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ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев"

ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев" - 24.04.2025 Украина.ру

ВСУ потеряли в Харькове около 20 иностранных наемников - "первоклассных европейцев"

В результате российского удара по Харькову погибли около 20 иностранных наёмников. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

2025-04-24T18:00

2025-04-24T18:00

2025-04-24T18:00

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"Около 20 погибших иностранцев, причём натовских стран, англоязычные в основном. И не "смуглых", а первоклассных европейцев", - рассказал координатор подполья.Также 24 апреля заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что ВСУ стягивают личный состав, технику и наёмников к границе с Белгородской областью. Подробности в публикации ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация Тем временем в Курской области ВСУ с наёмниками пытаются удержать последний населённый пункт, захваченный в российском регионе в августе 2024 года. Подробности в публикации ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои

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новости, харьков, харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины, кто, сво, всу, потери всу, иностранные наемники