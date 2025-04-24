Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла" - 24.04.2025 Украина.ру
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Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла"
Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла" - 24.04.2025 Украина.ру
Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла"
Численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Однако у данного укрепрайона противника есть серьезная уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-24T20:30
2025-04-24T20:30
новости
россия
изюм
геннадий алехин
купянск
наступление
славянск
краматорск
славянско-краматорская агломерация
вс рф
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По мнению некоторых экспертов, охват Купянска является отвлекающим маневром, тогда как главный удар армии России придется на Изюм, отметил Алехин. По его мнению, складывающаяся ситуация на линии боевого соприкосновения напоминает шахматную партию блиц‑темпа. "Если раньше цель заключалась в том, чтобы перерубить единственную "пуповину" между Северском и Красным Лиманом, то теперь ставка куда крупнее — одновременно перекрыть оба направления и заставить ВСУ играть без тыла", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Для этого ВС РФ достаточно занять восточным берегом Оскольского водохранилища и "подсечь" дорогу на Славянск. А кратчайшая к ней тропа как раз и идёт через цепочку укреплений Торское — Заречное, уточнил Алехин.Пока украинские военные эксперты спорят, где на самом деле будет нанесет основной удар, российское командование распределяет силы так, чтобы у противника не осталось времени на ротацию, сказал эксперт."Главное — сохранить темп: каждые сутки развёрнутого удара сокращают ресурс обороны ВСУ, которые уже жалуются на нехватку техники, боеприпасов и горючки", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250424/pole-slavy-tolko-nashikh-geroev-tragediya-bespamyatstva-v-ukraine-priblizhaetsya-k-finalu-1062727571.html
россия
изюм
купянск
славянск
краматорск
славянско-краматорская агломерация
купянское направление
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, изюм, геннадий алехин, купянск, наступление, славянск, краматорск, славянско-краматорская агломерация, вс рф, купянское направление, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Изюм, Геннадий Алехин, Купянск, наступление, Славянск, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, ВС РФ, Купянское направление, СВО, Спецоперация, война

Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла"

20:30 24.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Однако у данного укрепрайона противника есть серьезная уязвимость — логистика, которая почти полностью зависит от Изюма. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По мнению некоторых экспертов, охват Купянска является отвлекающим маневром, тогда как главный удар армии России придется на Изюм, отметил Алехин. По его мнению, складывающаяся ситуация на линии боевого соприкосновения напоминает шахматную партию блиц‑темпа.
"Если раньше цель заключалась в том, чтобы перерубить единственную "пуповину" между Северском и Красным Лиманом, то теперь ставка куда крупнее — одновременно перекрыть оба направления и заставить ВСУ играть без тыла", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Для этого ВС РФ достаточно занять восточным берегом Оскольского водохранилища и "подсечь" дорогу на Славянск. А кратчайшая к ней тропа как раз и идёт через цепочку укреплений Торское — Заречное, уточнил Алехин.
Пока украинские военные эксперты спорят, где на самом деле будет нанесет основной удар, российское командование распределяет силы так, чтобы у противника не осталось времени на ротацию, сказал эксперт.
"Главное — сохранить темп: каждые сутки развёрнутого удара сокращают ресурс обороны ВСУ, которые уже жалуются на нехватку техники, боеприпасов и горючки", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
Демонтаж памятников на Украине
12:23
"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалуПодобными новостями из неонацистской Украины уже мало кого удивишь. Во Львове украинские власти уничтожили на Марсовом поле очередную братскую могилу 1804 советских солдат, павших при освобождении города от нацистов Адольфа Гитлера.
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Заголовок открываемого материала
20:30Главный удар — на Изюм? Алехин о том, как перекрыв два направления, Россия заставит ВСУ "играть без тыла"
20:17Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС
20:15"Это война Байдена": Никонов о том, почему Трамп не будет поддерживать Украину "ради неясных целей"
20:00Самойлов: Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продлить перемирие на 30 суток
19:55Нацполиция Украины отчиталась за соблюдение прав нацменьшинств
19:45Ключевые крепости: Алехин раскрыл, в чем главная уязвимость Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ
19:35Законные цели для ракет: эксперт о том, как Европа будет создавать на Украине военное производство
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