https://ukraina.ru/20250424/glavnyy-udar--na-izyum-alekhin-o-tom-kak-perekryv-dva-napravleniya-rossiya-zastavit-vsu-igrat-bez-tyla-1062729036.html

Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла"

Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла" - 24.04.2025 Украина.ру

Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла"

Численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Однако у данного укрепрайона противника есть серьезная уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-24T20:30

2025-04-24T20:30

2025-04-24T20:30

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геннадий алехин

купянск

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славянск

краматорск

славянско-краматорская агломерация

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По мнению некоторых экспертов, охват Купянска является отвлекающим маневром, тогда как главный удар армии России придется на Изюм, отметил Алехин. По его мнению, складывающаяся ситуация на линии боевого соприкосновения напоминает шахматную партию блиц‑темпа. "Если раньше цель заключалась в том, чтобы перерубить единственную "пуповину" между Северском и Красным Лиманом, то теперь ставка куда крупнее — одновременно перекрыть оба направления и заставить ВСУ играть без тыла", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Для этого ВС РФ достаточно занять восточным берегом Оскольского водохранилища и "подсечь" дорогу на Славянск. А кратчайшая к ней тропа как раз и идёт через цепочку укреплений Торское — Заречное, уточнил Алехин.Пока украинские военные эксперты спорят, где на самом деле будет нанесет основной удар, российское командование распределяет силы так, чтобы у противника не осталось времени на ротацию, сказал эксперт."Главное — сохранить темп: каждые сутки развёрнутого удара сокращают ресурс обороны ВСУ, которые уже жалуются на нехватку техники, боеприпасов и горючки", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250424/pole-slavy-tolko-nashikh-geroev-tragediya-bespamyatstva-v-ukraine-priblizhaetsya-k-finalu-1062727571.html

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