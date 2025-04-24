ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация - 24.04.2025 Украина.ру
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ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация
ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация - 24.04.2025 Украина.ру
ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация
ВСУ стягивают личный состав, технику и наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью. Об этом 24 апреля сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
2025-04-24T17:43
2025-04-24T17:43
новости
курская область
россия
белгородская область
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
всу
иностранные наемники
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Лисняк уточнил, что технику ВСУ прячут в гаражах и во дворах жилых домов, при этом сами украинские боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.Кстати, в распоряжение агентства РИА Новости российской группировкой "Север" была передана запись переговоров испаноязычных наемников, перехваченная в районе Горналя."Почти прямое попадание, попало по окопу, половину засыпало. Следующая будет в нас", - говорит один наемник другому, потом они перестают слышать друг друга.Тем временем, ВС РФ продолжают работу на фронте и помимо зачистки противника в Курской области, освобождают населенные пункты Донбасса. Так, накануне Минобороны РФ подтвердило, что освобожден населенный пункт Тарасовка, а в четверг - Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Продолжается и уничтожение военных объектов противника: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.
https://ukraina.ru/20250424/vsu-ne-ostavlyayut-popytok-uderzhatsya-v-gornale---ozhestochennye-boi-1062724744.html
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новости, курская область, россия, белгородская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, иностранные наемники
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВСУ, иностранные наемники

ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация

17:43 24.04.2025
 
© Игорь ГомольскийБелгород
Белгород
© Игорь Гомольский
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ВСУ стягивают личный состав, технику и наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью. Об этом 24 апреля сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
"На основании данных, полученных из оперативных источников, а также свидетельств местных жителей, зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области", - сказал он, добавив, что также известно о том, что число иностранных наемников ВСУ на данном участке, превышает численность военнослужащих украинской национальности.
Лисняк уточнил, что технику ВСУ прячут в гаражах и во дворах жилых домов, при этом сами украинские боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.
Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.
Кстати, в распоряжение агентства РИА Новости российской группировкой "Север" была передана запись переговоров испаноязычных наемников, перехваченная в районе Горналя.
"Почти прямое попадание, попало по окопу, половину засыпало. Следующая будет в нас", - говорит один наемник другому, потом они перестают слышать друг друга.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
10:16
ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные боиВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, идут ожесточенные бои. Об этом российским СМИ рассказали в силовых структурах
Тем временем, ВС РФ продолжают работу на фронте и помимо зачистки противника в Курской области, освобождают населенные пункты Донбасса. Так, накануне Минобороны РФ подтвердило, что освобожден населенный пункт Тарасовка, а в четверг - Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Продолжается и уничтожение военных объектов противника: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.
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