Европе сейчас находится "в загоне". Хотя европейцы пытаются его возродить, но непонятно, за счет каких ресурсов это можно осуществить, отметил эксперт."Все бюджетные энергетические резервы находятся в России, а с имеющейся ценой на энергосырье все оружие Европы будет золотым, много его не произведут. Кроме того, нужны предприятия и персонал, которых тоже нет в наличии", — подчеркнул Никонов.Так что возможностей для резкого увеличения военного производства в странах Западной Европы сейчас не существует, добавил он.Поэтому уже появились сообщения, что Европа рассматривает вариант наращивания военного производства на территории Украины, рассказал Никонов."Видимо, они из воздуха будут доставать деньги (у Европы финансов сейчас не имеется) и за счет этих средств создавать производство на Украине. (...) Но все отлично понимают: если СВО продолжится, все эти заводы, обустроенные европейцами, станут целью для наших средств поражения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".
https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html
европа
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/93/1018909355_60:0:985:694_1920x0_80_0_0_4f52d372a574a89a71b501a18e0b2947.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, сша, вячеслав никонов, финансы, завод, военная помощь, военная техника, ресурсы, сво, спецоперация, война
Новости, Европа, Украина, США, Вячеслав Никонов, финансы, завод, военная помощь, военная техника, ресурсы, СВО, Спецоперация, война

Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство

19:35 24.04.2025
 
© Фото : пресс-служба партии "Народный фронт"Танковый завод имени Малышева в Харькове
Танковый завод имени Малышева в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : пресс-служба партии "Народный фронт"
Читать в
ДзенTelegram
Что касается военной помощи Украине, с точки зрения разведывательных возможностей Европа ее точно не потянет без участия американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
Собственное военное производство в Европе сейчас находится "в загоне". Хотя европейцы пытаются его возродить, но непонятно, за счет каких ресурсов это можно осуществить, отметил эксперт.
"Все бюджетные энергетические резервы находятся в России, а с имеющейся ценой на энергосырье все оружие Европы будет золотым, много его не произведут. Кроме того, нужны предприятия и персонал, которых тоже нет в наличии", — подчеркнул Никонов.
Так что возможностей для резкого увеличения военного производства в странах Западной Европы сейчас не существует, добавил он.
Поэтому уже появились сообщения, что Европа рассматривает вариант наращивания военного производства на территории Украины, рассказал Никонов.
"Видимо, они из воздуха будут доставать деньги (у Европы финансов сейчас не имеется) и за счет этих средств создавать производство на Украине. (...) Но все отлично понимают: если СВО продолжится, все эти заводы, обустроенные европейцами, станут целью для наших средств поражения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.
О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".
14:03
Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выборомКругами по воде продолжают расходится последствия срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Владимир Зеленский 24 апреля сокращает визит в ЮАР после ракетного удара по Киеву, а европейские лидеры постепенно сворачивают свою "коалицию желающих"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаСШАВячеслав Никоновфинансызаводвоенная помощьвоенная техникаресурсыСВОСпецоперациявойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла"
20:17Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС
20:15"Это война Байдена": Никонов о том, почему Трамп не будет поддерживать Украину "ради неясных целей"
20:00Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток
19:55Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств
19:45Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ
19:35Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство
19:30Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма
19:15Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву
19:06Пик абсурда Зеленского и склонение Киева к уступкам. Итоги 24 апреля на Украине
18:58Кто заплатит России после победы, зачем нам Зеленский и был ли Ленин русофобом – Ищенко
18:55Инновационные проекты и награды: состоялось заседание Военного совета Сухопутных войск России
18:15Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной
18:08Писатель Олег Рой рассказал изданию Украина.ру, как сформировать новую элиту России
18:00ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев"
18:00Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо
17:52Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ
17:52Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ
17:46Наемник из Колумбии рассказал о предательстве ВСУ
17:43ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация
Лента новостейМолния