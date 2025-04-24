https://ukraina.ru/20250424/vsu-styagivayut-sily-k-belgorodskoy-granitse---kharkovskaya-administratsiya-1062738508.html

ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация

ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация - 24.04.2025 Украина.ру

ВСУ стягивают силы к белгородской границе - харьковская администрация

ВСУ стягивают личный состав, технику и наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью. Об этом 24 апреля сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Его слова опубликовало агентство РИА Новости

2025-04-24T17:43

2025-04-24T17:43

2025-04-24T17:43

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Лисняк уточнил, что технику ВСУ прячут в гаражах и во дворах жилых домов, при этом сами украинские боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.Кстати, в распоряжение агентства РИА Новости российской группировкой "Север" была передана запись переговоров испаноязычных наемников, перехваченная в районе Горналя."Почти прямое попадание, попало по окопу, половину засыпало. Следующая будет в нас", - говорит один наемник другому, потом они перестают слышать друг друга.Тем временем, ВС РФ продолжают работу на фронте и помимо зачистки противника в Курской области, освобождают населенные пункты Донбасса. Так, накануне Минобороны РФ подтвердило, что освобожден населенный пункт Тарасовка, а в четверг - Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Продолжается и уничтожение военных объектов противника: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.

https://ukraina.ru/20250424/vsu-ne-ostavlyayut-popytok-uderzhatsya-v-gornale---ozhestochennye-boi-1062724744.html

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новости, курская область, россия, белгородская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, иностранные наемники