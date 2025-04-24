ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев" - 24.04.2025 Украина.ру
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ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев"
ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев" - 24.04.2025 Украина.ру
ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев"
В результате российского удара по Харькову погибли около 20 иностранных наёмников. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
2025-04-24T18:00
2025-04-24T18:00
новости
харьков
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы украины
кто
сво
всу
потери всу
иностранные наемники
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"Около 20 погибших иностранцев, причём натовских стран, англоязычные в основном. И не "смуглых", а первоклассных европейцев", - рассказал координатор подполья.Также 24 апреля заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что ВСУ стягивают личный состав, технику и наёмников к границе с Белгородской областью. Подробности в публикации ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация Тем временем в Курской области ВСУ с наёмниками пытаются удержать последний населённый пункт, захваченный в российском регионе в августе 2024 года. Подробности в публикации ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои
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новости, харьков, харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины, кто, сво, всу, потери всу, иностранные наемники
Новости, Харьков, Харьковская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, КТО, СВО, ВСУ, потери ВСУ, иностранные наемники

ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев"

18:00 24.04.2025
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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В результате российского удара по Харькову погибли около 20 иностранных наёмников. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Около 20 погибших иностранцев, причём натовских стран, англоязычные в основном. И не "смуглых", а первоклассных европейцев", - рассказал координатор подполья.
Также 24 апреля заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что ВСУ стягивают личный состав, технику и наёмников к границе с Белгородской областью. Подробности в публикации ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация
Тем временем в Курской области ВСУ с наёмниками пытаются удержать последний населённый пункт, захваченный в российском регионе в августе 2024 года. Подробности в публикации ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои
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